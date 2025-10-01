Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подземный враг без глаз: кто на самом деле губит урожай и путает следы кротов
Секреты финансовой стабильности: что мешает вам откладывать деньги
Купил новое авто — а через пару лет не продашь даже за полцены: что реально убивает ликвидность авто
Зеленский – другой человек: Татьяна Лазарева* высказалась о трансформации бывшего соведущего
Столовая ложка молока и масла: одинаковый объём, но разный вес — вот в чём хитрость
Свобода движений без боли: 6 упражнений, которые вернут лёгкость вашим суставам
Электроприборы мстят за невнимательность: как избежать внезапного пожара
Глеб Калюжный вышел в увольнение: зачем актёра отпустили из армии
Магнитные бури обойдут стороной: Землю ждёт день без геомагнитных потрясений

Острое блюдо лечит мягко: как кимчи стало суперфудом для сердца и кишечника

0:24
Здоровье

Кимчи — одно из самых знаменитых блюд корейской кухни. Этот острый и насыщенный вкусом продукт готовят из квашеных овощей, чаще всего из пекинской капусты с добавлением чеснока, зелёного лука, красного перца и других специй. Сегодня кимчи знают во всём мире: его подают в ресторанах, включают в фитнес-диеты и даже изучают в университетах. Современные исследования показали, что традиционная закуска не только вкусна, но и обладает доказанными свойствами, полезными для здоровья сердца, сосудов и кишечника.

Кимчи по-домашнему
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кимчи по-домашнему

Что показали исследования

Учёные из Университета сельского хозяйства, здоровья и природных ресурсов штата Коннектикут (США) проанализировали девять научных работ, проведённых с 2011 по 2023 год. Все они были посвящены влиянию кимчи на организм.

Результаты оказались неожиданными: регулярное употребление блюда снижает уровень сахара в крови натощак, триглицериды и артериальное давление. Этот эффект удивил специалистов, ведь кимчи содержит достаточно много соли. Однако баланс ферментированных овощей и пробиотиков компенсирует возможный вред, помогая улучшать обмен веществ и работу сосудистой системы.

Кроме того, кимчи признали ценным источником пробиотиков. Полезные бактерии, которые образуются в процессе ферментации, укрепляют микрофлору кишечника, улучшают пищеварение и уменьшают дискомфорт при синдроме раздражённого кишечника.

Почему кимчи относят к суперфудам

Суперфуд — это продукты с высокой концентрацией полезных веществ, которые оказывают заметное воздействие на организм. Кимчи попал в этот список благодаря уникальному сочетанию антиоксидантов, клетчатки, витаминов и пробиотиков.

Он помогает:

  • поддерживать здоровье сердца;

  • регулировать уровень холестерина и сахара;

  • улучшать работу кишечника;

  • снижать воспалительные процессы;

  • укреплять иммунитет.

Сравнение: кимчи и другие ферментированные продукты

Продукт Основное сырьё Польза для здоровья
Кимчи Пекинская капуста, специи Снижает давление, улучшает микрофлору, богат антиоксидантами
Квашеная капуста Белокочанная капуста Нормализует пищеварение, укрепляет иммунитет
Йогурт Молоко и закваска Источник кальция и пробиотиков
Кефир Молоко, грибки Улучшает обмен веществ, мягкий пробиотический эффект
Мисо Соевые бобы Поддерживает работу кишечника, содержит аминокислоты

Советы шаг за шагом: как включить кимчи в рацион

  1. Начинайте с небольших порций — 2-3 столовые ложки в день.

  2. Добавляйте кимчи к рису, супам или салатам вместо солёных закусок.

  3. Используйте его как гарнир к мясу или рыбе.

  4. Храните в холодильнике и не подвергайте длительной термической обработке, чтобы сохранить пробиотики.

  5. При гипертонии выбирайте варианты кимчи с пониженным содержанием соли.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка. Употреблять слишком много кимчи сразу.

  • Последствие. Возможен избыток натрия, отёки.

  • Альтернатива. Ограничьте порцию и сочетайте с овощами без соли.

  • Ошибка. Считать кимчи полноценным лекарством.

