Горький вкус — сладкая правда: утренний ритуал обернулся защитой от опасных болезней

Кофе — один из самых популярных напитков в мире, и споры о его пользе и вреде не утихают десятилетиями. Многие привыкли начинать утро с чашки ароматного эспрессо, чтобы взбодриться и настроиться на рабочий день.
Но исследования последних лет всё чаще показывают, что кофе играет гораздо более важную роль, чем просто источник энергии. Оказалось, что регулярное употребление напитка может быть связано с улучшением здоровья печени, а в некоторых случаях даже помогает снизить риск серьёзных заболеваний.
Учёные отмечают, что кофе представляет собой сложную смесь биологически активных соединений. Помимо кофеина в нём содержатся хлорогеновая кислота и полифенолы. Эти вещества обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием, снижают уровень окислительного стресса и помогают клеткам печени функционировать стабильнее.
По данным исследования, опубликованного в журнале Biochemical Pharmacology, употребление двух чашек кофе в день связано со значительным укреплением здоровья печени. Особенно положительный эффект наблюдается у людей с хроническими заболеваниями, например, с гепатитом С.
|Фактор
|Без кофе
|С кофе (2 чашки в день)
|Риск развития фиброза
|Повышен
|Замедлен
|Вероятность цирроза
|Высокая при хронических заболеваниях
|Снижена
|Риск гепатоцеллюлярной карциномы
|Остаётся значительным
|Снижен
|Метаболическая жировая болезнь печени
|29% выше
|29% ниже
Выбирайте качественные зёрна и свежий помол — это сохранит больше полезных веществ.
Ограничьте количество сахара и сливок: они перегружают печень.
Соблюдайте дозировку: оптимально 2-3 чашки в день.
Пробуйте альтернативы: кофе без кофеина тоже сохраняет часть антиоксидантов.
Используйте блендер или френч-пресс вместо растворимого кофе — в них сохраняется больше полифенолов.
Ошибка: употребление более пяти чашек в день.
Последствие: рост уровня "плохого" холестерина.
Альтернатива: перейти на травяные чаи или цикорий.
Ошибка: пить кофе на голодный желудок.
Последствие: раздражение слизистой и риск гастрита.
Альтернатива: выпивать чашку после завтрака.
Ошибка: использование дешёвого растворимого кофе.
Последствие: меньше антиоксидантов, больше примесей.
Альтернатива: перейти на зерновой кофе среднего обжаривания.
Некоторые люди из-за чувствительности к кофеину или заболеваний сердца вынуждены исключить напиток из рациона. В этом случае они теряют часть защитных эффектов для печени. Однако заменить кофе можно зелёным чаем, мате или напитками с куркумой. Они тоже содержат антиоксиданты и помогают бороться с воспалительными процессами, пишет santemagazine.fr.
|Плюсы кофе
|Минусы кофе
|Снижение риска фиброза и цирроза печени
|Может повышать тревожность
|Поддержка обмена веществ и уровня энергии
|Повышает артериальное давление
|Снижение риска жировой болезни печени
|Способен вызывать бессонницу
|Высокое содержание антиоксидантов
|При переизбытке — рост холестерина
|Доступность и разнообразие способов приготовления
|Возможна зависимость от кофеина
Сколько кофе можно пить в день?
Безопасная доза — около 400 мг кофеина, что соответствует 3-4 чашкам, но оптимально ограничиться 2-3.
Как выбрать кофе для здоровья печени?
Лучше отдать предпочтение зерновому кофе средней обжарки. Чем меньше переработка, тем выше содержание полезных соединений.
Что лучше: кофе или зелёный чай?
Кофе обладает более выраженным защитным действием на печень, но зелёный чай мягче влияет на сердце и нервную систему.
Миф: кофе разрушает печень.
Правда: исследования показывают противоположное — умеренные дозы снижают риск болезней.
Миф: кофе без кофеина бесполезен.
Правда: даже без кофеина напиток сохраняет часть антиоксидантов.
Миф: чем крепче кофе, тем полезнее.
Правда: полезность зависит от количества, а не крепости напитка.
Кофеин влияет на нервную систему, поэтому употреблять напиток вечером не рекомендуется: он может вызвать бессонницу и тревожность. Нарушение сна в свою очередь вредит печени, так как гормональный дисбаланс влияет на обмен жиров и сахара. Поэтому специалисты советуют ограничивать употребление кофе первой половиной дня.
В кофе содержится более тысячи разных химических соединений, многие из которых до конца не изучены.
Люди, регулярно пьющие кофе, реже страдают от диабета 2 типа, что косвенно защищает и печень.
В Финляндии на душу населения приходится больше всего потребления кофе в мире — около 12 кг в год.
В XVII веке кофе пришёл в Европу через Венецию, и долгое время его считали "напитком философов".
В XIX веке появились первые кофемашины, что сделало кофе доступным для массового потребителя.
В XX веке учёные начали активно изучать влияние кофе на здоровье, и именно тогда появились первые доказательства его пользы для печени.
Крупнейшая судоходная компания MSC отказывается от использования Северного морского пути.