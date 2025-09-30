Лакомство вместо лекарства: мороженое и его обманчивая помощь — сладкий миф или опасная привычка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Когда болит горло, многие вспоминают детство, когда родители иногда позволяли съесть немного мороженого "для облегчения". Врачи относятся к такому способу осторожно: действительно, холодное лакомство способно на короткое время притупить неприятные ощущения, но полноценным лечением оно не является.

Девушка ест мороженое на улице
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка ест мороженое на улице

"Мороженое может временно облегчить боль в горле, поскольку из-за холода немного сокращаются сосуды и уменьшается отек. Получается небольшой обезболивающий эффект. Однако стоит помнить, что мороженое все же не лечит больное горло и даже для облегчения состояния не стоит им увлекаться", — сказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Мороженое помогает ненадолго

Холод снижает чувствительность слизистой, а также слегка уменьшает воспалительный отек. Поэтому человек ощущает облегчение, но оно кратковременное. Специалисты предупреждают: если съесть слишком много мороженого, можно получить обратный эффект — переохлаждение и усугубление болезни.

"Если есть осиплость голоса или затруднение речи — это, вероятно, ларингит, то есть воспаление голосовых связок. В этом случае мороженое точно нельзя, потому что на связки холод действует плохо, это усугубляет заболевание и может привести к осложнениям", — уточнила специалист.

Методы облегчить боль в горле

Метод Эффект Ограничения
Мороженое Легкое обезболивание, снижение отека Нельзя при ларингите, не лечит болезнь
Теплое питье (травяной чай, молоко) Успокаивает слизистую, увлажняет Не при высокой температуре
Таблетки/пастилки для рассасывания Местное обезболивание, антисептический эффект Возможны аллергические реакции
Полоскания (соль, сода, антисептики) Снижают воспаление, удаляют микробы Нужно регулярное применение

Помощь при боли в горле

  1. Сначала обеспечьте покой голосу: не кричите, избегайте долгих разговоров.
  2. Пейте достаточно жидкости — это ускоряет выздоровление. Подойдут минеральная вода без газа, травяные отвары, морсы.
  3. Используйте аптечные пастилки для рассасывания с ментолом, шалфеем или антисептиками.
  4. Делайте полоскания — например, раствором соли и соды или аптечными средствами.
  5. Если температура выше 38 градусов или боль усиливается — обратитесь к врачу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: есть много мороженого при остром тонзиллите.
    → Последствие: риск осложнений и усиление воспаления.
    → Альтернатива: пастилки с антисептическим эффектом.
  • Ошибка: лечить горло только теплым молоком с медом.
    → Последствие: эффект будет временным, без устранения причины.
    → Альтернатива: комбинировать напитки с полосканиями и лекарствами.
  • Ошибка: игнорировать боль, надеясь "само пройдет".
    → Последствие: развитие хронического фарингита или ларингита.
    → Альтернатива: раннее обращение к врачу и щадящий режим.

Альтернативные методы

Вместо мороженого можно использовать ледяные кубики или замороженный сок — они действуют похожим образом, но дозировать их проще. Кроме того, существуют специальные спреи для горла с охлаждающим эффектом. Они обеспечивают кратковременное облегчение, но безопаснее для голосовых связок, пишет tmn.aif.ru.

FAQ

Как выбрать мороженое при боли в горле?
Лучше отдать предпочтение простому пломбиру без орехов, шоколада и добавок — они могут раздражать слизистую.

Что лучше при ангине: мороженое или пастилки?
Пастилки предпочтительнее, так как содержат антисептики. Мороженое можно только для краткого облегчения.

Сколько стоит лечение горла в домашних условиях?
Аптечные пастилки и спреи стоят от 150 до 500 рублей, полоскания можно делать из дешевых средств (соль, сода, йод).

Мифы и правда

  • Миф: мороженое лечит ангину.
    Правда: оно не воздействует на бактерии, только снимает симптомы.
  • Миф: холод всегда вреден для горла.
    Правда: кратковременное охлаждение иногда уменьшает боль.
  • Миф: мед и молоко полностью заменяют лекарства.
    Правда: они лишь дополняют терапию.

Три интересных факта

  1. В Японии существуют специальные леденцы с экстрактом зеленого чая, которые применяют при простудах.
  2. В Скандинавии холодное молочное мороженое иногда рекомендуют как часть диеты при воспалениях, но только под контролем врача.
  3. В России до XIX века для лечения горла активно использовали полоскания отварами трав — ромашкой, шалфеем, календулой.

Мороженое действительно способно на короткое время облегчить неприятные ощущения при боли в горле за счёт охлаждающего эффекта, но оно не является методом лечения. Важно помнить, что при некоторых заболеваниях, например ларингите, холод может навредить. Поэтому мороженое допустимо лишь как редкое вспомогательное средство, а основное внимание стоит уделять проверенным методам терапии — полосканиям, пастилкам и лекарствам, рекомендованным врачом.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
