7 дней на капустном супе: что скрывает диета, обещающая мгновенное похудение

5:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Начало октября — время, когда многие задумываются о том, чтобы привести себя в форму перед зимним сезоном. В поисках быстрого решения люди нередко обращаются к популярным монодиетам, среди которых уже много лет лидирует так называемая "диета на капустном супе".

Фото: unsplash.com by Dan Cristian Pădureț is licensed under Free to use under the Unsplash License Капуста

Создатели метода обещают потерю до 2,5-5 килограмм всего за семь дней. Но за этим соблазнительным предложением скрываются процессы, которые имеют мало общего со здоровым и устойчивым похудением.

Почему вес уходит так быстро?

Впечатляющие результаты на весах объясняются не сжиганием жира, а совершенно иными механизмами. Капуста, являющаяся основой диеты, обладает специфическими свойствами, пишет rtl.hu.

Основные причины быстрого снижения веса:

Мощный мочегонный эффект. Капуста способствует активному выведению жидкости из организма, что и дает значительную, но кратковременную потерю веса в первые дни. Экстремально низкая калорийность. Рацион, построенный на одном супе, создает огромный дефицит калорий, что заставляет тело расходовать запасы гликогена, которые также связаны с водой. Высокое содержание клетчатки. Пищевые волокна наполняют желудок, давая чувство сытости при минимальной калорийности, но не обеспечивают организм всеми необходимыми питательными веществами.

Любая монодиета, включая капустную, — это, по сути, самообман. Вес уходит за счет воды и мышечной массы, а не жира. Как только вы возвращаетесь к обычному питьевому и пищевому режиму, килограммы моментально возвращаются, часто с плюсом.

Что такое диета на капустном супе и как ее соблюдают?

Классический вариант диеты, зародившийся в США, предполагает употребление специально приготовленного супа в течение семи дней. Основа супа — белокочанная капуста, к которой добавляются другие низкокалорийные овощи: лук, морковь, сельдерей, помидоры. Иногда рецепт допускает использование небольшого количества колбасы для вкуса, но это не является правилом для строгого варианта диеты.

Примерный план питания на неделю:

День 1: Капустный суп + любые фрукты (кроме бананов).

День 2: Суп + зеленые овощи (сырые или приготовленные на пару).

День 3: Суп + фрукты и овощи (кроме картофеля и бананов).

День 4: Суп + бананы и обезжиренное молоко.

День 5: Суп + нежирное мясо (куриная грудка, рыба) + помидоры.

День 6: Суп + мясо и зеленые овощи.

День 7: Суп + коричневый рис и овощи.

Этот план является примерным и может варьироваться, но его суть остается неизменной: суп составляет основу каждого приема пищи.

Рецепт быстрых "диетических" щей

Ингредиенты:

1 небольшой кочан капусты, нашинкованный

1 морковь, нарезанная ломтиками

1 помидор, кубиками

1 красная луковица, кубиками

2 зубчика чеснока, измельченных

70 г качественной колбасы, ломтиками (опционально)

3 ст. л. оливкового масла

Соль, перец, 1 ч. л. майорана, 0,5 ч. л. тмина

Приготовление:

В кастрюле разогрейте оливковое масло и обжарьте лук до прозрачности. Добавьте чеснок и помидоры, готовьте 2-3 минуты. Положите капусту и морковь, приправьте солью, перцем и специями. Залейте водой так, чтобы она едва покрывала овощи, и готовьте под крышкой 15-20 минут до мягкости. В конце добавьте колбасу, если используете, и проварите еще 2-3 минуты.

Риски, о которых необходимо знать

Прежде чем решиться на такую диету, важно осознавать потенциальные последствия для организма.

К чему стоит быть готовым:

Эффект йо-йо. Это главный и почти неизбежный результат. После возвращения к привычному рациону потерянные килограммы быстро вернутся.

Дефицит питательных веществ. Организм будет недополучать белки, полезные жиры, а также ряд критически важных витаминов (A, E, группы B) и минералов.

Проблемы с пищеварением. Резкое увеличение потребления клетчатки может привести к вздутию живота, метеоризму и спазмам.

Снижение энергии и слабость. Низкая калорийность рациона неизбежно вызовет упадок сил, головокружение и раздражительность.

Капустная диета — это не долгосрочное решение, а лишь краткосрочная и довольно стрессовая для организма мера. Реальных и устойчивых результатов можно добиться, придерживаясь сбалансированного питания, богатого белками, сложными углеводами, полезными жирами и овощами, в сочетании с регулярной физической активностью. Если вы все же решились на эксперимент, не соблюдайте диету дольше недели и обязательно проконсультируйтесь с врачом.