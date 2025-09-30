Виноват не только возраст: неожиданные причины проблем с суставами

Первые симптомы артрита и артроза часто маскируются под обычную усталость суставов. Отличить их можно по резкой боли, отечности, скованности движений и повышенной температуре. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции Ходановой Людмила Лапа.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в суставе

"Активный ревматоидный артрит проявляется сильной болью, скованностью и отеком всех суставов, нередко сопровождается высокой температурой. Важно помнить, что инфекция способна быстро запустить аутоиммунный процесс, с которым иммунная система не справляется", — пояснила специалист.

По ее словам, болезнь может развиваться и скрыто.

"Латентный артрит начинается постепенно: один сустав начинает болеть — плечо или колено, появляются так называемые "летучие боли". Это уже сигнал для обращения к ревматологу", — отметила Лапа.

Говоря о профилактике, врач выделила три основных правила: рациональное питание, соблюдение водного режима и обязательное долечивание любых инфекций.

"Категорически нельзя переносить болезни на ногах. Каждый недолеченный эпизод снижает ресурсы иммунной системы и повышает риск развития аутоиммунных заболеваний", — подчеркнула она.