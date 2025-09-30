Симптом, который часто остается без внимания: как понять, что почки под угрозой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:29
Здоровье

Учащенное мочеиспускание может быть первым признаком проблем с почками и мочеполовой системой, заявил Pravda.Ru врач уролог-андролог Владислав Гладышев

Туалет
Фото: Freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Туалет

По словам эксперта, многие не воспринимают учащенное мочеиспускание как сигнал тревоги, списывая его на особенности образа жизни или возрастные изменения. При этом игнорирование таких симптомов может привести к серьезным последствиям.

"Чаще всего пациенты не обращают внимания на учащенное мочеиспускание, хотя это один из первых сигналов возможных нарушений в работе мочеполовой системы. Другие симптомы — головная боль или дискомфорт в области почек — носят более общий характер", — пояснил Гладышев.

Он добавил, что профилактика проблем с почками требует комплексного подхода.

"Здоровый образ жизни — это главный фактор. Но важно понимать, что нельзя заботиться только о почках, игнорируя здоровье других органов. Необходимо поддерживать весь организм — сердце, суставы, сосуды. Только такой подход дает долговременный эффект", — отметил врач.

Гладышев подчеркнул, что своевременное обращение к врачу и профилактика позволяют сохранить здоровье почек и улучшить общее самочувствие.

"Регулярные медицинские осмотры и внимательное отношение к собственному организму — залог здоровья и долголетия", — заключил он.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
