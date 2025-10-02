Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китай вытеснил Корею: Huawei вышла в безусловные лидеры гибких устройств
Армия без звука: слизни готовятся к осенней атаке на урожай — счёт идёт на дни
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Кошки и собаки как дети: правила воспитания, которые спасут нервы, мебель и сделают жизнь спокойнее
Выносливость или мышцы: одна ошибка в перекусе решает исход вашей тренировки
Этот зверёк — не тот, кем кажется: главная опасность ежей, о которой молчат
Невероятный манёвр Mazda: новый электрокар оказался доступнее старых бензиновых хэтчей
Крах сладкой империи: почему владельцы Кириешек и Яшкино лишились активов на полтриллиона рублей
Сумка вместо шкафа: самые модные модели осени, в которые поместится вся жизнь

Напиток с дурной репутацией: что на самом деле делает кофе с мозгом детей

0:13
Здоровье

Кофе давно стал частью повседневной жизни взрослых, но когда речь заходит о детях и подростках, споры не утихают. Родители и врачи часто высказывают опасения: не навредит ли кофеин мозгу, который ещё формируется? На этот счёт существует множество мифов, и один из самых популярных гласит, что кофе может оказывать долгосрочное негативное воздействие на когнитивные функции подростков. Однако новые научные данные опровергают это мнение.

ребенок с кофе
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ребенок с кофе

Что показало исследование

В журнале PLOS One опубликованы результаты крупного анализа, проведённого в рамках проекта Adolescent Brain Cognitive Development Study. В исследовании участвовали 4673 ребёнка в возрасте 9-10 лет.

Участникам задавали вопросы об употреблении кофеиносодержащих напитков, а также проводили МРТ для оценки активности основных сетей мозга.

Оказалось, что около 16 % детей пили кофе или энергетики за сутки до обследования, а более 70 % признались, что делают это регулярно хотя бы раз в неделю. Однако специалисты не выявили связи между потреблением кофеина и изменениями в работе мозга.

Иными словами, кофеин не оказал значимого влияния на мозговую активность подростков. Эти данные позволяют учёным точнее интерпретировать результаты нейровизуализации и ставят под сомнение многолетний миф.

Почему этот результат важен

Родители часто ограничивают подростков в употреблении кофе, считая его вредным. Но научные данные показывают: в умеренных количествах кофеин не влияет на развитие мозга. Конечно, речь идёт о контролируемом употреблении — чрезмерное количество кофе или энергетиков может сказаться на сердце, сне и уровне тревожности.

Таким образом, важно различать мифы и реальные риски.

Сравнение: кофе и другие напитки

Напиток Содержание кофеина (среднее) Особенности
Кофе (чашка 200 мл) 80-120 мг Содержит антиоксиданты, бодрит
Чай чёрный 40-60 мг Более мягкое действие
Энергетик (банка 250 мл) 80 мг Часто содержит сахар и добавки
Какао 5-15 мг Лёгкий эффект, подходит детям
Газировка кола 30-40 мг Сахар + кофеин, минимум пользы

Советы шаг за шагом: как безопасно включать кофе

  1. Начинайте с небольших порций — половина чашки кофе или слабый чай.

  2. Предпочитайте арабику — в ней больше полезных веществ и мягкий вкус.

  3. Выбирайте среднюю обжарку — так сохраняется максимум антиоксидантов.

  4. Не употребляйте кофе после 16:00, чтобы не нарушать сон.

  5. Избегайте энергетиков — в них много сахара и синтетических добавок.

  6. Обсудите с ребёнком правила употребления напитков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Полностью запрещать подросткам кофе.

  • Последствие: Риск интереса к энергетикам и скрытому употреблению.

  • Альтернатива: Контролируемое и осознанное введение напитка.

  • Ошибка: Давать крепкий кофе каждый день.

  • Последствие: Бессонница, тревожность.

  • Альтернатива: Лёгкий кофе или чай.

  • Ошибка: Считать кофе главным источником энергии.

  • Последствие: Зависимость и упадок сил без напитка.

  • Альтернатива: Сбалансированное питание и физическая активность.

А что если подросток пьёт много кофе?

Если ребёнок регулярно употребляет большие дозы кофеина, стоит обсудить это с врачом. Важно проверить состояние сердца, уровень тревожности и качество сна. Иногда чрезмерное увлечение кофе связано с попыткой справиться с нагрузкой или стрессом — в этом случае нужна не замена напитка, а помощь в организации режима дня.

Плюсы и минусы кофе для подростков

Плюсы Минусы
Повышает концентрацию и внимание Может нарушать сон
Содержит антиоксиданты В больших дозах вызывает тревожность
Социальный аспект (общение со сверстниками) Возможна зависимость
Подходит как альтернатива газировке Не рекомендуется при сердечно-сосудистых проблемах

FAQ

Какой возраст считается безопасным для кофе?
Большинство специалистов считают, что после 12 лет можно вводить небольшие порции при контроле родителей.

Сколько кофеина допустимо подростку?
В среднем не более 100 мг в день, что соответствует одной небольшой чашке кофе.

Что лучше — чай или кофе для подростка?
Чай действует мягче, но кофе содержит больше антиоксидантов. Выбор зависит от индивидуальной переносимости.

Мифы и правда

  • Миф: "Кофе разрушает мозг подростков".
    Правда: исследования показали отсутствие связи между кофеином и изменениями мозга.

  • Миф: "Кофеин вызывает умственную деградацию".
    Правда: умеренные дозы не оказывают вреда когнитивным функциям.

  • Миф: "Только взрослые могут пить кофе".
    Правда: подросткам тоже можно, но в небольших количествах.

Сон и психология

Кофеин напрямую связан со сном: выпитый вечером кофе может задержать засыпание. Поэтому подросткам важно ограничить употребление напитка до первой половины дня. В то же время чашка кофе утром может повысить уверенность и снизить уровень стресса, если не превышать допустимую дозу.

Три интересных факта

  1. В США около 70 % подростков пьют кофе хотя бы раз в неделю.

  2. Кофе арабика содержит почти вдвое меньше кофеина, чем робуста.

  3. Антиоксиданты из кофе помогают бороться со свободными радикалами, поддерживая здоровье клеток.

Исторический контекст

Кофе проник в Европу в XVII веке и долго считался "напитком взрослых". Подросткам его запрещали, считая вредным для ума и характера. Но уже в XIX веке в некоторых странах школьникам разрешали пить слабый кофе. Сегодня миф о "вреде для мозга" постепенно уходит, уступая место научным данным.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Домашние животные
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Финансы
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Популярное
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути

Крупнейшая судоходная компания MSC отказывается от использования Северного морского пути.

MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов ЕрАЗ-762: как армянский фургон превратился в анекдот и объект ненависти Сергей Милешкин Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру Любовь Степушова
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
Последние материалы
Армия без звука: слизни готовятся к осенней атаке на урожай — счёт идёт на дни
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Кошки и собаки как дети: правила воспитания, которые спасут нервы, мебель и сделают жизнь спокойнее
Выносливость или мышцы: одна ошибка в перекусе решает исход вашей тренировки
Этот зверёк — не тот, кем кажется: главная опасность ежей, о которой молчат
Напиток с дурной репутацией: что на самом деле делает кофе с мозгом детей
Невероятный манёвр Mazda: новый электрокар оказался доступнее старых бензиновых хэтчей
Крах сладкой империи: почему владельцы Кириешек и Яшкино лишились активов на полтриллиона рублей
Сумка вместо шкафа: самые модные модели осени, в которые поместится вся жизнь
Патриотизм или безумие? Вика Цыганова разбирает песни Mia Boyka для школ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.