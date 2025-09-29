Тайный враг в стакане: как обычный милкшейк крадёт здоровье мозга

Учёные пришли к выводу, что всего один молочный коктейль способен негативно повлиять на работу мозга. Привычный десерт, который кажется безобидным, может стать фактором риска для здоровья сосудов.
Банановый латте
Что показали исследования
После употребления жирного коктейля уже через несколько часов отмечаются серьёзные изменения:
кровеносные сосуды теряют способность расширяться;
мозг хуже регулирует артериальное давление;
у пожилых людей ухудшение кровотока фиксируется примерно на 10% сильнее, чем у молодых.
Пик негативного эффекта наступает через четыре часа после приёма напитка.
Почему это происходит
Главная причина — насыщенные жиры. Они провоцируют всплеск свободных радикалов, которые повреждают клетки. При этом падает уровень оксида азота — вещества, необходимого для нормальной работы сосудов. В результате мозг получает меньше кислорода и питательных веществ.
К чему это может привести
Повышение риска инсульта.
Снижение когнитивных функций и развитие деменции.
У пожилых людей — ускоренное старение сосудов.
Как снизить риски
Употреблять молочные коктейли и другие жирные десерты не чаще одного раза в неделю.
Предпочитать лёгкие варианты с нежирным молоком или растительными заменителями.
В рационе делать акцент на овощах, рыбе и продуктах, богатых антиоксидантами.
Комбинировать сладости с физической активностью, чтобы улучшить обмен веществ.
Итог
Обычный милкшейк может оказаться гораздо опаснее, чем кажется на первый взгляд. Учёные напоминают: даже одна порция способна ухудшить кровоснабжение мозга и повысить риск серьёзных заболеваний.
