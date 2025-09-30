Тишина ночи обманчива: три скрытые угрозы во сне разрушают здоровье быстрее, чем стресс

Сон часто воспринимается как естественный процесс восстановления сил, но многие мелочи, которые мы делаем ночью, могут незаметно подрывать здоровье. Некоторые привычки кажутся безобидными, однако врачи предупреждают: игнорировать их последствия не стоит.
Стоматолог Марк Бурхенн выделяет три наиболее опасные привычки, которые могут формироваться во сне и незаметно разрушать здоровье.
"Это не просто стресс. Таким образом ваши дыхательные пути пытаются оставаться открытыми. Перестаньте изнашивать зубную эмаль и начните устранять первопричину: наладьте сон и решите проблемы с дыханием", — пояснил стоматолог Марк Бурхенн.
|Привычка
|Основные последствия
|Дополнительные риски
|Храп
|Апноэ, усталость, болезни сердца
|Нарушения когнитивных функций
|Дыхание ртом
|Кариес, неприятный запах, гипоксия
|Хроническая усталость, мигрени
|Скрежет зубами
|Стирание эмали, повреждение челюсти
|Нарушения прикуса, боли в мышцах
|Мера
|Плюсы
|Минусы
|Ночные капы
|Защита зубов, снижение боли
|Стоимость, необходимость привыкания
|Увлажнитель воздуха
|Легче дышать, меньше сухости
|Требует ухода и регулярной чистки
|Корректоры для носа
|Уменьшают храп, улучшают дыхание
|Не всем помогают
|Консультация сомнолога
|Выявление скрытых нарушений
|Нужно время и финансовые вложения
Как выбрать капу от скрежета зубами?
Лучше всего подбирать её у стоматолога: он сделает индивидуальный слепок и учтёт особенности прикуса.
Сколько стоит диагностика апноэ?
В среднем полное обследование сна (полисомнография) стоит от 10 до 25 тысяч рублей, в зависимости от клиники.
Что лучше для увлажнения воздуха — увлажнитель или народные методы?
Современные увлажнители эффективнее и безопаснее, чем кастрюли с водой или мокрые полотенца.
Многие думают, что ночные привычки зависят только от физиологии. Но психология играет не меньшую роль. Стресс, тревожность и хроническая усталость усиливают бруксизм и провоцируют нарушения дыхания во сне. Техники релаксации — дыхательные практики, тёплая ванна или СПА-процедуры — помогают подготовить организм к спокойному отдыху.
Ночные привычки вроде храпа, дыхания ртом и скрежета зубами нельзя считать пустяком. Они напрямую влияют на работу сердца, мозга и состояние зубов. Своевременная диагностика и простые профилактические меры помогают сохранить здоровье и вернуть качественный сон.
