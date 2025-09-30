Минуты решают всё: ошибки, которые убивают при инфаркте и инсульте ещё до скорой

4:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Инфаркт и инсульт — главные причины смертности и инвалидности в мире. Врачи называют первые 60 минут после появления симптомов "золотым часом": именно в это время грамотные действия могут спасти жизнь и сохранить здоровье.

Фото: Wikipedia by Irfansevket2905, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кашляющий мужчина

Первое и главное действие

При малейшем подозрении на инфаркт миокарда или инсульт нужно немедленно вызвать скорую помощь по номеру 103 (03 со стационарного) или 112.

Алгоритм помощи при инфаркте

Уложите пострадавшего с приподнятой верхней частью тела или усадите в кресло.

Обеспечьте доступ свежего воздуха, расстегните одежду.

Успокойте человека: тревога усиливает нагрузку на сердце.

Если есть назначенные врачом препараты — помогите их принять.

При отсутствии противопоказаний дайте разжевать половину таблетки аспирина (0,25 г).

Если приступ случился у вас — откройте дверь для врачей и позовите соседей или родственников.

Алгоритм помощи при инсульте

Уложите больного с приподнятой верхней частью туловища.

При рвоте поверните голову набок, чтобы масса не попала в дыхательные пути.

Удалите зубные протезы и предметы, мешающие дыханию.

Обеспечьте приток воздуха, расстегните одежду.

Не давайте еду, воду и лекарства (если они не назначены врачом заранее).

При бессознательном состоянии уложите на бок, чтобы защитить дыхательные пути.

Сравнение алгоритмов

Действие Инфаркт Инсульт Положение Полусидя или лёжа с приподнятым изголовьем Лёжа с приподнятой верхней частью туловища Лекарства Аспирин (0,25 г) при отсутствии противопоказаний Не давать без указания врача Особые меры Успокоить, обеспечить покой При рвоте повернуть голову набок Контроль Дыхание и пульс Дыхание, сознание

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: поить больного водой или кофе.

Последствие: риск аспирации и удушья.

Альтернатива: не давать жидкость до приезда врачей.

Ошибка: оставить человека одного.

Последствие: отсутствие помощи при ухудшении состояния.

Альтернатива: находиться рядом до приезда скорой.

Ошибка: игнорировать симптомы и ждать "само пройдёт".

Последствие: потеря драгоценного времени.

Альтернатива: звонить 103 или 112 сразу.

А что если…

А что если пострадавший потерял сознание? Нужно уложить его на бок и быть готовым начать сердечно-лёгочную реанимацию (СЛР), если вы умеете её проводить.

Мифы и правда

Миф: "Инфаркт и инсульт всегда сопровождаются сильной болью".

Правда: иногда симптомы стертые — слабость, онемение, спутанность речи.

Миф: "До приезда скорой лучше дать валерьянку или таблетки от давления".

Правда: это может навредить. Без рекомендаций врача не стоит экспериментировать.

Миф: "Если человек приходит в себя, можно отменить вызов скорой".

Правда: даже кратковременные симптомы требуют медицинской помощи.

3 интересных факта

Каждую минуту инсульта погибает около 2 млн нейронов.

Половина всех смертей от сердечно-сосудистых заболеваний приходится на инфаркты и инсульты.

В России действует федеральная программа "золотого часа", которая позволяет быстрее доставлять пациентов в специализированные сосудистые центры.

Исторический контекст

До середины XX века инсульт и инфаркт считались приговором: медицина не имела эффективных методов лечения. С появлением тромболитиков, стентов и специализированных сосудистых центров шансы на выживание значительно возросли. Но даже сегодня исход во многом зависит от того, как быстро оказана первая помощь, сообщает ИА "Пенза-Пресс".