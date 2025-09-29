Термометры врут, но не все: какие приборы спасают от ошибки, а какие годятся лишь для игры

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:44
Здоровье

Температура тела — это важный "маяк" состояния здоровья. Незначительные изменения могут быть естественными колебаниями, а могут указывать на начало болезни. Чтобы доверять результатам, важно понимать, как работает терморегуляция и какие факторы влияют на точность измерений.

Больная женщина с градусником
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Больная женщина с градусником

Как работает терморегуляция

Организм поддерживает температуру на уровне около 37 °C, допуская колебания в пределах ±0,5 °C. Этот процесс контролируется гипоталамусом, который получает сигналы от терморецепторов.

Если становится холодно, сосуды сужаются и появляется дрожь — мышцы вырабатывают дополнительное тепло. В жару сосуды расширяются, усиливается потоотделение, и организм охлаждается за счёт испарения влаги.

Температура в разных частях тела отличается: внутренняя стабильнее, кожа прохладнее и подвержена колебаниям. В среднем минимальные показатели фиксируются в 4 утра, максимальные — к 6 вечера.

Почему температура поднимается

  • Инфекции: вирусы и бактерии запускают лихорадку — защитный механизм. Организм повышает температуру, чтобы замедлить размножение патогенов и активировать иммунитет.
  • Перегрев: длительное пребывание на солнце или в душном помещении.
  • Стресс: сильные эмоции способны кратковременно поднять температуру.
  • Физическая нагрузка: после тренировки показатели могут быть выше нормы.
  • Гормональные факторы: у женщин температура растёт во второй фазе цикла; при гипертиреозе — из-за ускоренного обмена веществ.

Как правильно измерять температуру

  • Не измеряйте сразу после тренировки или горячего душа — подождите хотя бы час.
  • После еды, напитков или курения — 20-30 минут.
  • После приёма жаропонижающих (парацетамол, ибупрофен, аспирин) — минимум 6 часов.
  • Перед измерением убедитесь, что подмышка сухая, а термометр плотно прилегает.
  • Стеклянный термометр держите 10 минут, электронный — ещё 2-3 минуты после сигнала.

Виды термометров

  • Стеклянные (спиртовые и галинстановые): безопасные и точные, но требуют больше времени. Ртутные уходят в прошлое из-за токсичности.
  • Электронные: удобные, быстрые (3-5 минут), с памятью измерений. Недостаток — чувствительность к неплотному прилеганию.
  • Инфракрасные: самые быстрые и бесконтактные, подходят для детей. Но возможны погрешности при неправильном использовании.

Сравнение термометров

Тип Преимущества Недостатки
Стеклянный точный, не требует батареек долгое измерение, трудно сбить показания
Электронный быстро, удобно, память возможна погрешность
Инфракрасный бесконтактный, мгновенный результат часто ошибается при неверной технике

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: измерять сразу после еды.
    Последствие: завышенные показатели.
    Альтернатива: подождать полчаса.

  • Ошибка: ориентироваться только на звуковой сигнал электронного градусника.
    Последствие: неполные данные.
    Альтернатива: держать ещё пару минут.

  • Ошибка: использовать влажную подмышку.
    Последствие: искажённый результат.
    Альтернатива: насухо вытереть кожу.

А что если…

…термометр показывает разные значения каждый раз? Это нормально: даже в пределах нескольких минут температура может колебаться. Главное — измерять в одинаковых условиях и ориентироваться на динамику, а не на разовый результат.

FAQ

Какая температура считается нормальной у взрослых

От 36,4 °C до 37,6 °C.

Почему у пожилых температура ниже

С возрастом обмен веществ замедляется, поэтому показатели обычно держатся на уровне 35,8-36,9 °C.

Какой термометр лучше для ребёнка

Бесконтактный инфракрасный удобен, но для точности лучше комбинировать его с электронным.

Мифы и правда

  • Миф: нормальная температура всегда 36,6 °C.
    Правда: диапазон нормы шире — от 36,4 до 37,6 °C.

  • Миф: электронные градусники всегда точнее.
    Правда: их точность зависит от плотности прилегания.

  • Миф: высокая температура всегда опасна.
    Правда: умеренное повышение — это защитная реакция организма.

Три интересных факта

  • Утром температура тела ниже, чем вечером — колебания могут достигать 0,5 °C.
  • У 30% пожилых людей при инфекции температура почти не поднимается.
  • В Китае уже тестируют "умные" термометры, которые автоматически передают данные врачу через приложение.

Исторический контекст

  • Древность: температуру проверяли ладонью или губами.
  • XIX век: появление первых ртутных термометров.
  • XX век: широкое распространение стеклянных моделей.
  • XXI век: массовый переход на электронные и инфракрасные устройства.

Именно внимательное отношение к измерению температуры помогает не только избежать ошибок, но и вовремя заметить изменения, сигнализирующие о состоянии здоровья.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
