Тайный враг в стакане: как обычный милкшейк крадёт здоровье мозга

1:50
Здоровье

Учёные пришли к выводу, что всего один молочный коктейль способен негативно повлиять на работу мозга. Привычный десерт, который кажется безобидным, может стать фактором риска для здоровья сосудов.

Банановый латте
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Банановый латте

Что показали исследования

После употребления жирного коктейля уже через несколько часов отмечаются серьёзные изменения:

  • кровеносные сосуды теряют способность расширяться;
  • мозг хуже регулирует артериальное давление;
  • у пожилых людей ухудшение кровотока фиксируется примерно на 10% сильнее, чем у молодых.

Пик негативного эффекта наступает через четыре часа после приёма напитка.

Почему это происходит

Главная причина — насыщенные жиры. Они провоцируют всплеск свободных радикалов, которые повреждают клетки. При этом падает уровень оксида азота — вещества, необходимого для нормальной работы сосудов. В результате мозг получает меньше кислорода и питательных веществ.

К чему это может привести

  1. Повышение риска инсульта.
  2. Снижение когнитивных функций и развитие деменции.
  3. У пожилых людей — ускоренное старение сосудов.

Как снизить риски

  • Употреблять молочные коктейли и другие жирные десерты не чаще одного раза в неделю.
  • Предпочитать лёгкие варианты с нежирным молоком или растительными заменителями.
  • В рационе делать акцент на овощах, рыбе и продуктах, богатых антиоксидантами.
  • Комбинировать сладости с физической активностью, чтобы улучшить обмен веществ.

Итог

Обычный милкшейк может оказаться гораздо опаснее, чем кажется на первый взгляд. Учёные напоминают: даже одна порция способна ухудшить кровоснабжение мозга и повысить риск серьёзных заболеваний.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
