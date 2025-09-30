Лакомство вместо лекарства: мороженое и его обманчивая помощь — сладкий миф или опасная привычка

Когда болит горло, многие вспоминают детство, когда родители иногда позволяли съесть немного мороженого "для облегчения". Врачи относятся к такому способу осторожно: действительно, холодное лакомство способно на короткое время притупить неприятные ощущения, но полноценным лечением оно не является.
"Мороженое может временно облегчить боль в горле, поскольку из-за холода немного сокращаются сосуды и уменьшается отек. Получается небольшой обезболивающий эффект. Однако стоит помнить, что мороженое все же не лечит больное горло и даже для облегчения состояния не стоит им увлекаться", — сказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
Холод снижает чувствительность слизистой, а также слегка уменьшает воспалительный отек. Поэтому человек ощущает облегчение, но оно кратковременное. Специалисты предупреждают: если съесть слишком много мороженого, можно получить обратный эффект — переохлаждение и усугубление болезни.
"Если есть осиплость голоса или затруднение речи — это, вероятно, ларингит, то есть воспаление голосовых связок. В этом случае мороженое точно нельзя, потому что на связки холод действует плохо, это усугубляет заболевание и может привести к осложнениям", — уточнила специалист.
|Метод
|Эффект
|Ограничения
|Мороженое
|Легкое обезболивание, снижение отека
|Нельзя при ларингите, не лечит болезнь
|Теплое питье (травяной чай, молоко)
|Успокаивает слизистую, увлажняет
|Не при высокой температуре
|Таблетки/пастилки для рассасывания
|Местное обезболивание, антисептический эффект
|Возможны аллергические реакции
|Полоскания (соль, сода, антисептики)
|Снижают воспаление, удаляют микробы
|Нужно регулярное применение
Вместо мороженого можно использовать ледяные кубики или замороженный сок — они действуют похожим образом, но дозировать их проще. Кроме того, существуют специальные спреи для горла с охлаждающим эффектом. Они обеспечивают кратковременное облегчение, но безопаснее для голосовых связок, пишет tmn.aif.ru.
Как выбрать мороженое при боли в горле?
Лучше отдать предпочтение простому пломбиру без орехов, шоколада и добавок — они могут раздражать слизистую.
Что лучше при ангине: мороженое или пастилки?
Пастилки предпочтительнее, так как содержат антисептики. Мороженое можно только для краткого облегчения.
Сколько стоит лечение горла в домашних условиях?
Аптечные пастилки и спреи стоят от 150 до 500 рублей, полоскания можно делать из дешевых средств (соль, сода, йод).
Мороженое действительно способно на короткое время облегчить неприятные ощущения при боли в горле за счёт охлаждающего эффекта, но оно не является методом лечения. Важно помнить, что при некоторых заболеваниях, например ларингите, холод может навредить. Поэтому мороженое допустимо лишь как редкое вспомогательное средство, а основное внимание стоит уделять проверенным методам терапии — полосканиям, пастилкам и лекарствам, рекомендованным врачом.
