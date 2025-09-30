Кумир фитнеса развенчан: яичный белок теряет позиции и не оправдывает славу идеального

Белок — фундамент нашего рациона, основа для мышц, гормонов и ферментов. Долгие годы считалось, что именно яичный белок усваивается практически полностью и является эталонным источником аминокислот. Но свежие данные американских учёных заставили пересмотреть это убеждение: оказалось, что даже в случае яиц часть белка проходит через пищеварительный тракт без переработки.
Учёные из Университета штата Северная Каролина применили масс-спектрометрию высокого разрешения для анализа белков из шести продуктов: яиц, сои, казеина, коричневого риса, дрожжей и гороха. Эксперименты проводились на двух группах мышей: одни содержались в стерильных условиях без микробиоты кишечника, у других микробное сообщество формировалось естественным образом.
Результаты оказались однозначными: пищевые белки из всех исследованных источников обнаруживались в кале. Это значит, что ни один из белков не усваивается полностью, включая яичный. Особенно устойчивым оказался белок коричневого риса: до 50 % его фрагментов выводилось организмом в неизменённом виде.
Некоторые белки изначально предназначены для того, чтобы не разрушаться в процессе переваривания. Среди них ингибитор трипсина Кунитца (содержится в сое) и ряд защитных белков яиц — лизоцим и авидин. Они продолжают действовать даже в кишечнике, где становятся "пищей" для микробиоты и влияют на её состав.
Подобные соединения способны менять выработку метаболитов, отвечающих за уровень воспаления и обмен веществ. То есть непереваренные белки — это не только потерянная питательная ценность, но и фактор, влияющий на здоровье через микробное сообщество.
Ключевой вывод исследования: наличие или отсутствие микробиоты сильно меняет картину переваривания белка. Одни соединения лучше расщеплялись у животных с микробами, другие, наоборот, накапливались. Это объясняет, почему у разных людей усвояемость белка может отличаться.
"Эти данные помогают по-новому взглянуть на взаимодействие рациона и микрофлоры кишечника", — подчеркнули авторы работы.
Таким образом, наш организм усваивает белки не одинаково, а результат зависит не только от источника, но и от состояния флоры кишечника.
|Источник
|Степень усвояемости
|Особенности
|Непереваренные фрагменты
|Яйца
|Высокая, но не полная
|Считаются эталонным белком
|Лизоцим, авидин
|Соя
|Средняя
|Содержит ингибитор трипсина
|Доходит до толстой кишки
|Казеин
|Хорошая
|Медленно переваривается
|Фрагменты обнаруживаются
|Коричневый рис
|Низкая
|Особенно устойчив к перевариванию
|До 50 % выводится
|Дрожжи
|Средняя
|Богаты микроэлементами
|Частично сохраняются
|Горох
|Средняя
|Растительный источник аминокислот
|Значительная часть остаётся
У людей после курса антибиотиков или при некоторых заболеваниях кишечника количество полезных бактерий снижается. В таких случаях усвояемость белка тоже падает. Поэтому после терапии важно восстановить микрофлору, иначе даже правильное питание не принесёт ожидаемой пользы.
|Источник
|Плюсы
|Минусы
|Яйца
|Высокая биологическая ценность
|Не усваиваются полностью
|Соя
|Богат изофлавонами
|Содержит ингибиторы ферментов
|Казеин
|Длительное насыщение
|Медленное переваривание
|Коричневый рис
|Гипоаллергенный
|Низкая усвояемость
|Дрожжи
|Витамины группы B
|Может вызывать вздутие
|Горох
|Доступный, растительный
|Сложен для ЖКТ
Сочетайте разные источники — животные и растительные. Это повысит биологическую ценность рациона.
Стоимость зависит от продукта: яйца — недорого, спортивные протеины — от 1500 рублей за килограмм.
Сывороточный усваивается быстрее и подходит после тренировок, яичный — дольше и лучше для приёма в течение дня.
Миф: яичный белок усваивается полностью.
Правда: даже он частично выводится непереваренным.
Миф: растительный белок бесполезен.
Правда: он дополняет рацион, содержит антиоксиданты и клетчатку.
Миф: чем больше белка, тем лучше мышцы.
Правда: избыток перегружает организм и не всегда превращается в мышечную массу.
Хронический недосып снижает активность ферментов пищеварения и нарушает микробный баланс кишечника. В итоге даже качественный белок усваивается хуже. Поэтому режим сна — важный фактор полноценного питания.
Таким образом, представления о белке и его усвояемости постепенно меняются: сегодня ясно, что не существует "идеального" источника, а реальное усвоение зависит от разнообразия рациона, состояния микробиоты и здоровья организма в целом.
