Сидячий образ жизни убивает: эти продукты помогут спасти ваше здоровье

Сидячий образ жизни требует корректировки рациона, чтобы компенсировать снижение обмена веществ и улучшить работу организма, рассказала в беседе с Pravda.Ru врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Рабочее место

По ее словам, малоподвижный образ жизни приводит не только к снижению энергозатрат, но и к нарушению кровообращения, лимфотока и обмена веществ. Поэтому рацион должен быть скорректирован с учетом этих факторов: снижена калорийность и увеличено количество продуктов с полезными для здоровья веществами.

"Прежде всего необходима клетчатка, особенно из овощей, — они стимулируют работу кишечника и предотвращают запоры. Белок обязателен, но легкий: рыба, молочные продукты, яйца, бобовые. Жиры должны поступать в основном из растительных масел и жирной рыбы — это источник омега-3", — отметила специалист.

Она также выделила продукты, которые особенно полезны для поддержания здоровья сосудов и обмена веществ.

"Ягоды, яблоки, лук содержат вещества, укрепляющие сосуды и снижающие воспаление. Сельдерей и петрушка улучшают лимфоток. Также в рационе должны быть продукты с магнием, витаминами группы В, кальцием и цинком. Их можно получить из орехов, семян, морепродуктов, зеленых овощей", — сказала диетолог.

Эксперт также отметила, что важную роль в здоровье при малоподвижном образе жизни играет достаточное потребление жидкости.

"Недостаток жидкости усиливает отеки. Нужно пить достаточно воды, можно с лимоном или сухофруктами. Это улучшает работу сердечно-сосудистой системы и уменьшает застойные явления", — пояснила Соломатина.

Она также посоветовала ограничить быстрые углеводы и крахмалистые продукты, заменяя их охлажденным картофелем или цельнозерновыми крупами.

"Такой рацион поможет снизить риски ожирения печени, тромбозов и атеросклероза, к которым особенно предрасположены люди с сидячей работой", — заключила специалист.