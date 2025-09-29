Как вновь зажечь огонь в паре: приемы, которые помогут вернуть гармонию и близость

Здоровье

Страсть в длительных отношениях со временем может угасать из‑за бытовых трудностей и накопления взаимных обид, которые мешают партнерам сохранять эмоциональную близость. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог, эксперт в области отношений мужчин и женщин Алиса Метелина.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Как гармонизировать стиль привязанности в отношениях

По ее словам, угасание страсти в длительных отношениях связано с бытовыми трудностями и накоплением взаимных обид, которые пары не всегда умеют решать.

"Это не привычка, как считают многие, а последствия того, что в отношениях появляется рутина, и пара перестает уделять внимание эмоциональной близости. Страсть — это про баланс: с одной стороны, принадлежность друг другу, а с другой — сохранение личного пространства и уважения к индивидуальности партнера", — пояснила эксперт.

Метелина добавила, что для сохранения страсти необходим определенный ресурс и работа над собой.

"Для того чтобы страсть сохранялась и развивалась, важно уметь справляться с бытовыми трудностями, не сливаться полностью с партнером и осознавать, что он никогда не будет полностью принадлежать другому. Именно это сочетание нежности, уважения и личной свободы рождает в отношениях настоящую глубину", — отметила она.

Она подчеркнула, что пары должны самостоятельно работать над отношениями, но если страсть исчезла полностью, лучше обратиться к специалисту.

"Задача психолога — помочь выявить причины, четко поставить цели и подобрать методы восстановления эмоциональной близости. Иногда достаточно одной–двух консультаций, если нет серьезных конфликтов, а есть лишь усталость от быта", — сказала Метелина.

В числе практических советов эксперт выделила два ключевых направления.

"Во‑первых, нужно разгрузить партнера от бытовых и эмоциональных обязанностей, будь то через помощь в домашних делах, поддержку словами или финансовую помощь. Во‑вторых, необходимо сохранять личные интересы, ведь страсть возникает тогда, когда у партнера есть своя жизнь — хобби, встречи с друзьями, личные проекты", — подчеркнула она.

Метелина добавила, что возвращение страсти требует времени и готовности меняться.

"Это не разовый акт, а постоянная работа над отношениями, которая приносит радость и укрепляет связь. Если уделять этому внимание, то чувства можно сохранить на долгие годы", — заключила эксперт.