Жжение за грудиной, которое может закончиться реанимацией: сигнал, маскирующий инфаркт

Здоровье

Изжога — ощущение, знакомое многим. Мы часто связываем её с обильным ужином или поздним перекусом, но врачи напоминают: не всегда всё так безобидно. Иногда жжение за грудиной сигнализирует о проблемах, которые требуют внимания кардиолога.

Мужчина с изжогой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина с изжогой

Изжога может быть опасной

По словам Филатова, изжога проявляется как жжение или давление именно за грудиной, а не в животе или горле.

"Не в горле, не во рту, не в животе, а именно за грудиной", — пояснил врач Филатов.

Главная сложность в том, что её легко спутать с сердечным приступом. Если неприятные ощущения возникают во время ходьбы, физической активности или при повышенном давлении, это повод срочно проверить сердце.

Помимо риска спутать изжогу со стенокардией, регулярное раздражение слизистой пищевода может привести к предраковым изменениям тканей и даже негативно сказаться на состоянии зубов.

Сравнение: изжога и сердечные боли

Признак Изжога Проблемы с сердцем
Локализация Жжение за грудиной, ощущение кислоты Давящая боль, отдающая в руку или челюсть
Связь с едой Усиливается после жирной или острой пищи Чаще возникает при нагрузке
Дополнительные симптомы Отрыжка, кислый привкус Одышка, холодный пот, слабость
Помощь Антациды, изменение питания Срочно к врачу, ЭКГ, обследование

Советы шаг за шагом

  1. Обратите внимание, когда появляется жжение: после еды или при нагрузке.
  2. Для быстрой помощи используйте антациды — препараты, нейтрализующие кислоту.
  3. Если жжение повторяется регулярно, запишитесь к гастроэнтерологу.
  4. При симптомах во время физической активности обратитесь к кардиологу.
  5. Откажитесь от ночных перекусов, жирной пищи и алкоголя.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование регулярной изжоги → повреждение пищевода и риск онкологии → обследование у гастроэнтеролога.
  • Приём соды для облегчения → временное улучшение, но риск осложнений для желудка → использование аптечных антацидов.
  • