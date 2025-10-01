Тайный союзник иммунитета: включается, когда все силы уже на исходе — простуда теряет все козыри

0:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Простуда — одно из самых распространённых сезонных заболеваний, с которым сталкивается практически каждый человек. У взрослых она случается в среднем 2-3 раза в год. Сопровождается это состояние кашлем, насморком, болью в горле, усталостью и повышенной температурой. Несмотря на то что простуда считается лёгкой болезнью, она может надолго выбить из привычного ритма жизни. Чтобы облегчить течение и быстрее восстановиться, врачи всё чаще советуют обратить внимание на микроэлементы, в частности на цинк.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) Мужчина принимает таблетку

Цинк — это жизненно важный минерал, который участвует во множестве процессов в организме. Он отвечает за иммунитет, регенерацию тканей, работу ферментов и синтез белка. Недостаток этого элемента делает нас более уязвимыми к инфекциям, а восполнение запасов помогает снизить риск простуды и облегчить её течение.

Цинк важен для здоровья

Этот микроэлемент не накапливается в организме в больших количествах, поэтому необходимо получать его регулярно — с пищей или в виде добавок. Особенно в осенне-зимний период, когда вирусы активизируются, а иммунитет испытывает повышенную нагрузку.

Цинк помогает:

укреплять защитные силы организма;

уменьшать воспалительные процессы в дыхательных путях;

поддерживать здоровье слизистых оболочек;

ускорять заживление тканей.

Исследования показывают, что ежедневный приём цинка снижает вероятность простуды примерно на 5 %. Но даже если заболеть всё же удалось, этот минерал способен сократить продолжительность болезни и сделать её симптомы менее выраженными.

Сравнение источников цинка

Источник цинка Количество (мг) в 100 г Особенности Тыквенные семечки 7,8 Доступный растительный источник Говядина 6,0 Хорошо усваивается, подходит для регулярного рациона Морепродукты (устрицы) до 60 Рекордсмены по содержанию, но недоступны ежедневно Орехи (миндаль, кешью) 2-3 Удобны для перекусов Яйца 1,3 Универсальный продукт на каждый день Зерновые и бобовые 2-4 Требуют правильного приготовления для усвоения Таким образом, получить необходимую норму можно как из продуктов животного происхождения, так и из растительных источников, однако биодоступность у них различается. Как использовать цинк при простуде При первых симптомах — начать приём добавок с содержанием 75-100 мг цинка в день для взрослых. Выбирать формы, которые лучше усваиваются: глюконат, цитрат, пиколинат. Принимать добавку сразу после еды, чтобы избежать дискомфорта в желудке. Сочетать приём цинка с витамином С и достаточным количеством жидкости. Не превышать рекомендованные дозировки — слишком высокие количества не усиливают эффект, а могут вызвать тошноту или проблемы с ЖКТ. Ошибка → Последствие → Альтернатива Ошибка: принимать слишком высокие дозы цинка.

→ Последствие: риск побочных эффектов, снижение усвоения меди.

→ Альтернатива: придерживаться безопасного диапазона 75-100 мг в сутки.

→ Последствие: риск побочных эффектов, снижение усвоения меди. → Альтернатива: придерживаться безопасного диапазона 75-100 мг в сутки. Ошибка: рассчитывать только на цинк, игнорируя другие меры.

→ Последствие: затянувшееся течение простуды.

→ Альтернатива: сочетать приём добавки с отдыхом, питьём, тёплыми чаями, ингаляциями.

→ Последствие: затянувшееся течение простуды. → Альтернатива: сочетать приём добавки с отдыхом, питьём, тёплыми чаями, ингаляциями. Ошибка: начинать приём слишком поздно, на 5-6 день болезни.

→ Последствие: эффект будет минимален.

→ Альтернатива: подключать цинк сразу при появлении первых симптомов. Плюсы и минусы добавок цинка Плюсы Минусы Укрепляет иммунитет При передозировке возможны тошнота и боли в животе Сокращает длительность простуды Не всегда доступен в натуральных продуктах в достаточном количестве Доступен в аптеке в разных формах Может снижать усвоение других минералов при неправильном приёме Подходит как профилактика и лечение Требует соблюдения дозировок FAQ Как выбрать добавку с цинком?

Лучше отдавать предпочтение формам с хорошей усвояемостью — цитрату, пиколинату, глюконату. Сколько стоит курс цинка?

Цена колеблется от 300 до 1000 рублей в зависимости от бренда и количества капсул. Что лучше — цинк из продуктов или из добавок?

Продукты — базовый источник, но при простуде или ослабленном иммунитете рацион часто не покрывает суточную потребность. Тогда добавки становятся хорошим решением. Мифы и правда Миф: чем больше дозировка, тем быстрее наступит эффект.

Правда: эффективность выше рекомендуемой дозы не увеличивается, а побочные эффекты становятся реальнее.

Правда: эффективность выше рекомендуемой дозы не увеличивается, а побочные эффекты становятся реальнее. Миф: цинк нужен только мужчинам для здоровья репродуктивной системы.

Правда: минерал важен и для женщин, и для детей, так как участвует в иммунной защите.

Правда: минерал важен и для женщин, и для детей, так как участвует в иммунной защите. Миф: простуду можно полностью предотвратить с помощью цинка.

Правда: он лишь снижает вероятность заболевания и облегчает течение болезни, но не делает человека "неуязвимым". Сон и психология Сон играет ключевую роль при простуде. Недостаток отдыха снижает эффективность иммунитета, а вместе с этим — результативность приёма добавок. Хороший ночной сон и дневной отдых помогают организму быстрее справляться с вирусами. Три интересных факта Устрицы — настоящий рекордсмен по содержанию цинка, их иногда называют «витаминами моря». Недостаток цинка у детей может проявляться замедленным ростом и частыми инфекциями. Цинк участвует в формировании вкусовых ощущений — его нехватка способна изменять восприятие вкуса. Цинк нельзя назвать волшебным средством, которое полностью защитит от простуды, но его роль в поддержке иммунитета и ускорении выздоровления доказана исследованиями. Регулярное поступление этого микроэлемента — будь то из пищи или в виде добавок — помогает сократить длительность болезни, сделать симптомы менее тяжёлыми и быстрее вернуться к привычной жизни. Главное — соблюдать разумные дозировки и использовать цинк как часть комплексного подхода к лечению.