Осень будит мышцы по ночам: почему появляются судороги во сне

Осень приносит не только красивые пейзажи и прохладный воздух, но и ряд особенностей для организма. Многие люди именно в этот период начинают жаловаться на ночные мышечные судороги. Эти болезненные спазмы чаще всего проявляются в икроножных мышцах и мешают полноценному отдыху. Врачи отмечают: причина кроется в изменении работы нервной системы и обмена веществ в демисезон.

Почему осенью случаются судороги

Инфекционист В. Сережина пояснила, что в переходные периоды — с лета на осень и с зимы на весну -организм особенно чувствителен к дефициту и дисбалансу микроэлементов. Чаще всего речь идёт о кальции и магнии.

Кальций отвечает за сокращение мышц и способствует свёртываемости крови. Магний, напротив, помогает расслаблению мышечных волокон и делает кровь более текучей. Недостаток или избыток любого из этих элементов нарушает баланс, что и вызывает спазмы.

Кроме того, осенью люди меньше времени проводят на солнце, снижается уровень витамина D, необходимого для усвоения кальция. Это также усугубляет проблему.

"Кальций способствует сгущению крови, а магний, напротив, разжижает её. Оба они помогают успокоиться, нормализуют работу мышц и регулируют артериальное давление", — отметила специалист.

Симптомы, которые должны насторожить

резкие ночные боли в икрах или стопах;

ощущение онемения и покалывания в ногах;

частые пробуждения из-за спазмов;

слабость в мышцах днём;

повышенная раздражительность и усталость.

Если такие проявления повторяются регулярно, это повод обратить внимание на питание и режим дня.

Сравнение: кальций и магний

Элемент Основная функция Симптомы дефицита Продукты-источники Кальций Укрепляет кости, регулирует сокращения мышц Судороги, ломкость ногтей, хрупкость костей Рыба, молочные продукты, семечки, зелень Магний Расслабляет мышцы, нормализует давление Судороги, бессонница, тревожность Орехи, семена, бобовые, специи

Советы шаг за шагом: как снизить риск судорог

Включайте в рацион молочные продукты и морскую рыбу. Добавляйте в блюда семена кунжута и тыквенные семечки. Используйте сухие травы и специи — они богаты минералами. Поддерживайте водный баланс: обезвоживание усиливает спазмы. Перед сном делайте лёгкую растяжку ног. Поддерживайте регулярный режим сна. Обсудите с врачом приём витаминных комплексов осенью.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать ночные судороги.

Последствие: Усиление боли, ухудшение сна.

Альтернатива: Обратить внимание на питание и обследоваться у врача.

Ошибка: Полностью исключать соль.

Последствие: Нарушение электролитного баланса.

Альтернатива: Умеренное потребление качественной соли.

Ошибка: Полагаться только на таблетки без изменения образа жизни.

Последствие: Симптомы будут возвращаться.

Альтернатива: Совместить питание, физическую активность и витамины.

А что если судороги возникают каждый день?

В этом случае стоит пройти обследование. Иногда частые спазмы сигнализируют не только о нехватке минералов, но и о проблемах с сосудами, щитовидной железой или обменом веществ.

Плюсы и минусы продуктов, богатых кальцием и магнием

Продукты Плюсы Минусы Морская рыба Белок, омега-3, кальций Может быть дорогой Сыры Высокое содержание кальция Жирность и калорийность Творог Доступность и усвоение кальция При непереносимости лактозы вызывает дискомфорт Орехи и семечки Магний, полезные жиры Высокая калорийность Зелень и травы Витамины, минералы Нужно есть в больших количествах

FAQ

Как понять, чего не хватает — кальция или магния?

Точный ответ даст анализ крови. Но при дефиците кальция чаще ломаются ногти и крошатся зубы, при нехватке магния усиливается тревожность и бессонница.

Сколько кальция и магния нужно взрослому человеку в день?

В среднем около 1000 мг кальция и 400 мг магния.

Можно ли восполнить всё только питанием?

Часто да, но при выраженном дефиците врач может назначить добавки.

Мифы и правда

Миф: "Судороги — это всегда серьёзная болезнь".

Правда: чаще всего они связаны с дефицитом минералов или переутомлением.

Миф: "Чем больше кальция, тем лучше".

Правда: избыток без магния вызывает спазмы и ухудшает самочувствие.

Миф: "Судороги бывают только у спортсменов".

Правда: они встречаются у людей любого возраста, особенно осенью.

Сон и психология

Судороги напрямую влияют на качество сна: ночные пробуждения вызывают раздражительность и чувство усталости днём. Поддержание нормального баланса кальция и магния помогает не только мышцам, но и нервной системе. Это снижает уровень стресса и делает сон глубже.

Три интересных факта

Недостаток магния часто встречается у людей, которые пьют много кофе. У беременных женщин риск судорог выше из-за увеличенной потребности в минералах. Вода с высоким содержанием магния может уменьшить частоту спазмов.

Исторический контекст

О судорогах знали ещё в античные времена. В трудах Гиппократа упоминаются мышечные спазмы, возникающие после тяжёлой работы. В XIX веке врачи впервые связали их с нехваткой минералов. Сегодня медицина располагает точными данными о роли кальция, магния и витамина D, а также рекомендует корректировать питание в межсезонье.