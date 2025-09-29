Жжение за грудиной, которое может закончиться реанимацией: сигнал, маскирующий инфаркт

Изжога может быть опасной

По словам Филатова, изжога проявляется как жжение или давление именно за грудиной, а не в животе или горле.

"Не в горле, не во рту, не в животе, а именно за грудиной", — пояснил врач Филатов.

Главная сложность в том, что её легко спутать с сердечным приступом. Если неприятные ощущения возникают во время ходьбы, физической активности или при повышенном давлении, это повод срочно проверить сердце.

Помимо риска спутать изжогу со стенокардией, регулярное раздражение слизистой пищевода может привести к предраковым изменениям тканей и даже негативно сказаться на состоянии зубов.

Сравнение: изжога и сердечные боли