7 дней на капустном супе: что скрывает диета, обещающая мгновенное похудение

Начало октября — время, когда многие задумываются о том, чтобы привести себя в форму перед зимним сезоном. В поисках быстрого решения люди нередко обращаются к популярным монодиетам, среди которых уже много лет лидирует так называемая "диета на капустном супе".
Создатели метода обещают потерю до 2,5-5 килограмм всего за семь дней. Но за этим соблазнительным предложением скрываются процессы, которые имеют мало общего со здоровым и устойчивым похудением.
Впечатляющие результаты на весах объясняются не сжиганием жира, а совершенно иными механизмами. Капуста, являющаяся основой диеты, обладает специфическими свойствами, пишет rtl.hu.
Мощный мочегонный эффект. Капуста способствует активному выведению жидкости из организма, что и дает значительную, но кратковременную потерю веса в первые дни.
Экстремально низкая калорийность. Рацион, построенный на одном супе, создает огромный дефицит калорий, что заставляет тело расходовать запасы гликогена, которые также связаны с водой.
Высокое содержание клетчатки. Пищевые волокна наполняют желудок, давая чувство сытости при минимальной калорийности, но не обеспечивают организм всеми необходимыми питательными веществами.
Любая монодиета, включая капустную, — это, по сути, самообман. Вес уходит за счет воды и мышечной массы, а не жира. Как только вы возвращаетесь к обычному питьевому и пищевому режиму, килограммы моментально возвращаются, часто с плюсом.
Классический вариант диеты, зародившийся в США, предполагает употребление специально приготовленного супа в течение семи дней. Основа супа — белокочанная капуста, к которой добавляются другие низкокалорийные овощи: лук, морковь, сельдерей, помидоры. Иногда рецепт допускает использование небольшого количества колбасы для вкуса, но это не является правилом для строгого варианта диеты.
День 1: Капустный суп + любые фрукты (кроме бананов).
День 2: Суп + зеленые овощи (сырые или приготовленные на пару).
День 3: Суп + фрукты и овощи (кроме картофеля и бананов).
День 4: Суп + бананы и обезжиренное молоко.
День 5: Суп + нежирное мясо (куриная грудка, рыба) + помидоры.
День 6: Суп + мясо и зеленые овощи.
День 7: Суп + коричневый рис и овощи.
Этот план является примерным и может варьироваться, но его суть остается неизменной: суп составляет основу каждого приема пищи.
1 небольшой кочан капусты, нашинкованный
1 морковь, нарезанная ломтиками
1 помидор, кубиками
1 красная луковица, кубиками
2 зубчика чеснока, измельченных
70 г качественной колбасы, ломтиками (опционально)
3 ст. л. оливкового масла
Соль, перец, 1 ч. л. майорана, 0,5 ч. л. тмина
В кастрюле разогрейте оливковое масло и обжарьте лук до прозрачности.
Добавьте чеснок и помидоры, готовьте 2-3 минуты.
Положите капусту и морковь, приправьте солью, перцем и специями.
Залейте водой так, чтобы она едва покрывала овощи, и готовьте под крышкой 15-20 минут до мягкости.
В конце добавьте колбасу, если используете, и проварите еще 2-3 минуты.
Прежде чем решиться на такую диету, важно осознавать потенциальные последствия для организма.
Эффект йо-йо. Это главный и почти неизбежный результат. После возвращения к привычному рациону потерянные килограммы быстро вернутся.
Дефицит питательных веществ. Организм будет недополучать белки, полезные жиры, а также ряд критически важных витаминов (A, E, группы B) и минералов.
Проблемы с пищеварением. Резкое увеличение потребления клетчатки может привести к вздутию живота, метеоризму и спазмам.
Снижение энергии и слабость. Низкая калорийность рациона неизбежно вызовет упадок сил, головокружение и раздражительность.
Капустная диета — это не долгосрочное решение, а лишь краткосрочная и довольно стрессовая для организма мера. Реальных и устойчивых результатов можно добиться, придерживаясь сбалансированного питания, богатого белками, сложными углеводами, полезными жирами и овощами, в сочетании с регулярной физической активностью. Если вы все же решились на эксперимент, не соблюдайте диету дольше недели и обязательно проконсультируйтесь с врачом.
