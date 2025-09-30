Кумир фитнеса развенчан: яичный белок теряет позиции и не оправдывает славу идеального

Белок — фундамент нашего рациона, основа для мышц, гормонов и ферментов. Долгие годы считалось, что именно яичный белок усваивается практически полностью и является эталонным источником аминокислот. Но свежие данные американских учёных заставили пересмотреть это убеждение: оказалось, что даже в случае яиц часть белка проходит через пищеварительный тракт без переработки.

Что показало исследование

Учёные из Университета штата Северная Каролина применили масс-спектрометрию высокого разрешения для анализа белков из шести продуктов: яиц, сои, казеина, коричневого риса, дрожжей и гороха. Эксперименты проводились на двух группах мышей: одни содержались в стерильных условиях без микробиоты кишечника, у других микробное сообщество формировалось естественным образом.

Результаты оказались однозначными: пищевые белки из всех исследованных источников обнаруживались в кале. Это значит, что ни один из белков не усваивается полностью, включая яичный. Особенно устойчивым оказался белок коричневого риса: до 50 % его фрагментов выводилось организмом в неизменённом виде.

Функциональные белки и их роль

Некоторые белки изначально предназначены для того, чтобы не разрушаться в процессе переваривания. Среди них ингибитор трипсина Кунитца (содержится в сое) и ряд защитных белков яиц — лизоцим и авидин. Они продолжают действовать даже в кишечнике, где становятся "пищей" для микробиоты и влияют на её состав.

Подобные соединения способны менять выработку метаболитов, отвечающих за уровень воспаления и обмен веществ. То есть непереваренные белки — это не только потерянная питательная ценность, но и фактор, влияющий на здоровье через микробное сообщество.

Роль микробиоты в усвояемости

Ключевой вывод исследования: наличие или отсутствие микробиоты сильно меняет картину переваривания белка. Одни соединения лучше расщеплялись у животных с микробами, другие, наоборот, накапливались. Это объясняет, почему у разных людей усвояемость белка может отличаться.

"Эти данные помогают по-новому взглянуть на взаимодействие рациона и микрофлоры кишечника", — подчеркнули авторы работы.

Таким образом, наш организм усваивает белки не одинаково, а результат зависит не только от источника, но и от состояния флоры кишечника.

Сравнение источников белка

Источник Степень усвояемости Особенности Непереваренные фрагменты Яйца Высокая, но не полная Считаются эталонным белком Лизоцим, авидин Соя Средняя Содержит ингибитор трипсина Доходит до толстой кишки Казеин Хорошая Медленно переваривается Фрагменты обнаруживаются Коричневый рис Низкая Особенно устойчив к перевариванию До 50 % выводится Дрожжи Средняя Богаты микроэлементами Частично сохраняются Горох Средняя Растительный источник аминокислот Значительная часть остаётся

Советы шаг за шагом

Включайте разные источники белка: сочетание животных и растительных продуктов даёт более полный набор аминокислот.

сочетание животных и растительных продуктов даёт более полный набор аминокислот. Следите за состоянием ЖКТ и микробиоты - дисбаланс снижает усвояемость даже самых качественных продуктов.

- дисбаланс снижает усвояемость даже самых качественных продуктов. Добавляйте в рацион клетчатку, пробиотики и ферментированные продукты (кефир, йогурт, квашеная капуста) для поддержания микрофлоры.

(кефир, йогурт, квашеная капуста) для поддержания микрофлоры. При тренировках используйте спортивные смеси с разными видами белка — сывороточный, казеиновый, растительный.

с разными видами белка — сывороточный, казеиновый, растительный. Помните: биологическая ценность белка выше при правильной термической обработке — варка, тушение, запекание.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Полагаться только на яичные белки → риск недополучить аминокислоты → разнообразьте источники.

Игнорировать микробиоту → снижение усвояемости → употреблять пробиотики и пребиотики.

Переедать белковые продукты → нагрузка на ЖКТ и почки → рассчитывать норму (1,2-1,6 г белка на кг веса).

Считать растительный белок второстепенным → упускаются ценные свойства → комбинировать с животным.

А что если микробиоты мало

У людей после курса антибиотиков или при некоторых заболеваниях кишечника количество полезных бактерий снижается. В таких случаях усвояемость белка тоже падает. Поэтому после терапии важно восстановить микрофлору, иначе даже правильное питание не принесёт ожидаемой пользы.

Плюсы и минусы разных белков

Источник Плюсы Минусы Яйца Высокая биологическая ценность Не усваиваются полностью Соя Богат изофлавонами Содержит ингибиторы ферментов Казеин Длительное насыщение Медленное переваривание Коричневый рис Гипоаллергенный Низкая усвояемость Дрожжи Витамины группы B Может вызывать вздутие Горох Доступный, растительный Сложен для ЖКТ

FAQ

Как выбрать лучший белок для питания

Сочетайте разные источники — животные и растительные. Это повысит биологическую ценность рациона.

Сколько стоит белковое питание

Стоимость зависит от продукта: яйца — недорого, спортивные протеины — от 1500 рублей за килограмм.

Что лучше для спорта — яичный или сывороточный белок

Сывороточный усваивается быстрее и подходит после тренировок, яичный — дольше и лучше для приёма в течение дня.

Мифы и правда

Миф: яичный белок усваивается полностью.

Правда: даже он частично выводится непереваренным.

Миф: растительный белок бесполезен.

Правда: он дополняет рацион, содержит антиоксиданты и клетчатку.

Миф: чем больше белка, тем лучше мышцы.

Правда: избыток перегружает организм и не всегда превращается в мышечную массу.

Хронический недосып снижает активность ферментов пищеварения и нарушает микробный баланс кишечника. В итоге даже качественный белок усваивается хуже. Поэтому режим сна — важный фактор полноценного питания.

Три интересных факта

Белки, доходящие до толстой кишки, становятся "топливом" для бактерий и влияют на настроение через выработку серотонина.

Пророщенный горох и рис усваиваются лучше, чем сухие зёрна.

Исторический контекст

В XIX веке белок впервые выделили в чистом виде из куриных яиц.

белок впервые выделили в чистом виде из куриных яиц. В XX веке яичный белок стал эталоном при оценке других источников протеина.

яичный белок стал эталоном при оценке других источников протеина. В XXI веке исследования показали, что идеальной усвояемости не существует, и роль микробиоты нельзя недооценивать.

Таким образом, представления о белке и его усвояемости постепенно меняются: сегодня ясно, что не существует "идеального" источника, а реальное усвоение зависит от разнообразия рациона, состояния микробиоты и здоровья организма в целом.