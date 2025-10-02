Осень будит мышцы по ночам: почему появляются судороги во сне

Осень приносит не только красивые пейзажи и прохладный воздух, но и ряд особенностей для организма. Многие люди именно в этот период начинают жаловаться на ночные мышечные судороги. Эти болезненные спазмы чаще всего проявляются в икроножных мышцах и мешают полноценному отдыху. Врачи отмечают: причина кроется в изменении работы нервной системы и обмена веществ в демисезон.
Инфекционист В. Сережина пояснила, что в переходные периоды — с лета на осень и с зимы на весну -организм особенно чувствителен к дефициту и дисбалансу микроэлементов. Чаще всего речь идёт о кальции и магнии.
Кальций отвечает за сокращение мышц и способствует свёртываемости крови. Магний, напротив, помогает расслаблению мышечных волокон и делает кровь более текучей. Недостаток или избыток любого из этих элементов нарушает баланс, что и вызывает спазмы.
Кроме того, осенью люди меньше времени проводят на солнце, снижается уровень витамина D, необходимого для усвоения кальция. Это также усугубляет проблему.
"Кальций способствует сгущению крови, а магний, напротив, разжижает её. Оба они помогают успокоиться, нормализуют работу мышц и регулируют артериальное давление", — отметила специалист.
резкие ночные боли в икрах или стопах;
ощущение онемения и покалывания в ногах;
частые пробуждения из-за спазмов;
слабость в мышцах днём;
повышенная раздражительность и усталость.
Если такие проявления повторяются регулярно, это повод обратить внимание на питание и режим дня.
|Элемент
|Основная функция
|Симптомы дефицита
|Продукты-источники
|Кальций
|Укрепляет кости, регулирует сокращения мышц
|Судороги, ломкость ногтей, хрупкость костей
|Рыба, молочные продукты, семечки, зелень
|Магний
|Расслабляет мышцы, нормализует давление
|Судороги, бессонница, тревожность
|Орехи, семена, бобовые, специи
Включайте в рацион молочные продукты и морскую рыбу.
Добавляйте в блюда семена кунжута и тыквенные семечки.
Используйте сухие травы и специи — они богаты минералами.
Поддерживайте водный баланс: обезвоживание усиливает спазмы.
Перед сном делайте лёгкую растяжку ног.
Поддерживайте регулярный режим сна.
Обсудите с врачом приём витаминных комплексов осенью.
Ошибка: Игнорировать ночные судороги.
Последствие: Усиление боли, ухудшение сна.
Альтернатива: Обратить внимание на питание и обследоваться у врача.
Ошибка: Полностью исключать соль.
Последствие: Нарушение электролитного баланса.
Альтернатива: Умеренное потребление качественной соли.
Ошибка: Полагаться только на таблетки без изменения образа жизни.
Последствие: Симптомы будут возвращаться.
Альтернатива: Совместить питание, физическую активность и витамины.
В этом случае стоит пройти обследование. Иногда частые спазмы сигнализируют не только о нехватке минералов, но и о проблемах с сосудами, щитовидной железой или обменом веществ.
|Продукты
|Плюсы
|Минусы
|Морская рыба
|Белок, омега-3, кальций
|Может быть дорогой
|Сыры
|Высокое содержание кальция
|Жирность и калорийность
|Творог
|Доступность и усвоение кальция
|При непереносимости лактозы вызывает дискомфорт
|Орехи и семечки
|Магний, полезные жиры
|Высокая калорийность
|Зелень и травы
|Витамины, минералы
|Нужно есть в больших количествах
Как понять, чего не хватает — кальция или магния?
Точный ответ даст анализ крови. Но при дефиците кальция чаще ломаются ногти и крошатся зубы, при нехватке магния усиливается тревожность и бессонница.
Сколько кальция и магния нужно взрослому человеку в день?
В среднем около 1000 мг кальция и 400 мг магния.
Можно ли восполнить всё только питанием?
Часто да, но при выраженном дефиците врач может назначить добавки.
Миф: "Судороги — это всегда серьёзная болезнь".
Правда: чаще всего они связаны с дефицитом минералов или переутомлением.
Миф: "Чем больше кальция, тем лучше".
Правда: избыток без магния вызывает спазмы и ухудшает самочувствие.
Миф: "Судороги бывают только у спортсменов".
Правда: они встречаются у людей любого возраста, особенно осенью.
Судороги напрямую влияют на качество сна: ночные пробуждения вызывают раздражительность и чувство усталости днём. Поддержание нормального баланса кальция и магния помогает не только мышцам, но и нервной системе. Это снижает уровень стресса и делает сон глубже.
Недостаток магния часто встречается у людей, которые пьют много кофе.
У беременных женщин риск судорог выше из-за увеличенной потребности в минералах.
Вода с высоким содержанием магния может уменьшить частоту спазмов.
О судорогах знали ещё в античные времена. В трудах Гиппократа упоминаются мышечные спазмы, возникающие после тяжёлой работы. В XIX веке врачи впервые связали их с нехваткой минералов. Сегодня медицина располагает точными данными о роли кальция, магния и витамина D, а также рекомендует корректировать питание в межсезонье.
