Как победить бессонницу без таблеток: секреты здорового сна

Бессонница чаще всего связана с возрастными изменениями нервной системы, стрессом и нарушением гигиены сна, рассказала Pravda.Ru врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л.О. Бадаляна РНИМУ им. Пирогова Наталья Суворинова.

По ее словам, с возрастом качество сна ухудшается, он становится менее глубоким, появляются ночные пробуждения. Это может быть связано как с естественными физиологическими изменениями, так и с влиянием внешних факторов — перегрузки мыслями, использованием гаджетов или неправильной подготовкой ко сну.

"Часто человек засыпает легко, но просыпается в середине ночи и уже не может вернуться ко сну. Также бессонница возникает из‑за переизбытка информации вечером или нарушения правил подготовки ко сну — например, чтения или работы за компьютером в постели", — пояснила она.

Врач подчеркнула, что ключевым способом борьбы с бессонницей является соблюдение режима и правильная организация спального места.

"Не рекомендуется ложиться отдыхать днем, но если это необходимо — важно проснуться до 3–4 часов дня. Постель должна использоваться только для сна, а помещение — быть проветренным, с комфортной температурой. Подушка и одеяло подбираются индивидуально. Если вы просыпаетесь раньше обычного времени — лучше встать и заняться спокойным делом, а не оставаться в постели", — отметила Суворинова.

Она также отметила, что в ряде случаев могут быть полезны седативные средства растительного происхождения.

"Препараты с валерианой или пустырником помогают успокоить нервную систему и быстрее заснуть. Мелатонин эффективен только для ускорения засыпания — его принимают за 30 минут до сна, но он не влияет на глубину сна", — пояснила специалист.

Суворинова подчеркнула, что при длительных нарушениях сна необходимо обратиться к врачу.

"Если бессонница сохраняется, сопровождается усталостью, снижением внимания и памяти, частыми простудами или депрессивными состояниями — это повод для обращения за профессиональной помощью", — заключила она.