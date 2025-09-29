Этот прорыв ждали десятилетия: болезнь Гентингтона отступает под натиском науки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:58
Здоровье

Европейские учёные сообщили о сенсационном достижении — впервые удалось остановить развитие болезни Гентингтона с помощью генной терапии. Этот метод даёт шанс пациентам прожить десятки лет без симптомов тяжёлого недуга.

Больничная палата
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Больничная палата

Что это за болезнь

Болезнь Гентингтона — редкое наследственное заболевание нервной системы. Она передаётся по аутосомно-доминантному типу: если один из родителей болен, вероятность передачи патологии ребёнку достигает 50%.

По статистике, после постановки диагноза средняя продолжительность жизни составляет всего 10-13 лет.

Симптомы болезни:

  • непроизвольные резкие движения;
  • гримасы и усиленная жестикуляция;
  • трудности в удержании позы;
  • прогрессирующее ухудшение когнитивных функций.

Суть открытия

Группа нидерландских исследователей разработала новый генный препарат, который:

  1. распознаёт патологический белок гентингтин;
  2. связывает его и снижает концентрацию в организме;
  3. предотвращает разрушение нейронов.

Почему это важно

До сих пор болезнь считалась неизлечимой. Терапия помогала лишь облегчать симптомы, но не могла остановить процесс разрушения мозга. Новый метод меняет подход к лечению и даёт надежду тысячам пациентов по всему миру.

Перспективы

Учёные отмечают, что клинические испытания находятся на ранней стадии. Однако первый успешный результат — огромный шаг вперёд. В будущем технология может быть адаптирована и для других нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Паркинсона и Альцгеймера.

Остановить болезнь Гентингтона — задача, которая ещё недавно казалась невозможной. Сегодня наука впервые приблизилась к её решению, и это открывает новые горизонты для генотерапии и продления жизни пациентов.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
