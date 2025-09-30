Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осень-2025 расставила акценты: привычные пальто уходят со сцены, на подиуме — дерзость и игра фактур
Жилет на грани: как не спутать модный акцент с вещью из бабушкиной коллекции
Сначала радость, потом слёзы: главная ошибка новичков, которая губит здоровье котёнка
Должникам назвали приём, который обезоружит самых настойчивых коллекторов
Секрет небесного объекта: таинственный волосатый цилиндр рухнул с неба — Аргентина ищет ответы
Дорогое комплексное средство или зола из печки? Контраст, который может удивить
Тишина ночи обманчива: три скрытые угрозы во сне разрушают здоровье быстрее, чем стресс
Вся правда о задержках рейсов: как узнать о них раньше чем об этом объявят в аэропорту
Гири творят чудеса: 5 убойных упражнений для ног и пресса – тело будет гореть

Спина стреляет не просто так: когда привычный дискомфорт становится маркером опасного заболевания

5:39
Здоровье

Недолеченная грыжа межпозвоночного диска — это не только постоянная боль в спине, но и угроза для здоровья в целом. Если вовремя не заняться лечением, последствия могут оказаться тяжелыми: от хронического болевого синдрома до инвалидности. Но при грамотной терапии в большинстве случаев можно обойтись без операции и сохранить качество жизни.

боль в спине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
боль в спине

"Недолеченная грыжа межпозвоночного диска может привести к недержанию мочи", — заявила врач-невролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Анна Копцева.

Грыжу нельзя оставлять без внимания

Грыжа межпозвоночного диска возникает из-за смещения или разрыва его фиброзного кольца. Чаще всего это происходит на фоне остеохондроза, малоподвижного образа жизни или чрезмерных физических нагрузок. Сначала человек ощущает дискомфорт в спине, позже появляются прострелы, онемение конечностей, слабость.

Главная опасность — постепенное прогрессирование. Без лечения боль может стать хронической, а давление на нервные корешки приведет к сбоям в работе органов малого таза. В тяжелых случаях развивается недержание мочи или кала.

"В большинстве случаев эффективны консервативные методы лечения. Поэтому своевременная терапия позволяет избежать хирургического вмешательства", — пояснила Копцева.

Сравнение: операция и консервативная терапия

Подход Когда применяется Плюсы Минусы
Консервативное лечение (физиотерапия, медикаменты, массаж, ЛФК) При 90-95% случаев грыж Безопасно, снижает боль, укрепляет мышцы, сохраняет подвижность Требует времени и дисциплины
Хирургия (микродискэктомия, эндоскопия) При выраженном болевом синдроме, параличах, нарушениях функций органов Быстро устраняет компрессию нерва, улучшает состояние Риск осложнений, реабилитация, стоимость

Действия при первых симптомах

  1. При болях в спине не откладывать визит к неврологу.
  2. Сделать МРТ, чтобы подтвердить или исключить грыжу.
  3. Следовать назначениям врача: противовоспалительные препараты, физиопроцедуры, гимнастика.
  4. Использовать ортопедический матрас и кресло для правильной поддержки позвоночника.
  5. Включить в рацион продукты с кальцием и витамином D или принимать комплексы по назначению врача.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование боли → переход в хроническую форму → ранняя диагностика и наблюдение у специалиста.
  • Самолечение обезболивающими → риск осложнений и прогресс болезни → консультация и персональная терапия.
  • Полный отказ от физической активности → ослабление мышечного корсета → ЛФК под контролем инструктора.

Игнорирование ситуации

В этом случае высок риск развития паралича ног, потери контроля над мочеиспусканием и дефекацией, а также инвалидизации. Даже если боль "отступила", это не значит, что проблема исчезла: грыжа продолжает давить на нервные структуры, сообщает NEWS. ru.

FAQ

Как выбрать матрас при грыже позвоночника?
Лучше всего подойдут ортопедические модели средней жесткости с эффектом памяти, поддерживающие позвоночник в физиологическом положении.

Сколько стоит операция по удалению грыжи?
Цена зависит от метода: эндоскопия обойдется дороже, чем классическая хирургия. В среднем стоимость варьируется от 100 до 300 тысяч рублей в частных клиниках.

Что лучше — йога или ЛФК?
ЛФК более безопасна, так как упражнения подбираются врачом. Йога допустима только в щадящих вариантах и при отсутствии противопоказаний.

Мифы и правда

  • Миф: "Грыжа всегда требует операции".
    Правда: лишь 5-10% пациентов действительно нуждаются в хирургии, остальным помогает консервативное лечение.
  • Миф: "При грыже нужно лежать и избегать движения".
    Правда: умеренные физические нагрузки укрепляют мышцы и улучшают кровоснабжение позвоночника.
  • Миф: "Если боль стихла, значит, можно забыть о грыже".
    Правда: отсутствие боли не означает исчезновение проблемы. Требуется наблюдение и профилактика.

Сон и психология

Хроническая боль при грыже часто мешает спать. Недосып приводит к раздражительности, снижению работоспособности, тревожности. Врачи советуют соблюдать режим сна, использовать ортопедическую подушку и практиковать дыхательные техники для расслабления.

Три интересных факта

  1. Первая операция по удалению грыжи диска была проведена в 1934 году.
  2. У людей с сидячей работой риск образования грыжи выше в 2 раза.
  3. Современные лазерные технологии позволяют "испарять" часть диска без разрезов.

Межпозвоночная грыжа — это заболевание, которое нельзя игнорировать. При своевременном обращении к врачу и правильном лечении удается избежать операции и сохранить активность. Но оставленная без внимания патология может привести к хроническим болям, проблемам с мочеиспусканием и даже инвалидности. Лучший способ защитить себя — регулярная

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Последний шанс для ООН: КНДР дала ультиматум мировому порядку
Мир. Новости мира
Последний шанс для ООН: КНДР дала ультиматум мировому порядку
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Домашние животные
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Популярное
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее

Мир собак намного разнообразнее, чем мы привыкли думать. Узнайте о восьми уникальных породах, о которых мало кто слышал в нашей стране.

Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Санду подготовила план: оппозицию ждет судьба украинских политиков. Кто выживет Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Зеркальное тело и фонари в брюхе: странный обитатель бездны, которого никто не успевает увидеть
Витрувианский человек оживает: ДНК да Винчи обещает раскрыть запретные тайны
Витрувианский человек оживает: ДНК да Винчи обещает раскрыть запретные тайны
Последние материалы
Плёнка будто маска: как она меняет цену авто на вторичке и путает покупателей
Золотая лихорадка: золото взлетело в цене, но это только начало
Стерильный враг урожая: химия и кислотность против ваших растений — что скрывают готовые смеси
Спина стреляет не просто так: когда привычный дискомфорт становится маркером опасного заболевания
Бесплатный ветер в квартире: простой трюк экономит свет и сушит вещи быстрее техники
Он был бельём, а стал модным оружием: вещь из прошлого сезона диктует стиль осени 2025
Каждый питомец — это попытка достроить свою личность до идеала: что мы ищем в животных
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Цвет страсти и власти вновь выходит на подиум — Милан доказал, что красный умеет быть изысканным
Вода для кофе с чужим бельём: туристы нашли лучший способ избежать грязных чайников в отелях
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.