Инфаркт пережили, но риск вырос: бета-блокаторы делают женщин уязвимыми к новым осложнениям

Десятилетиями бета-блокаторы считались золотым стандартом после инфаркта. Эти препараты снижали нагрузку на сердце и уменьшали риск смерти. Но новые исследования показывают: универсальность лекарства под вопросом. Особенно это касается женщин с нормальной функцией сердца.
Назначаются при аритмии, стенокардии, сердечной недостаточности, гипертонии, мигрени и тревожности.
В 1970–1980-х годах исследований было немного. Но данные показали, что бета-блокаторы после инфаркта снижали смертность. Тогда других способов защиты сердца почти не было. Поэтому препараты прописывали почти всем пациентам.
Сегодня в арсенале врачей — стенты, статины и современные протоколы. Поэтому вопрос: нужны ли бета-блокаторы всем подряд после инфаркта?
Итог: разницы в смертности и осложнениях между группами не было.
У 1627 женщин ситуация оказалась иной: у тех, кто принимал бета-блокаторы, осложнений и смертности было больше, особенно при высоких дозах. У мужчин такого эффекта не выявлено.
|Ситуация
|Эффективность
|Комментарий
|Сердечная недостаточность с низкой фракцией выброса
|Высокая
|Продлевают жизнь
|Аритмии
|Высокая
|Контроль ритма
|Гипертония, плохо поддающаяся лечению
|Средняя
|Используются как часть терапии
|После инфаркта при нормальной функции сердца
|Низкая
|Не снижают смертность
|Женщины после инфаркта при нормальной функции сердца
|Опасно
|Могут повышать риск осложнений
Ошибка: назначать бета-блокаторы всем после инфаркта.
Последствие: у части пациентов эффекта нет, у женщин — риск выше.
Альтернатива: индивидуальный подбор терапии.
Ошибка: отменять препарат самостоятельно.
Последствие: резкий скачок давления, аритмия.
Альтернатива: только по решению врача.
А что если в ближайшие годы клинические рекомендации изменятся? Вероятно, бета-блокаторы перестанут быть обязательными для всех пациентов после инфаркта, и врачи будут назначать их точечно — с учётом пола и состояния сердца.
|Плюсы
|Минусы
|Снижают нагрузку на сердце
|Побочные эффекты: усталость, холодные конечности
|Доказанная эффективность при сердечной недостаточности
|Снижение качества жизни при долгом приёме
|Помогают при аритмиях и гипертонии
|Не всегда нужны после инфаркта при нормальной функции сердца
|Недорогие и доступные
|У женщин могут повышать риск осложнений
Если фракция выброса снижена — да. Если сердце работает нормально — решение должен принимать врач индивидуально.
Вероятно, из-за особенностей гормонального фона и обмена веществ. Но нужны дополнительные исследования.
Да, современные схемы включают статины, антиагреганты, ингибиторы АПФ и стенты.
Миф: "Бета-блокаторы нужны всем после инфаркта".
Правда: они полезны только при сниженной функции сердца.
Миф: "Это абсолютно безопасные лекарства".
Правда: у женщин в некоторых случаях они увеличивают риск осложнений.
Миф: "Если бросить пить бета-блокаторы, ничего не случится".
Правда: резкая отмена может привести к аритмии и кризу.
Бета-блокаторы стали символом "эры таблеток" в кардиологии XX века. Тогда не было ни стентов, ни тромболизиса, ни статинов. Эти препараты действительно спасли тысячи жизней. Но теперь, когда медицина шагнула вперёд, подходы меняются. Кардиология учится быть индивидуальной, а не универсальной.
