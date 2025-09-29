Ваш организм подает тревожный сигнал: почему вес меняется без причины

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Резкие изменения веса могут сигнализировать о серьезных нарушениях в организме, рассказала Pravda.Ru врач-дерматолог, эндокринолог, специалист по генетике, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.

Девушка с весами
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка с весами

"Стремительная потеря веса чаще всего связана с очагами хронической инфекции, воспалительными процессами или эндокринными нарушениями. При этом такой симптом может сопровождаться повышением температуры, нарушением работы желудочно-кишечного тракта и изменениями в общем состоянии", — отметила эксперт.

В то же время внезапный набор веса также требует внимания и может быть связан с эндокринными нарушениями, в частности гипотиреозом или синдромом Кушинга, а также с перееданием и снижением физической активности. Возраст также влияет на обмен веществ — каждые 20 лет базальный метаболизм снижается примерно на 5%, что повышает склонность к набору массы.

"Важно понимать, что резкие скачки веса — это тревожный симптом, который требует комплексного обследования. Своевременная диагностика поможет выявить причины и избежать серьезных осложнений", — подчеркнула эксперт.

Скорогудаева добавила, что анализы, которые следует сдавать в первую очередь при изменениях веса, определяются индивидуально и зависят от сопутствующих симптомов. В числе стандартных исследований — анализы крови на гормоны щитовидной железы, общий анализ крови, а также тесты на воспалительные процессы.

По ее словам, даже небольшая корректировка веса — уже значительный шаг к улучшению здоровья.

"Снижение массы на несколько килограммов может существенно снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Это важно для продления жизни и поддержания ее качества", — заключила врач.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
