Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хрустящие лепёшки из картофеля: рецепт для тех, кто считает калории
Невидимка, который разоряет: приложение в вашем телефоне тратит ваше деньги в роуминге
Нельзя сломать систему: Юрий Лоза шокирует откровениями о правилах ТВ-шоу
Золотой стандарт уходит в прошлое: почему автопроизводители отказываются от классического автомата
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Рак простаты часто прячется без симптомов — врачи назвали первые тревожные сигналы
Взрыв мощнее Хиросимы: NASA собирается бомбить космос — игра с астероидом без права на ошибку
Хэви-металл в стиле люкс: 7 стальных маникюров, которые выглядят вызывающе и безумно дорого
Иллюзия трезвости: почему жвачка с мятой или молоко не спасут водителя от алкотестера

Тайный союзник иммунитета: включается, когда все силы уже на исходе — простуда теряет все козыри

0:30
Здоровье

Простуда — одно из самых распространённых сезонных заболеваний, с которым сталкивается практически каждый человек. У взрослых она случается в среднем 2-3 раза в год. Сопровождается это состояние кашлем, насморком, болью в горле, усталостью и повышенной температурой. Несмотря на то что простуда считается лёгкой болезнью, она может надолго выбить из привычного ритма жизни. Чтобы облегчить течение и быстрее восстановиться, врачи всё чаще советуют обратить внимание на микроэлементы, в частности на цинк.

Мужчина принимает таблетку
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Мужчина принимает таблетку

Цинк — это жизненно важный минерал, который участвует во множестве процессов в организме. Он отвечает за иммунитет, регенерацию тканей, работу ферментов и синтез белка. Недостаток этого элемента делает нас более уязвимыми к инфекциям, а восполнение запасов помогает снизить риск простуды и облегчить её течение.

Цинк важен для здоровья

Этот микроэлемент не накапливается в организме в больших количествах, поэтому необходимо получать его регулярно — с пищей или в виде добавок. Особенно в осенне-зимний период, когда вирусы активизируются, а иммунитет испытывает повышенную нагрузку.

Цинк помогает:

  • укреплять защитные силы организма;
  • уменьшать воспалительные процессы в дыхательных путях;
  • поддерживать здоровье слизистых оболочек;
  • ускорять заживление тканей.

Исследования показывают, что ежедневный приём цинка снижает вероятность простуды примерно на 5 %. Но даже если заболеть всё же удалось, этот минерал способен сократить продолжительность болезни и сделать её симптомы менее выраженными.

Сравнение источников цинка

Источник цинка Количество (мг) в 100 г Особенности
Тыквенные семечки 7,8 Доступный растительный источник
Говядина 6,0 Хорошо усваивается, подходит для регулярного рациона
Морепродукты (устрицы) до 60 Рекордсмены по содержанию, но недоступны ежедневно
Орехи (миндаль, кешью) 2-3 Удобны для перекусов
Яйца 1,3 Универсальный продукт на каждый день
Зерновые и бобовые 2-4 Требуют правильного приготовления для усвоения

Таким образом, получить необходимую норму можно как из продуктов животного происхождения, так и из растительных источников, однако биодоступность у них различается.

Как использовать цинк при простуде

  1. При первых симптомах — начать приём добавок с содержанием 75-100 мг цинка в день для взрослых.
  2. Выбирать формы, которые лучше усваиваются: глюконат, цитрат, пиколинат.
  3. Принимать добавку сразу после еды, чтобы избежать дискомфорта в желудке.
  4. Сочетать приём цинка с витамином С и достаточным количеством жидкости.
  5. Не превышать рекомендованные дозировки — слишком высокие количества не усиливают эффект, а могут вызвать тошноту или проблемы с ЖКТ.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: принимать слишком высокие дозы цинка.
    → Последствие: риск побочных эффектов, снижение усвоения меди.
    → Альтернатива: придерживаться безопасного диапазона 75-100 мг в сутки.
  • Ошибка: рассчитывать только на цинк, игнорируя другие меры.
    → Последствие: затянувшееся течение простуды.
    → Альтернатива: сочетать приём добавки с отдыхом, питьём, тёплыми чаями, ингаляциями.
  • Ошибка: начинать приём слишком поздно, на 5-6 день болезни.
    → Последствие: эффект будет минимален.
    → Альтернатива: подключать цинк сразу при появлении первых симптомов.

