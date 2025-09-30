Минуты решают всё: ошибки, которые убивают при инфаркте и инсульте ещё до скорой

Инфаркт и инсульт — главные причины смертности и инвалидности в мире. Врачи называют первые 60 минут после появления симптомов "золотым часом": именно в это время грамотные действия могут спасти жизнь и сохранить здоровье.
При малейшем подозрении на инфаркт миокарда или инсульт нужно немедленно вызвать скорую помощь по номеру 103 (03 со стационарного) или 112.
|Действие
|Инфаркт
|Инсульт
|Положение
|Полусидя или лёжа с приподнятым изголовьем
|Лёжа с приподнятой верхней частью туловища
|Лекарства
|Аспирин (0,25 г) при отсутствии противопоказаний
|Не давать без указания врача
|Особые меры
|Успокоить, обеспечить покой
|При рвоте повернуть голову набок
|Контроль
|Дыхание и пульс
|Дыхание, сознание
Ошибка: поить больного водой или кофе.
Последствие: риск аспирации и удушья.
Альтернатива: не давать жидкость до приезда врачей.
Ошибка: оставить человека одного.
Последствие: отсутствие помощи при ухудшении состояния.
Альтернатива: находиться рядом до приезда скорой.
Ошибка: игнорировать симптомы и ждать "само пройдёт".
Последствие: потеря драгоценного времени.
Альтернатива: звонить 103 или 112 сразу.
А что если пострадавший потерял сознание? Нужно уложить его на бок и быть готовым начать сердечно-лёгочную реанимацию (СЛР), если вы умеете её проводить.
Миф: "Инфаркт и инсульт всегда сопровождаются сильной болью".
Правда: иногда симптомы стертые — слабость, онемение, спутанность речи.
Миф: "До приезда скорой лучше дать валерьянку или таблетки от давления".
Правда: это может навредить. Без рекомендаций врача не стоит экспериментировать.
Миф: "Если человек приходит в себя, можно отменить вызов скорой".
Правда: даже кратковременные симптомы требуют медицинской помощи.
До середины XX века инсульт и инфаркт считались приговором: медицина не имела эффективных методов лечения. С появлением тромболитиков, стентов и специализированных сосудистых центров шансы на выживание значительно возросли. Но даже сегодня исход во многом зависит от того, как быстро оказана первая помощь, сообщает ИА "Пенза-Пресс".
