Блезнь маскируется под усталость: как отличить опасный сбой настроения

Здоровье

Осень приносит с собой красивые краски, тёплые напитки и уютные вечера. Но вместе с этим многие люди сталкиваются с состоянием упадка сил, тоски и снижения настроения. Так называемая "сезонная хандра" известна давно, и врачи отмечают, что у некоторых она может переходить в более серьёзное состояние — депрессию. Важно уметь отличать временную усталость от признаков, которые требуют внимания и корректировки образа жизни.

Женщина в грусти у окна
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина в грусти у окна

Почему осень влияет на самочувствие

Сокращение светового дня приводит к тому, что организм вырабатывает меньше серотонина — гормона радости. Одновременно активнее начинает продуцироваться мелатонин, отвечающий за сон. В результате даже люди, которые спят по восемь часов, могут ощущать усталость и сонливость.

Важную роль играет и дефицит витамина D. С наступлением холодов мы проводим меньше времени на солнце, а без ультрафиолета этот витамин почти не синтезируется.

Наконец, психологический фактор тоже значим: впереди долгая зима, до следующего отпуска ещё далеко, и это создаёт ощущение безысходности.

"О развитии депрессии могут свидетельствовать трудности с концентрацией внимания и сонливость", — рассказала психолог О. Романив.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

  • постоянная усталость и отсутствие сил;

  • снижение концентрации и памяти;

  • нарушение аппетита (как переедание, так и потеря интереса к еде);

  • потеря удовольствия от общения и привычных увлечений;

  • желание всё больше времени проводить в одиночестве.

Если такие признаки сохраняются более двух недель, это сигнал о том, что речь идёт не просто о временной хандре.

Сравнение: усталость и депрессия

Признак Временная усталость Сезонная депрессия
Настроение Улучшается после отдыха Сохраняется подавленным
Сон Восстанавливает силы Даже после сна остаётся усталость
Аппетит Остаётся стабильным Меняется в большую или меньшую сторону
Социальная активность Сохраняется Теряется интерес к общению
Концентрация В норме Значительно снижается

Советы шаг за шагом: как справиться с осенней хандрой

  1. Ложитесь спать не позже 23:00 и соблюдайте режим.

  2. Спите не менее 8 часов подряд.

  3. Каждый день выходите на свежий воздух хотя бы на 30 минут.

  4. Включайте в рацион сезонные овощи, фрукты и кисломолочные продукты.

  5. Приобретите настольную лампу с ярким светом для работы и чтения.

  6. Поддерживайте контакт с друзьями и родственниками, даже если не хочется.

  7. Занимайтесь лёгкой физической активностью — прогулками, йогой, растяжкой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Полностью отказываться от общения.

  • Последствие: Усиление чувства одиночества.

  • Альтернатива: Поддерживать хотя бы минимальный контакт с близкими.

  • Ошибка: Пытаться "заесть" грусть сладостями.

  • Последствие: Набор веса, ухудшение самочувствия.

  • Альтернатива: Добавить в рацион фрукты, орехи, кисломолочные продукты.

  • Ошибка: Игнорировать сон и работать ночами.

  • Последствие: Снижение концентрации и рост тревожности.

  • Альтернатива: Нормализовать режим и ложиться в одно и то же время.

А что если признаки усиливаются?

Если усталость и апатия не проходят, а настроение становится всё хуже, стоит обратиться за помощью к специалисту. Иногда сезонная депрессия требует поддержки психотерапевта или приёма витаминов и препаратов по назначению врача.

Плюсы и минусы осени

Плюсы Минусы
Красивые пейзажи Сокращение светового дня
Уютные вечера дома Дефицит витамина D
Время для новых увлечений Снижение энергии
Сезон фруктов и овощей Повышенный риск апатии

FAQ

Как понять, что у меня именно депрессия, а не просто усталость?
Если плохое настроение и апатия сохраняются более двух недель и мешают работе или общению, это повод обратиться к врачу.

Можно ли восполнить витамин D только едой?
Частично — за счёт рыбы, яиц и молочных продуктов. Но в ряде случаев врач может назначить добавки.

Что лучше помогает от хандры — спорт или прогулки?
Оба варианта эффективны. Главное — регулярность и удовольствие от процесса.

Мифы и правда

  • Миф: "Осенняя депрессия — это лень".
    Правда: это медицинское состояние, связанное с биоритмами и гормональным фоном.

  • Миф: "Достаточно просто больше спать".
    Правда: без нормализации света и активности сон не решает проблему.

  • Миф: "Сезонная депрессия встречается редко".
    Правда: ей подвержены миллионы людей по всему миру.

Сон и психология

Сон играет ключевую роль в восстановлении сил. Осенью особенно важно ложиться и вставать в одно и то же время. Яркий утренний свет помогает "разбудить" мозг и скорректировать циркадные ритмы. Дополнительно стоит практиковать дыхательные упражнения и медитацию для снижения тревожности.

Три интересных факта

  1. В странах Скандинавии широко применяют светотерапию для борьбы с сезонной депрессией.

  2. Женщины страдают от осенней апатии чаще, чем мужчины.

  3. Осенние перепады настроения чаще фиксируются у жителей мегаполисов.

Исторический контекст

Проблема сезонной депрессии изучается с середины XX века. Первые описания симптомов появились в медицинской литературе в 1960-е годы. В 1984 году американские психиатры официально выделили "сезонное аффективное расстройство" как отдельный диагноз. Сегодня для лечения применяют светотерапию, витамины и психотерапевтические методы.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Блезнь маскируется под усталость: как отличить опасный сбой настроения
Хотели тюнинг — получите штраф: вот как машина может лишиться документов
Цена квадратного метра — обман: главный секрет оценки старинных квартир, о котором молчат 99% продавцов
Белый пушистый налёт в горшке — сигнал беды: почва покрывается плесенью из-за одной ошибки
Продажи не спасли от правды: какие скрытые проблемы мучают Volkswagen Tiguan
Кошачий протест тихий, но упорный: эти привычки хозяев доводят пушистых питомцев до стресса
Бразилия скрывает чудо: место, где пустыня и тропики живут вместе
Готов поменять пол: зачем Максима Виторгана заменили дипфейком в кино
Послание из 2317 года: капсула времени открыла тайну гибели человечества — причина уже известна
Скоблить часами и вдыхать хлор больше не придётся: кухня подскажет, как стереть всё без усилий
