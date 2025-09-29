Симптомы не равны заразности: что на самом деле значит насморк и кашель после ОРВИ

Простуда — привычное для большинства состояние: каждый взрослый переносит её в среднем два-четыре раза в год. Но вместе с опытом приходит и багаж мифов, которые не имеют научного подтверждения. Медики и исследователи давно развенчали самые популярные заблуждения о простуде.
Цвет слизи не является надёжным диагностическим критерием. Оттенок меняется благодаря ферменту миелопероксидазе, который выделяется при атаке иммунных клеток как на вирусы, так и на бактерии. Поэтому густые зелёные выделения на 5-7-й день болезни вовсе не означают, что пора начинать антибиотики.
Простуда вызывается вирусами, а они не реагируют на антибактериальные препараты. Высокая температура может сохраняться неделю, и это не повод для самолечения антибиотиками. Они назначаются только при подтверждённой бактериальной инфекции, например, когда болезнь ухудшается после периода улучшения.
Решающим показателем является не цифра на градуснике, а самочувствие. Организм способен выдержать повышение до 39 °C без серьёзных последствий. Опасной считается температура свыше 41-42 °C. Если же градусник показывает больше 40 °C и состояние не улучшается, необходима медицинская помощь.
Большинство ангин — вирусные, а значит, антибактериальные препараты неэффективны. Бактериальная ангина встречается лишь в 5-15% случаев, и подтвердить её можно только анализами. Аптечные экспресс-тесты помогают понять, вызвано ли заболевание стрептококком группы А.
Заразность зависит от типа вируса и особенностей организма. Обычно способность передавать инфекцию снижается уже через сутки после исчезновения температуры. Остаточные насморк или кашель могут сохраняться неделями, но это не значит, что человек по-прежнему опасен для окружающих.
Ошибка: начинать антибиотики при первых признаках простуды.
Последствие: рост устойчивости бактерий.
Альтернатива: дождаться подтверждения бактериальной инфекции.
Ошибка: сбивать любую температуру выше 38 °C.
Последствие: замедление работы иммунной системы.
Альтернатива: ориентироваться на общее самочувствие.
Ошибка: уходить на карантин до исчезновения всех симптомов.
Последствие: лишние недели самоизоляции без пользы.
Альтернатива: ориентироваться на отсутствие температуры и рекомендации врачей.
Можно ли по цвету соплей определить характер болезни
Нет. Окрашивание связано с ферментами иммунных клеток и не указывает на природу инфекции.
Когда всё же нужны антибиотики
Только при бактериальной ангине или осложнениях, подтверждённых врачом.
Если остался кашель после простуды — это опасно
Нет. Это поствирусный синдром, который может длиться до месяца.
Миф: зелёные сопли = бактерии.
Правда: цвет не показатель.
Миф: после трёх дней температуры нужны антибиотики.
Правда: простуда остаётся вирусной.
Миф: при ангине всегда антибиотики. Правда: большинство случаев вирусные.
Главное — доверять не мифам, а проверенным медицинским данным и собственному здравому смыслу.
