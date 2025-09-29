Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нефть рушит планы: почему индексы падают, а золото внезапно выстреливает вверх
Слои, что тают во рту: мусака из кабачков заменит лазанью и станет любимым ужином
Кухонная мойка засияет чистотой: эксперты раскрыли секрет идеального стыка — плесени больше не будет
Капли геля, жемчуг и острый миндаль: драматичный маникюр нового сезона
Дибров не так прост: психолог увидела в громком разводе телеведущего хитрую стратегию
Генетический код под контролем: как ошибки в яйцеклетках влияют на здоровье будущего ребёнка
Косолапые бесчинствуют на Камчатке? Ситуация накаляется — что рекомендуется туристам и жителям
Простое упражнение выдаст возраст: если сможете продержаться так 30 секунд после 45, вы отличной форме
Лазер вместо скальпеля: что реально умеют современные процедуры

Симптомы не равны заразности: что на самом деле значит насморк и кашель после ОРВИ

4:39
Здоровье

Простуда — привычное для большинства состояние: каждый взрослый переносит её в среднем два-четыре раза в год. Но вместе с опытом приходит и багаж мифов, которые не имеют научного подтверждения. Медики и исследователи давно развенчали самые популярные заблуждения о простуде.

Девушка на больничном
Фото: freepik.com by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка на больничном

Миф № 1. Зелёные сопли — это всегда бактерии

Цвет слизи не является надёжным диагностическим критерием. Оттенок меняется благодаря ферменту миелопероксидазе, который выделяется при атаке иммунных клеток как на вирусы, так и на бактерии. Поэтому густые зелёные выделения на 5-7-й день болезни вовсе не означают, что пора начинать антибиотики.

Миф № 2. Если температура держится больше трёх дней, нужны антибиотики

Простуда вызывается вирусами, а они не реагируют на антибактериальные препараты. Высокая температура может сохраняться неделю, и это не повод для самолечения антибиотиками. Они назначаются только при подтверждённой бактериальной инфекции, например, когда болезнь ухудшается после периода улучшения.

Миф № 3. Температуру выше 38,5 °C обязательно сбивать

Решающим показателем является не цифра на градуснике, а самочувствие. Организм способен выдержать повышение до 39 °C без серьёзных последствий. Опасной считается температура свыше 41-42 °C. Если же градусник показывает больше 40 °C и состояние не улучшается, необходима медицинская помощь.

Миф № 4. При ангине всегда нужны антибиотики

Большинство ангин — вирусные, а значит, антибактериальные препараты неэффективны. Бактериальная ангина встречается лишь в 5-15% случаев, и подтвердить её можно только анализами. Аптечные экспресс-тесты помогают понять, вызвано ли заболевание стрептококком группы А.

Миф № 5. Человек заразен до последнего симптома

Заразность зависит от типа вируса и особенностей организма. Обычно способность передавать инфекцию снижается уже через сутки после исчезновения температуры. Остаточные насморк или кашель могут сохраняться неделями, но это не значит, что человек по-прежнему опасен для окружающих.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: начинать антибиотики при первых признаках простуды.
    Последствие: рост устойчивости бактерий.
    Альтернатива: дождаться подтверждения бактериальной инфекции.

  • Ошибка: сбивать любую температуру выше 38 °C.
    Последствие: замедление работы иммунной системы.
    Альтернатива: ориентироваться на общее самочувствие.

  • Ошибка: уходить на карантин до исчезновения всех симптомов.
    Последствие: лишние недели самоизоляции без пользы.
    Альтернатива: ориентироваться на отсутствие температуры и рекомендации врачей.

FAQ

Можно ли по цвету соплей определить характер болезни

Нет. Окрашивание связано с ферментами иммунных клеток и не указывает на природу инфекции.

Когда всё же нужны антибиотики

Только при бактериальной ангине или осложнениях, подтверждённых врачом.

Если остался кашель после простуды — это опасно

Нет. Это поствирусный синдром, который может длиться до месяца.

Мифы и правда (итог)

  • Миф: зелёные сопли = бактерии.

  • Правда: цвет не показатель.

  • Миф: после трёх дней температуры нужны антибиотики.

  • Правда: простуда остаётся вирусной.

  • Миф: при ангине всегда антибиотики. Правда: большинство случаев вирусные.

Три интересных факта

  • Лейкоциты окрашивают слизь в зелёный цвет независимо от природы возбудителя.
  • У взрослых бактериальная ангина встречается гораздо реже, чем принято думать.
  • Остаточный кашель после простуды может быть следствием повышенной чувствительности дыхательных путей, а не инфекции.

Исторический контекст

  • В XIX веке зелёные выделения считались признаком "гнойной болезни" и лечились кровопусканием.
  • В XX веке врачи стали назначать антибиотики при любых ангинах.
  • В XXI веке доказательная медицина доказала: большинство таких назначений избыточны и вредны.

Главное — доверять не мифам, а проверенным медицинским данным и собственному здравому смыслу.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Домашние животные
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Порода — это приговор: кошки, которые запрограммированы на короткую жизнь
Домашние животные
Порода — это приговор: кошки, которые запрограммированы на короткую жизнь
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Домашние животные
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Популярное
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих

Узнайте, как правильно вести себя при встрече с агрессивной собакой: простые шаги, поведение, что делать при нападении и почему спокойствие важнее силы.

Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Санду подготовила план: оппозицию ждет судьба украинских политиков. Кто выживет Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Зеркальное тело и фонари в брюхе: странный обитатель бездны, которого никто не успевает увидеть
Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма
Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма
Последние материалы
Простое упражнение выдаст возраст: если сможете продержаться так 30 секунд после 45, вы отличной форме
Лазер вместо скальпеля: что реально умеют современные процедуры
Симптомы не равны заразности: что на самом деле значит насморк и кашель после ОРВИ
Термометры врут, но не все: какие приборы спасают от ошибки, а какие годятся лишь для игры
Картофельная катастрофа отменяется: секрет деревенских погребов останавливает гниль и ростки
Кофе утром крадёт силы: лишь в определённый час напиток превращается в топливо для организма
Союз без границ: цифровая спайка стран ЕАЭС может взорвать рынок
4 эффективных упражнения стоя против старения: почувствуйте себя на 20 лет моложе после 40
Свечи ещё живы, а бензобак пустеет: ложная экономия обходится в тысячи
От серого офисного дня до блестящей вечеринки: бьюти-ритуал, который спасает за полчаса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.