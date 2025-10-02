Память, стёртая алкоголем, может вернуться: вот сколько времени займёт перезапись нейронных связей

Здоровье

Память и способность ясно мыслить — те качества, без которых невозможно представить полноценную жизнь. Однако алкогольная зависимость разрушает их быстрее всего. Французские учёные провели исследование, которое показало: если человек с тяжёлой формой алкоголизма решает отказаться от спиртного, мозг начинает постепенно восстанавливаться. Правда, процесс этот непростой и требует времени.

Фото: commons.wikimedia.org by terence, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Шампанское

Почему алкоголь разрушает когнитивные функции

Алкогольная зависимость — это не только физическая тяга к напиткам, но и серьёзные изменения в работе мозга. Нарушаются процессы, отвечающие за внимание, память и способность концентрироваться. Человек становится забывчивым, ему сложно выполнять задачи, требующие анализа и логики.

Такие последствия связаны с тем, что этанол повреждает нейроны и препятствует нормальному обмену веществ в нервной системе. При длительном злоупотреблении спиртным страдает не только кратковременная память, но и долговременная, что делает человека менее адаптивным в быту и на работе.

Ход французского эксперимента

В исследовании участвовали 64 добровольца. Половина из них страдала тяжёлым алкоголизмом, а вторая часть никогда не злоупотребляла спиртным. Экспериментальные условия были просты: зависимые должны были полностью воздержаться от употребления алкоголя, а психологи наблюдали за их когнитивными способностями.

Уже через восемь дней учёные зафиксировали, что 60% пациентов продолжают испытывать трудности с памятью и вниманием. Однако спустя 18 дней ситуация изменилась: у большинства показатели улучшились почти на две трети. Эти данные опубликованы в научном журнале Alcohol and Alcoholism.

Первые недели трезвости — самые тяжёлые

Резкий отказ от алкоголя вызывает у зависимого сильный стресс. Мозг, привыкший к постоянной стимуляции этанолом, вынужден перестраиваться. В этот период наблюдаются раздражительность, проблемы со сном, снижение концентрации.

Важно, что именно первые недели становятся критическими с точки зрения риска срыва. Человек может испытывать чувство пустоты, ему кажется, что трезвость лишает его привычных способов справляться с тревогой или стрессом.

Почему восстановление памяти возможно

Несмотря на трудности, исследование показало, что мозг обладает удивительной способностью к восстановлению. Как только прекращается поступление алкоголя, нейронные связи начинают укрепляться. Постепенно возвращается ясность мышления, улучшается способность к запоминанию информации и её воспроизведению.

Это объясняется нейропластичностью — свойством мозга адаптироваться к новым условиям. У трезвого человека активизируются зоны, отвечающие за когнитивные функции, а уровень воспаления в нервной ткани снижается.

Дополнительные меры поддержки

Медики подчёркивают, что отказ от алкоголя должен сопровождаться комплексной поддержкой:

наблюдение у специалистов;

консультации психолога;

медикаментозная помощь при необходимости;

участие в группах поддержки.

Такая система снижает вероятность срыва и помогает быстрее восстановить когнитивные функции. Кроме того, регулярные физические нагрузки, правильное питание и здоровый сон значительно ускоряют процесс реабилитации.

Долгосрочные перспективы

Если зависимый человек выдерживает первые месяцы без алкоголя, его шансы на улучшение памяти и внимания резко возрастают. Восстановление когнитивных функций напрямую связано с длительностью трезвого периода. Чем больше времени проходит с момента отказа, тем выше уровень ясности мышления.

Французские исследователи подчёркивают: алкогольная зависимость действительно разрушает мозг, но этот процесс обратим, если вовремя остановиться.

Эксперимент показал, что даже после многолетнего злоупотребления у человека остаётся шанс вернуть себе ясность ума и способность концентрироваться. Главное условие — полный отказ от спиртного и готовность пройти трудный, но важный путь восстановления.