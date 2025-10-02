Когда сахар враг, а заменитель хуже: как искусственные подсластители бьют по когнитивным функциям

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Искусственные подсластители долго считались безвредной заменой сахара. Диетическая газировка, "нулевые" батончики и йогурты обещали сладкий вкус без лишних калорий. Но новое исследование показывает: их влияние на мозг может быть не таким безобидным.

Подсластители сахар
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подсластители сахар

Сравнение: сахар и подсластители

Продукт Калорийность Влияние на мозг Влияние на обмен веществ Дополнительные эффекты
Сахар Высокая Повышает риск диабета и деменции Ускоряет старение клеток Сильный скачок глюкозы
Аспартам Нулевая Распадается на соединения, вызывающие воспаление Может нарушать микробиом Используется в газировке
Сахарин Нулевая Меняет состав кишечных бактерий Нарушает контроль сахара Сильный искусственный вкус
Сукралоза Нулевая Ассоциирована с воспалительными процессами Замедляет обмен веществ Содержится в "нулевых" сладостях
Стевия Нулевая Безопасна для когнитивных функций Не влияет на уровень сахара Натурального происхождения
Тагатоза, монашеский фрукт Нулевая Не выявлено негативных эффектов Поддерживают метаболизм Используются как альтернатива

Советы шаг за шагом: как снизить количество подсластителей

  • Начните с кофе и чая — уменьшите дозу подсластителя вдвое.
  • Постепенно заменяйте диетические напитки обычной водой с лимоном.
  • Для выпечки используйте яблочное или тыквенное пюре вместо сахара.
  • Добавляйте в каши и смузи фрукты и ягоды вместо подсластителей.
  • Используйте специи (корица, ваниль, цитрусовая цедра) для усиления вкуса.
  • При выборе йогуртов или батончиков отдавайте предпочтение продуктам без добавок.
  • Следите за составом: подсластители часто скрываются под кодами (Е950-Е969).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Пить диетическую газировку ежедневно.
    Последствие: Риск ухудшения памяти и ускоренного старения мозга.
    Альтернатива: Минеральная вода с фруктами или травяные чаи.

  • Ошибка: Считать все подсластители безопасными.
    Последствие: Игнорирование различий между синтетическими и натуральными.
    Альтернатива: Выбирать стевию или монашеский фрукт.

  • Ошибка: Полностью заменять сахар подсластителями.
    Последствие: Усиление тяги к сладкому и зависимость.
    Альтернатива: Снижать сладость постепенно, приучая рецепторы к естественному вкусу.

А что если…

…заменить все подсластители фруктами

Организм будет получать натуральные сахара вместе с клетчаткой и витаминами.

…совсем отказаться от сладкого

Со временем рецепторы адаптируются, и привычные продукты покажутся вкуснее.

…оставить только натуральные заменители

Это снижает риски, но всё равно важно не злоупотреблять.

Плюсы и минусы подсластителей

Плюсы Минусы
Меньше калорий Влияние на микробиом
Снижают риск кариеса Возможное ухудшение памяти
Удобны для диабетиков Усиливают воспалительные процессы
Разнообразие вкусов Могут формировать зависимость
Доступность в продуктах Относятся к ультрапереработанной пище

FAQ

Все ли подсластители вредны

Нет, натуральные (стевия, монашеский фрукт, тагатоза) считаются безопаснее.

Сколько диетической газировки можно пить без риска

Исследование показало, что даже одна банка в день может быть связана с ухудшением когнитивных функций.

Можно ли полностью отказаться от сахара и подсластителей

Да, но переход лучше делать постепенно, заменяя сладкое фруктами и специями.

Мифы и правда

  • Миф: Подсластители помогают похудеть.
    Правда: Они могут замедлять обмен веществ и усиливать тягу к сладкому.

  • Миф: Для мозга безразлично, сахар или его заменитель.
    Правда: Новые исследования показывают обратное.

  • Миф: В малых дозах искусственные подсластители абсолютно безопасны.
    Правда: Даже небольшие количества могут влиять на когнитивные функции.

3 интересных факта

  • Подсластители используют более 100 лет: сахарин был открыт в XIX веке.
  • Первые диетические газировки появились в США в 1950-х.
  • В Японии стевию применяют в продуктах массово уже более 40 лет.

Исторический контекст

  • 1879 год: открытие сахаратина, первого искусственного подсластителя.
  • 1960-е: начало массового использования диетических газировок.
  • XXI век: рост популярности натуральных альтернатив, таких как стевия.

Искусственные подсластители не являются универсальным решением: забота о здоровье мозга начинается не с заменителей, а с осознанного и умеренного отношения к сладкому.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
