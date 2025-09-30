Жевать нужно правильно: как неправильный прикус портит не только зубы

Здоровье зубов и общее самочувствие напрямую зависят от множества факторов, и один из них — это правильное пережёвывание пищи. Многие из нас привыкли есть на автомате, не задумываясь о процессе жевания. Однако это не такая безобидная привычка, как может показаться на первый взгляд. Стоматолог Я. Дьячкова рассказала о том, как неправильное жевание может повлиять на здоровье зубов, челюстных суставов и даже на внешний вид лица.

Фото: freepik is licensed under Public domain девушка ест

Почему правильное жевание так важно

Процесс жевания пищи не ограничивается лишь работой зубов. Это сложная задача, в которой участвуют не только челюсти, но и мышцы, суставы и даже органы пищеварения. Неправильное пережёвывание пищи может стать причиной множества проблем, от зубных заболеваний до расстройств работы ЖКТ.

1. Перегрузка одних мышц и атрофия других

Одна из самых распространённых ошибок — это привычка жевать пищу преимущественно с одной стороны. Причины могут быть разными: отсутствие некоторых зубов, пломбы, неправильный прикус или просто устоявшаяся привычка. В результате, вторая половина челюсти почти не используется, что приводит к перегрузке мышц с одной стороны и ослаблению мышц с другой.

Доктор Я. Дьячкова подчеркивает, что правильное распределение нагрузки важно для равномерного тренирования всех мышц и поддержания симметрии лица. Когда жевание происходит преимущественно с одной стороны, это может вызвать асимметрию лица и проблемы с височно-нижнечелюстным суставом.

2. Нарушение работы челюстных суставов

Если челюсти работают несимметрично, это может привести к перегрузке височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Нарушение симметричной работы челюсти может вызвать различные проблемы, такие как боль в челюстных суставах, их воспаление, а также такие заболевания, как артрит ВНЧС.

Проблемы с ВНЧС могут проявляться в виде болей в области висков, щелканья или щели в челюсти, а также трудности с открыванием рта и болями при жевании. Если не устранить эти нарушения вовремя, они могут привести к более серьёзным заболеваниям и длительному лечению.

3. Плохое пищеварение из-за недостаточного пережёвывания

Жевание пищи важно не только для зубов, но и для пищеварения. Чем тщательнее пережёвывается пища, тем легче она переваривается в желудке и кишечнике. Если еда плохо пережевана, она поступает в желудок в крупных кусках, что затрудняет процесс её переваривания. В итоге пищеварение становится более энергозатратным, а органы ЖКТ испытывают дополнительную нагрузку.

Как правильно жевать пищу

1. Жуйте с обеих сторон

Как бы банально это ни звучало, важно равномерно жевать пищу с обеих сторон челюстей. Это не только предотвращает перегрузку мышц и суставов, но и способствует их тренированию. Каждый раз, начиная трапезу, старайтесь переключаться между правой и левой стороной, чтобы не создавать дисбаланс в работе челюстных мышц. Это поможет избежать проблем с ВНЧС и улучшит симметрию лица.

2. Жуйте тщательно и не спешите

Для того чтобы пища была правильно переварена, каждый кусочек необходимо пережёвывать не менее 20 раз. Особенно это важно, если еда плотная или волокнистая (например, мясо или овощи). Чем больше вы пережуёте пищу, тем легче будет работать желудку и кишечнику. Быстрое проглатывание больших кусочков пищи затрудняет переваривание и может привести к дискомфорту в животе, вздутию или даже запорам.

3. Пищу необходимо хорошо разжевывать, особенно плотную или жирную

Если пища слишком жирная или волокнистая, важно тщательно её пережевывать, чтобы она не доставляла трудности при переваривании. Плотные продукты, такие как мясо или сырые овощи, требуют большего времени для пережёвывания, чтобы избежать нагрузки на желудок.

4. Поддерживайте режим питания

Важно не только правильно жевать, но и соблюдать режим питания. Регулярные приёмы пищи, без переедания, также помогают организму легче справляться с пищеварением. Питание должно быть сбалансированным и включать все необходимые микроэлементы, витамины и минералы, чтобы поддерживать здоровье зубов, челюстных суставов и всего организма в целом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Жевать пищу только с одной стороны.

Последствие: Перегрузка мышц с одной стороны и атрофия с другой, асимметрия лица, проблемы с суставами.

Альтернатива: Равномерное жевание пищи с обеих сторон челюстей.

Ошибка: Быстро проглатывать еду без тщательного пережёвывания.

Последствие: Проблемы с пищеварением, повышенная нагрузка на органы ЖКТ.

Альтернатива: Тщательное пережёвывание пищи, особенно плотной и волокнистой.

Ошибка: Не соблюдать режим питания.

Последствие: Нарушение пищеварения, перегрузка желудка и кишечника.

Альтернатива: Регулярные приёмы пищи, сбалансированный рацион.

Плюсы и минусы правильного жевания пищи

Плюсы Минусы Поддержка здоровья зубов и суставов Требуется дисциплина и внимание к процессу Улучшение пищеварения Требуется больше времени на приём пищи Снижение нагрузки на ЖКТ Могут возникнуть трудности с привыканием к новой привычке Поддержка симметрии лица Может требовать сознательного усилия для изменения привычки

FAQ

Как понять, что я правильно жую?

Если еда легко переваривается, а после еды не возникает чувства тяжести или дискомфорта, значит, вы правильно пережёвываете пищу.

Сколько раз нужно жевать мясо?

Мясо и другие плотные продукты следует жевать не менее 20 раз, чтобы облегчить процесс их переваривания.

Можно ли предотвратить проблемы с челюстями?

Да, регулярное равномерное жевание пищи и правильный прикус помогут предотвратить перегрузку челюстных суставов и возникновение проблем с ними.

Мифы и правда

Миф: "Жевание с одной стороны не влияет на здоровье".

Правда: Неравномерная нагрузка на челюсть может привести к асимметрии лица и болям в суставах.

Миф: "Чем быстрее пережевал, тем быстрее поел".

Правда: Быстрое проглатывание пищи затрудняет её переваривание и может вызвать расстройства пищеварения.

Миф: "Если зубы здоровы, можно не следить за жеванием".

Правда: Даже здоровые зубы могут быть повреждены при неправильном жевании из-за перегрузки челюстных суставов.

Сон и психология

Правильное жевание пищи способствует не только физическому, но и психологическому здоровью. Когда процесс питания становится осознанным, мы меньше подвержены стрессу, а правильная гигиена питания улучшает не только самочувствие, но и общий уровень энергии.

Три интересных факта

Известно, что жевание пищи способствует выработке эндорфинов — гормонов счастья. Каждое пережёвывание пищи способствует улучшению кровообращения в организме. Некоторые исследования показывают, что люди, которые правильно пережёвывают пищу, реже страдают от заболеваний ЖКТ.