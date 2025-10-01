Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Профессию можно сменить с нуля: в этом поможет не резюме
Миндаль, квадрат или овал: форма ногтей, которая расскажет больше, чем гороскоп
Сергей Соседов разоблачает: Анна Седокова утратила то, что когда-то делало её любимицей публики
Собчак назвала вероятную причину отставки директора МХАТ Кехмана: причём тут Пиотровский
Лавр в землю — урожай наверх: осенний приём, который весной работает как волшебство
Эффект есть, но не вечный: правда о лазерном омоложении кожи
Москва больше не решает: вот какие города стали золотой жилой для бизнеса, оставив столицу позади
За кулисами Турецкого потока: почему Болгария планирует обрубить газовую нить
Китайские кроссоверы наизнанку: реальные отзывы, первые ржавые швы и провал на вторичке

Кардиотренировки дарят запас прочности: вот почему они нужны даже здоровым людям

5:05
Здоровье

29 сентября отмечается Всемирный день сердца — дата, напоминающая о важности заботы о главном органе. Кардиотренировка в этот день может стать не просто символическим жестом, а хорошим стартом для регулярной практики. О том, как тренировать сердце безопасно, на что обращать внимание во время нагрузок и как питание влияет на здоровье, рассказывает врач-кардиолог, доктор медицинских наук Людмила Саламатина.

Ходьба
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ходьба

Спорт и сердце: на что смотреть

Главный ориентир — самочувствие. Увеличение частоты сердечных сокращений, дыхания и лёгкое покраснение кожи — нормальные реакции на физическую активность. Но головокружение, потемнение в глазах, резкая слабость или посинение кожи — тревожные сигналы. Если даже простая ходьба вызывает такие симптомы, нужно обратиться к врачу.

"Перед началом тренировок, особенно впервые или в соревновательном режиме, важно пройти чекап", — отметила кардиолог Людмила Саламатина.

Сравнение: реакция сердца у новичков и тренированных людей

Категория Реакция сердца Восстановление
Новичок Учащение пульса резкое Замедленное
Спортсмен Учащение плавное Быстрое

Советы шаг за шагом

  1. Рассчитайте целевой диапазон пульса: (220 — возраст) x 0,65 и (220 — возраст) x 0,85.

  2. Начинайте с ходьбы по 8-10 тысяч шагов в день.

  3. Постепенно переходите к бегу, плаванию, велосипеду.

  4. Тренируйтесь 3-5 раз в неделю по 30 минут.

  5. Следите за самочувствием и корректируйте нагрузки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование медицинского осмотра → риск осложнений → пройдите обследование заранее.

  • Максимальные нагрузки без подготовки → перегрузка сердца → начните с умеренных кардионагрузок.

  • Отсутствие контроля пульса → опасный диапазон ЧСС → используйте фитнес-браслет или пульсометр.

А что если…

Если бег или тренажёры не нравятся, выбирайте альтернативы: скандинавская ходьба, плавание или танцы. Главное — регулярность и умеренность, а не вид активности.

Плюсы и минусы кардиотренировок

Плюсы Минусы
Улучшают работу сердца и сосудов Требуют времени и дисциплины
Снижают риск инфаркта и инсульта Нужен контроль нагрузки
Повышают выносливость Возможны боли при неправильном подходе
Улучшают настроение и сон Противопоказаны при ряде заболеваний

FAQ

Учащённый пульс во время занятий — это плохо?
Нет, это физиологическая реакция. У тренированных людей сердце восстанавливается быстрее.

Как питаться для здоровья сердца?
Лучший вариант — средиземноморская диета: много овощей, рыбы, цельных зерновых, оливковое масло и минимум красного мяса.

Можно ли тренироваться при боли в груди?
Нет. Боль за грудиной — повод для обследования, особенно если она проходит при прекращении нагрузки.

Мифы и правда

• Кардионагрузки подходят только спортсменам.
Правда: умеренные тренировки полезны каждому.

• Боль в груди всегда из-за сердца.
Правда: возможны и другие причины, но исключить кардиологию должен врач.

• Здоровое сердце не требует профилактики.
Правда: кардиотренировки создают "запас прочности" даже у здоровых людей.

Сон и психология

Регулярная физическая активность улучшает не только работу сердца, но и качество сна. Уменьшается уровень стресса, снижается тревожность, повышается эмоциональная устойчивость. Человек ощущает больше энергии и радости в повседневной жизни.

Три интересных факта

  • Средиземноморская диета снижает сердечно-сосудистую смертность на 31%.
  • Для 43-летнего человека безопасный диапазон пульса при нагрузке — 115-150 ударов в минуту.
  • Самая доступная форма кардиотренировок — быстрая ходьба: не требует оборудования и подходит всем.

Исторический контекст

  1. Всемирный день сердца учреждён Всемирной федерацией сердца в 1999 году.

  2. Первые исследования пользы умеренных нагрузок для сердца появились в середине XX века.

  3. Сегодня кардиотренировки признаны базовым способом профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Сердце — главный орган, который реагирует на образ жизни быстрее всего. Умеренные регулярные тренировки, сбалансированное питание и внимательное отношение к сигналам организма позволяют сохранить его здоровье на долгие годы.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Авто
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Балтийский патруль: Швеция поднялась на борт российского корабля
Военные новости
Балтийский патруль: Швеция поднялась на борт российского корабля
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Садоводство, цветоводство
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Популярное
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов

Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.

Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Секрет небесного объекта: таинственный волосатый цилиндр рухнул с неба — Аргентина ищет ответы
Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин Наследие Татьяны Горичевой: как её идеи о природе и человеке меняют мир Анна Яковлева Изворотливые выборы в Молдавии: Запад вновь получил свой контрольный пакет власти Андрей Николаев
Жара и кислота не помеха: на Венере обнаружили то, что изменит наши представления о планете
Секрет Сырского раскрыт: настоящая цель войны уже не в Киеве
Дмитрий Дибров не так прост: психолог увидела в громком разводе телеведущего хитрую стратегию
Дмитрий Дибров не так прост: психолог увидела в громком разводе телеведущего хитрую стратегию
Последние материалы
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Чип за 150 рублей решит судьбу питомцев: Россия готовит революцию для кошек и собак
Кремовый, густой, красный или белый: фасолевый суп, который превращает дождливый вечер в праздник
Фитолампы летят на свалку: рассаду качает болтушка, от которой стебли толще пальца
Не рискуйте здоровьем: 5 шагов, чтобы ваши лекарства пережили отпуск
Осень решает судьбу урожая: как правильно подготовить почву и деревья к морозам, чтобы весной не потерять всё
Банки не дремлют: Смольянинов** едва успел погасить старые долги, как появились новые — что его ждёт
Старение можно замедлить: привычки, которые уменьшают биологический возраст на годы
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Фитнес без молочки: миф о невозможности роста мышц рухнул — вот что едят профи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.