  • Последствие. Игнорирование терапии при серьёзных заболеваниях.

  • Альтернатива. Используйте его как дополнение к правильному питанию.

  • Ошибка. Хранить при комнатной температуре долгое время.

  • Последствие. Потеря пробиотиков и риск порчи.

  • Альтернатива. Держите банку в холодильнике.

А что если приготовить кимчи дома?

Домашний вариант ничуть не хуже покупного. Более того, его можно адаптировать: регулировать остроту, уменьшать количество соли, добавлять любимые овощи. Для этого понадобится пекинская капуста, чеснок, имбирь, паста из красного перца и немного терпения — процесс ферментации занимает от 3 до 7 дней.

Плюсы и минусы кимчи

Плюсы Минусы
Богат пробиотиками и витаминами Высокое содержание соли
Улучшает пищеварение Может быть слишком острым
Снижает уровень сахара и давления Не подходит людям с язвой желудка
Повышает иммунитет Требует правильного хранения
Универсален в кулинарии Специфический вкус нравится не всем

FAQ

Как часто можно есть кимчи?
Рекомендуется включать его в рацион несколько раз в неделю, но в умеренных количествах.

Сколько стоит кимчи?
Цена зависит от бренда и страны. В магазинах можно найти банку весом 300-500 г по цене от 200 до 600 рублей.

Что лучше — домашний или покупной кимчи?
Домашний вариант позволяет контролировать соль и остроту, а покупной удобнее и быстрее.

Мифы и правда

  • Миф: "Кимчи вреден из-за соли".
    Правда: умеренное употребление приносит пользу и помогает сосудам.

  • Миф: "Пробиотики работают только в йогурте".
    Правда: в кимчи их даже больше благодаря ферментации.

  • Миф: "Кимчи — это просто квашеная капуста".
    Правда: уникальный набор специй и овощей делает его особенным продуктом.

Сон и психология

Продукты, богатые пробиотиками, положительно влияют на психоэмоциональное состояние. Употребление кимчи помогает снизить тревожность и улучшить сон за счёт нормализации микрофлоры кишечника, которая связана с выработкой серотонина — гормона радости.

Три интересных факта

  1. В Корее кимчи готовят более чем по 200 традиционным рецептам.

  2. В 2013 году ЮНЕСКО включило корейскую традицию приготовления кимчи в список нематериального культурного наследия.

  3. Корейцы едят около 20 кг кимчи на человека в год.

Исторический контекст

Кимчи существует более двух тысяч лет. Первоначально его готовили как способ сохранить овощи на зиму. Со временем рецепт обогащался: появились специи, чеснок, имбирь и красный перец. Сегодня кимчи стал не только символом Кореи, но и предметом научных исследований, подтверждающих его пользу для здоровья.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Авто
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Домашние животные
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Домашние животные
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Популярное
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов

Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.

Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
История вкуса начинается с парадокса: нелюбимый сорт породил культовый Шардоне Игорь Буккер Туск ведёт Польшу к катастрофе, объявляя ультиматум России Любовь Степушова Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Секрет небесного объекта: таинственный волосатый цилиндр рухнул с неба — Аргентина ищет ответы
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Последние материалы
Глеб Калюжный вышел в увольнение: зачем актёра отпустили из армии
Магнитные бури обойдут стороной: Землю ждёт день без геомагнитных потрясений
Когда стресс становится убийцей: главные сигналы, что сердце не выдерживает
Турник — это не только подтягивания: упражнение, которое открывает новый уровень силы
Горы, которые помнят ледниковый период: 5 парков Черногории, меняющих представление о Балканах
Каменный сейф прошлого: гробница, простоявшая 5000 лет, раскрыла изысканные богатства
Три волосины на голове — не приговор: тонкие пряди получают новую жизнь
Рабочий чат может оказаться ловушкой: мошенники маскируются под руководителей
Витамины в ледяной ловушке: раскрыта реальная правда о пользе замороженных овощей и ягод
Блуждающие огоньки: учёные почти раскрыли тайну явления, которое веками считали блужданием душ умерших
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.