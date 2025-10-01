Кардиотренировки дарят запас прочности: вот почему они нужны даже здоровым людям

29 сентября отмечается Всемирный день сердца — дата, напоминающая о важности заботы о главном органе. Кардиотренировка в этот день может стать не просто символическим жестом, а хорошим стартом для регулярной практики. О том, как тренировать сердце безопасно, на что обращать внимание во время нагрузок и как питание влияет на здоровье, рассказывает врач-кардиолог, доктор медицинских наук Людмила Саламатина.
Главный ориентир — самочувствие. Увеличение частоты сердечных сокращений, дыхания и лёгкое покраснение кожи — нормальные реакции на физическую активность. Но головокружение, потемнение в глазах, резкая слабость или посинение кожи — тревожные сигналы. Если даже простая ходьба вызывает такие симптомы, нужно обратиться к врачу.
"Перед началом тренировок, особенно впервые или в соревновательном режиме, важно пройти чекап", — отметила кардиолог Людмила Саламатина.
|Категория
|Реакция сердца
|Восстановление
|Новичок
|Учащение пульса резкое
|Замедленное
|Спортсмен
|Учащение плавное
|Быстрое
Рассчитайте целевой диапазон пульса: (220 — возраст) x 0,65 и (220 — возраст) x 0,85.
Начинайте с ходьбы по 8-10 тысяч шагов в день.
Постепенно переходите к бегу, плаванию, велосипеду.
Тренируйтесь 3-5 раз в неделю по 30 минут.
Следите за самочувствием и корректируйте нагрузки.
Игнорирование медицинского осмотра → риск осложнений → пройдите обследование заранее.
Максимальные нагрузки без подготовки → перегрузка сердца → начните с умеренных кардионагрузок.
Отсутствие контроля пульса → опасный диапазон ЧСС → используйте фитнес-браслет или пульсометр.
Если бег или тренажёры не нравятся, выбирайте альтернативы: скандинавская ходьба, плавание или танцы. Главное — регулярность и умеренность, а не вид активности.
|Плюсы
|Минусы
|Улучшают работу сердца и сосудов
|Требуют времени и дисциплины
|Снижают риск инфаркта и инсульта
|Нужен контроль нагрузки
|Повышают выносливость
|Возможны боли при неправильном подходе
|Улучшают настроение и сон
|Противопоказаны при ряде заболеваний
Учащённый пульс во время занятий — это плохо?
Нет, это физиологическая реакция. У тренированных людей сердце восстанавливается быстрее.
Как питаться для здоровья сердца?
Лучший вариант — средиземноморская диета: много овощей, рыбы, цельных зерновых, оливковое масло и минимум красного мяса.
Можно ли тренироваться при боли в груди?
Нет. Боль за грудиной — повод для обследования, особенно если она проходит при прекращении нагрузки.
• Кардионагрузки подходят только спортсменам.
Правда: умеренные тренировки полезны каждому.
• Боль в груди всегда из-за сердца.
Правда: возможны и другие причины, но исключить кардиологию должен врач.
• Здоровое сердце не требует профилактики.
Правда: кардиотренировки создают "запас прочности" даже у здоровых людей.
Регулярная физическая активность улучшает не только работу сердца, но и качество сна. Уменьшается уровень стресса, снижается тревожность, повышается эмоциональная устойчивость. Человек ощущает больше энергии и радости в повседневной жизни.
Всемирный день сердца учреждён Всемирной федерацией сердца в 1999 году.
Первые исследования пользы умеренных нагрузок для сердца появились в середине XX века.
Сегодня кардиотренировки признаны базовым способом профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Сердце — главный орган, который реагирует на образ жизни быстрее всего. Умеренные регулярные тренировки, сбалансированное питание и внимательное отношение к сигналам организма позволяют сохранить его здоровье на долгие годы.
