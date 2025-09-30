Тревожные звоночки, которые слышат не все: скрытые предвестники инфаркта и инсульта проявляются за годы

Кажется, инфаркт или инсульт происходят внезапно, но на самом деле организму часто удаётся заранее подать сигналы беды. Новое масштабное исследование показало: большинство пациентов уже за годы до приступа имели явные факторы риска, которые просто оставались без внимания.
Учёные из Северо-Западного университета (Чикаго) и Университета Енсе (Сеул) проанализировали данные 9,3 миллиона жителей Южной Кореи и 7000 взрослых в США. Наблюдение продолжалось почти 20 лет. Особое внимание уделялось таким показателям, как артериальное давление, уровень сахара и холестерина, а также привычкам — например, курению.
Выяснилось, что у 99 % людей, перенёсших инфаркт или инсульт, за несколько лет до события уже была диагностирована гипертония. Это подтверждает: проблемы с сосудами развиваются медленно, а высокое давление — первый тревожный звонок.
Помимо гипертонии, у пациентов за годы до приступа отмечались высокий уровень сахара, диабет, повышенный холестерин, вредные привычки и ожирение. Даже среди молодых женщин у более 95 % выявили хотя бы один тревожный признак.
|Фактор риска
|Что происходит в организме
|Последствия при игнорировании
|Гипертония
|Повреждает сосуды, перегружает сердце
|Инфаркт, инсульт
|Высокий сахар
|Нарушение обмена веществ, диабет
|Повреждение сосудов и нервов
|Холестерин
|Образование бляшек в сосудах
|Атеросклероз, закупорка артерий
|Курение
|Сужение сосудов, снижение кислорода в крови
|Резкий рост риска инсульта
|Ожирение
|Повышение нагрузки на сердце и сосуды
|Метаболический синдром, тромбоз
Медиков особенно настораживает рост числа случаев среди людей моложе традиционного "опасного" возраста. Причины те же — вредные привычки, ожирение, ухудшение биохимических показателей крови. Если есть хронические болезни вроде диабета или гипертонии, их контроль становится критически важным.
Инфаркт или инсульт редко бывают внезапными: почти всегда им предшествуют годы накопления факторов риска. Следить за давлением, уровнем сахара и холестерина, не игнорировать лишний вес и бросить курить — это не банальные советы, а реальный способ предотвратить катастрофу.
