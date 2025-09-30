Тревожные звоночки, которые слышат не все: скрытые предвестники инфаркта и инсульта проявляются за годы

Кажется, инфаркт или инсульт происходят внезапно, но на самом деле организму часто удаётся заранее подать сигналы беды. Новое масштабное исследование показало: большинство пациентов уже за годы до приступа имели явные факторы риска, которые просто оставались без внимания.

Исследование: миллионы участников и десятилетия наблюдений

Учёные из Северо-Западного университета (Чикаго) и Университета Енсе (Сеул) проанализировали данные 9,3 миллиона жителей Южной Кореи и 7000 взрослых в США. Наблюдение продолжалось почти 20 лет. Особое внимание уделялось таким показателям, как артериальное давление, уровень сахара и холестерина, а также привычкам — например, курению.

Гипертония — главный предвестник

Выяснилось, что у 99 % людей, перенёсших инфаркт или инсульт, за несколько лет до события уже была диагностирована гипертония. Это подтверждает: проблемы с сосудами развиваются медленно, а высокое давление — первый тревожный звонок.

Не только давление

Помимо гипертонии, у пациентов за годы до приступа отмечались высокий уровень сахара, диабет, повышенный холестерин, вредные привычки и ожирение. Даже среди молодых женщин у более 95 % выявили хотя бы один тревожный признак.

Таблица: основные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний

Фактор риска Что происходит в организме Последствия при игнорировании Гипертония Повреждает сосуды, перегружает сердце Инфаркт, инсульт Высокий сахар Нарушение обмена веществ, диабет Повреждение сосудов и нервов Холестерин Образование бляшек в сосудах Атеросклероз, закупорка артерий Курение Сужение сосудов, снижение кислорода в крови Резкий рост риска инсульта Ожирение Повышение нагрузки на сердце и сосуды Метаболический синдром, тромбоз

Молодые пациенты — новая тревога

Медиков особенно настораживает рост числа случаев среди людей моложе традиционного "опасного" возраста. Причины те же — вредные привычки, ожирение, ухудшение биохимических показателей крови. Если есть хронические болезни вроде диабета или гипертонии, их контроль становится критически важным.

Советы шаг за шагом для профилактики

Контролируйте давление — измеряйте его хотя бы раз в неделю. Следите за уровнем сахара и холестерина — ежегодно сдавайте анализы. Сократите соль и быстрые углеводы в рационе, добавьте овощи, рыбу и орехи. Откажитесь от курения — это один из самых сильных факторов риска. Боритесь с лишним весом — даже минус 5 кг снижают нагрузку на сердце. Двигайтесь — 30 минут ходьбы в день уже помогают сосудам. Следите за стрессом — практикуйте отдых, дыхательные техники, йогу. Обращайтесь к врачу при любых подозрительных симптомах: одышка, головокружение, боли в груди.

Инфаркт или инсульт редко бывают внезапными: почти всегда им предшествуют годы накопления факторов риска. Следить за давлением, уровнем сахара и холестерина, не игнорировать лишний вес и бросить курить — это не банальные советы, а реальный способ предотвратить катастрофу.