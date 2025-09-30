Минуты решают всё: ошибки, которые убивают при инфаркте и инсульте ещё до скорой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:08
Здоровье

Инфаркт и инсульт — главные причины смертности и инвалидности в мире. Врачи называют первые 60 минут после появления симптомов "золотым часом": именно в это время грамотные действия могут спасти жизнь и сохранить здоровье.

Кашляющий мужчина
Фото: Wikipedia by Irfansevket2905, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кашляющий мужчина

Первое и главное действие

При малейшем подозрении на инфаркт миокарда или инсульт нужно немедленно вызвать скорую помощь по номеру 103 (03 со стационарного) или 112.

Алгоритм помощи при инфаркте

  • Уложите пострадавшего с приподнятой верхней частью тела или усадите в кресло.
  • Обеспечьте доступ свежего воздуха, расстегните одежду.
  • Успокойте человека: тревога усиливает нагрузку на сердце.
  • Если есть назначенные врачом препараты — помогите их принять.
  • При отсутствии противопоказаний дайте разжевать половину таблетки аспирина (0,25 г).
  • Если приступ случился у вас — откройте дверь для врачей и позовите соседей или родственников.

Алгоритм помощи при инсульте

  • Уложите больного с приподнятой верхней частью туловища.
  • При рвоте поверните голову набок, чтобы масса не попала в дыхательные пути.
  • Удалите зубные протезы и предметы, мешающие дыханию.
  • Обеспечьте приток воздуха, расстегните одежду.
  • Не давайте еду, воду и лекарства (если они не назначены врачом заранее).
  • При бессознательном состоянии уложите на бок, чтобы защитить дыхательные пути.

Сравнение алгоритмов

Действие Инфаркт Инсульт
Положение Полусидя или лёжа с приподнятым изголовьем Лёжа с приподнятой верхней частью туловища
Лекарства Аспирин (0,25 г) при отсутствии противопоказаний Не давать без указания врача
Особые меры Успокоить, обеспечить покой При рвоте повернуть голову набок
Контроль Дыхание и пульс Дыхание, сознание

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: поить больного водой или кофе.
    Последствие: риск аспирации и удушья.
    Альтернатива: не давать жидкость до приезда врачей.

  • Ошибка: оставить человека одного.
    Последствие: отсутствие помощи при ухудшении состояния.
    Альтернатива: находиться рядом до приезда скорой.

  • Ошибка: игнорировать симптомы и ждать "само пройдёт".
    Последствие: потеря драгоценного времени.
    Альтернатива: звонить 103 или 112 сразу.

А что если…

А что если пострадавший потерял сознание? Нужно уложить его на бок и быть готовым начать сердечно-лёгочную реанимацию (СЛР), если вы умеете её проводить.

Мифы и правда

  • Миф: "Инфаркт и инсульт всегда сопровождаются сильной болью".
    Правда: иногда симптомы стертые — слабость, онемение, спутанность речи.

  • Миф: "До приезда скорой лучше дать валерьянку или таблетки от давления".
    Правда: это может навредить. Без рекомендаций врача не стоит экспериментировать.

  • Миф: "Если человек приходит в себя, можно отменить вызов скорой".
    Правда: даже кратковременные симптомы требуют медицинской помощи.

3 интересных факта

  • Каждую минуту инсульта погибает около 2 млн нейронов.
  • Половина всех смертей от сердечно-сосудистых заболеваний приходится на инфаркты и инсульты.
  • В России действует федеральная программа "золотого часа", которая позволяет быстрее доставлять пациентов в специализированные сосудистые центры.

Исторический контекст

До середины XX века инсульт и инфаркт считались приговором: медицина не имела эффективных методов лечения. С появлением тромболитиков, стентов и специализированных сосудистых центров шансы на выживание значительно возросли. Но даже сегодня исход во многом зависит от того, как быстро оказана первая помощь, сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
