Этот прорыв ждали десятилетия: болезнь Гентингтона отступает под натиском науки

Европейские учёные сообщили о сенсационном достижении — впервые удалось остановить развитие болезни Гентингтона с помощью генной терапии. Этот метод даёт шанс пациентам прожить десятки лет без симптомов тяжёлого недуга.
Болезнь Гентингтона — редкое наследственное заболевание нервной системы. Она передаётся по аутосомно-доминантному типу: если один из родителей болен, вероятность передачи патологии ребёнку достигает 50%.
По статистике, после постановки диагноза средняя продолжительность жизни составляет всего 10-13 лет.
Группа нидерландских исследователей разработала новый генный препарат, который:
До сих пор болезнь считалась неизлечимой. Терапия помогала лишь облегчать симптомы, но не могла остановить процесс разрушения мозга. Новый метод меняет подход к лечению и даёт надежду тысячам пациентов по всему миру.
Учёные отмечают, что клинические испытания находятся на ранней стадии. Однако первый успешный результат — огромный шаг вперёд. В будущем технология может быть адаптирована и для других нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Паркинсона и Альцгеймера.
Остановить болезнь Гентингтона — задача, которая ещё недавно казалась невозможной. Сегодня наука впервые приблизилась к её решению, и это открывает новые горизонты для генотерапии и продления жизни пациентов.
Можно ли сладкое оставить в рационе при похудении? Разбираем пастилу, зефир и другие десерты, которые не навредят фигуре.