Плюсы и минусы добавок цинка

Плюсы Минусы
Укрепляет иммунитет При передозировке возможны тошнота и боли в животе
Сокращает длительность простуды Не всегда доступен в натуральных продуктах в достаточном количестве
Доступен в аптеке в разных формах Может снижать усвоение других минералов при неправильном приёме
Подходит как профилактика и лечение Требует соблюдения дозировок

FAQ

Как выбрать добавку с цинком?
Лучше отдавать предпочтение формам с хорошей усвояемостью — цитрату, пиколинату, глюконату.

Сколько стоит курс цинка?
Цена колеблется от 300 до 1000 рублей в зависимости от бренда и количества капсул.

Что лучше — цинк из продуктов или из добавок?
Продукты — базовый источник, но при простуде или ослабленном иммунитете рацион часто не покрывает суточную потребность. Тогда добавки становятся хорошим решением.

Мифы и правда

  • Миф: чем больше дозировка, тем быстрее наступит эффект.
    Правда: эффективность выше рекомендуемой дозы не увеличивается, а побочные эффекты становятся реальнее.
  • Миф: цинк нужен только мужчинам для здоровья репродуктивной системы.
    Правда: минерал важен и для женщин, и для детей, так как участвует в иммунной защите.
  • Миф: простуду можно полностью предотвратить с помощью цинка.
    Правда: он лишь снижает вероятность заболевания и облегчает течение болезни, но не делает человека "неуязвимым".

Сон и психология

Сон играет ключевую роль при простуде. Недостаток отдыха снижает эффективность иммунитета, а вместе с этим — результативность приёма добавок. Хороший ночной сон и дневной отдых помогают организму быстрее справляться с вирусами.

Три интересных факта

  1. Устрицы — настоящий рекордсмен по содержанию цинка, их иногда называют «витаминами моря».
  2. Недостаток цинка у детей может проявляться замедленным ростом и частыми инфекциями.
  3. Цинк участвует в формировании вкусовых ощущений — его нехватка способна изменять восприятие вкуса.

Цинк нельзя назвать волшебным средством, которое полностью защитит от простуды, но его роль в поддержке иммунитета и ускорении выздоровления доказана исследованиями. Регулярное поступление этого микроэлемента — будь то из пищи или в виде добавок — помогает сократить длительность болезни, сделать симптомы менее тяжёлыми и быстрее вернуться к привычной жизни. Главное — соблюдать разумные дозировки и использовать цинк как часть комплексного подхода к лечению.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Домашние животные
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Садоводство, цветоводство
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Яд в крови и злобный нрав: существо, к которому не подплывают даже акулы
Домашние животные
Яд в крови и злобный нрав: существо, к которому не подплывают даже акулы
Популярное
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов

Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.

Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Секрет небесного объекта: таинственный волосатый цилиндр рухнул с неба — Аргентина ищет ответы
Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин Наследие Татьяны Горичевой: как её идеи о природе и человеке меняют мир Анна Яковлева Изворотливые выборы в Молдавии: Запад вновь получил свой контрольный пакет власти Андрей Николаев
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад волшебством
Жара и кислота не помеха: на Венере обнаружили то, что изменит наши представления о планете
Секрет Сырского раскрыт: настоящая цель войны уже не в Киеве
Секрет Сырского раскрыт: настоящая цель войны уже не в Киеве
Последние материалы
Нельзя сломать систему: Юрий Лоза шокирует откровениями о правилах ТВ-шоу
Золотой стандарт уходит в прошлое: почему автопроизводители отказываются от классического автомата
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Рак простаты часто прячется без симптомов — врачи назвали первые тревожные сигналы
Взрыв мощнее Хиросимы: NASA собирается бомбить космос — игра с астероидом без права на ошибку
Хэви-металл в стиле люкс: 7 стальных маникюров, которые выглядят вызывающе и безумно дорого
Иллюзия трезвости: почему жвачка с мятой или молоко не спасут водителя от алкотестера
Тайный союзник иммунитета: включается, когда все силы уже на исходе — простуда теряет все козыри
Одни гортензии весной просыпаются пышными, а другие легко превращаются в сухие ветки
Неприятный запах из холодильника — это сигнал SOS: внутри скрывается невидимая опасность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.