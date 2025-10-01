Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не всякая земля даст ростки: что спрятать на мороз этой зимой, чтобы весной не остаться без рассады
Брендан Фрейзер вернётся: чего ждать от нового фильма Мумия
Фрэнсис Форд Коппола о фильме Битва за битвой: почему режиссёр Крёстного отца хочет пересмотреть картину
Помидоры сохраняют вкус лета: эти распространенные ошибки убивают заготовки и портят зимние запасы
Урановый капкан: почему США могут остаться без топлива для АЭС
Капитаны песка: стремление к жизни и любви в опасном мире бездомных детей
Чекалиной разрешили покинуть домашний арест из-за трагедии с сыном: что случилось
Тёмные стены рушат стереотипы: приём, который превращает тесную комнату в просторный зал
Космос не рождался холодным: найдено доказательство предварительного нагрева Вселенной до первых звёзд

Спорт утром, днём или вечером: как выбрать время для тренировок без вреда для здоровья

Здоровье

Многие задаются вопросом: в какое время суток лучше тренироваться и как часто посещать спортзал, чтобы достичь результата без вреда для организма. Ответ прост: всё зависит от ваших целей, уровня подготовки и личного ритма. Но есть общие закономерности, которые помогут выстроить систему занятий.

Выпады со штангой
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Выпады со штангой

Оптимальное время для тренировок

Утренняя активность помогает "запустить" обмен веществ и зарядиться энергией. Днём тело работает на пике продуктивности, а вечером организм готов к интенсивной нагрузке, но важно не тренироваться слишком поздно, чтобы не нарушить сон.

Утро

  • Заряд энергии на день.

  • Улучшение настроения и концентрации.

  • Минус: требуется тщательная разминка, так как мышцы и суставы после сна менее подвижны.

День

  • Оптимальное время для продуктивной работы мышц.

  • Снижение стресса и поддержка концентрации.

  • Удобно встроить в обеденный перерыв или свободное окно.

Вечер

  • Максимум силы и выносливости.

  • Хороший вариант для занятых днём.

  • Важно закончить за 2-3 часа до сна.

Сравнение: время тренировок

Время суток Преимущества Минусы
Утро Энергия на день, ускорение метаболизма Скованность тела, тяжело вставать
День Пик выносливости и силы, снижение стресса Может мешать рабочему графику
Вечер Высокая производительность, снятие напряжения Риск нарушить сон при поздних тренировках

Как часто ходить в спортзал

  • Силовые тренировки: 2-4 раза в неделю, отдых для каждой группы мышц 48-72 часа.

  • Кардионагрузки: 3-5 раз в неделю по 30-60 минут (бег, плавание, велосипед).

  • Функциональные и HIIT: 2-3 раза в неделю для развития выносливости и сжигания калорий.

  • Йога и растяжка: 2-3 раза в неделю для гибкости и восстановления.

Советы шаг за шагом

  1. Составьте расписание и закрепите время тренировок.

  2. Слушайте организм: при усталости уменьшайте нагрузку.

  3. Вносите разнообразие — кардио, силовые, йога.

  4. Ведите дневник тренировок и фиксируйте прогресс.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: тренироваться ежедневно без отдыха.
    Последствие: риск перетренированности.
    Альтернатива: чередовать силовые, кардио и дни восстановления.

  • Ошибка: игнорировать разминку и заминку.
    Последствие: травмы, боли в мышцах.
    Альтернатива: 5-10 минут лёгкой активности до и после.

  • Ошибка: тренироваться в неудобное время.
    Последствие: упадок сил и потеря мотивации.
    Альтернатива: подобрать время по биоритмам и графику.

А что если…

…нет возможности ходить в спортзал? Домашние тренировки с собственным весом, йога или пробежка в парке дадут хороший результат при регулярности.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Улучшение здоровья и формы Требует дисциплины
Снятие стресса и повышение настроения Нужен регулярный график
Развитие силы и выносливости Возможны травмы без техники
Социальный аспект (группы, тренеры) Стоимость абонемента
Повышение самооценки Риск выгорания при перегрузке

FAQ

Сколько по времени должна длиться тренировка?
В среднем 45-60 минут, включая разминку и заминку.

Можно ли заниматься каждый день?
Да, если чередовать типы нагрузок и оставлять время на восстановление.

Что лучше: утренние или вечерние тренировки?
Выбирайте по личным биоритмам — эффективность зависит от регулярности, а не времени.

Мифы и правда

  • Миф: тренироваться нужно только утром.
    Правда: любое время подходит, если оно удобно именно вам.

  • Миф: чтобы похудеть, нужны ежедневные изнуряющие тренировки.
    Правда: достаточно 3-5 сбалансированных занятий в неделю.

  • Миф: силовые нагрузки вредят женщинам.
    Правда: они укрепляют мышцы и поддерживают метаболизм.

Сон и психология

Физическая активность улучшает глубину сна и снижает уровень стресса. Вечерние занятия помогают снять накопившееся напряжение, а утренние — настроиться на день.

Три интересных факта

  • Утренние тренировки ускоряют метаболизм в среднем на 10-15%.
  • Дневные занятия лучше всего развивают силу.
  • Люди, тренирующиеся вечером, чаще достигают максимальных результатов в силовых упражнениях.

Исторический контекст

Спорт в разное время суток практиковали еще в античности: греки тренировались на рассвете, чтобы готовиться к состязаниям, а римляне чаще проводили занятия днём. Современные исследования лишь подтвердили, что каждый период суток имеет свои плюсы.

Регулярные тренировки — это не только здоровье, но и способ структурировать день. Главное — подобрать время, которое подходит именно вам, и заниматься системно.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Авто
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Домашние животные
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Запах исчезает за 3 дня: средство за копейки спасает выгребную яму и работает до самой весны
Садоводство, цветоводство
Запах исчезает за 3 дня: средство за копейки спасает выгребную яму и работает до самой весны
Популярное
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад

Тубероза - цветок с волшебным ароматом, известный как королева ночи. Узнайте о её особенностях, уходе и легендах, связанных с этим удивительным растением.

Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру Любовь Степушова Книги играют с памятью: одни истории живут столетиями, другие исчезают мгновенно Игорь Буккер Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
Последние материалы
Не всякая земля даст ростки: что спрятать на мороз этой зимой, чтобы весной не остаться без рассады
Брендан Фрейзер вернётся: чего ждать от нового фильма Мумия
Фрэнсис Форд Коппола о фильме Битва за битвой: почему режиссёр Крёстного отца хочет пересмотреть картину
Помидоры сохраняют вкус лета: эти распространенные ошибки убивают заготовки и портят зимние запасы
Урановый капкан: почему США могут остаться без топлива для АЭС
Спорт утром, днём или вечером: как выбрать время для тренировок без вреда для здоровья
Капитаны песка: стремление к жизни и любви в опасном мире бездомных детей
Чекалиной разрешили покинуть домашний арест из-за трагедии с сыном: что случилось
Тёмные стены рушат стереотипы: приём, который превращает тесную комнату в просторный зал
Космос не рождался холодным: найдено доказательство предварительного нагрева Вселенной до первых звёзд
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.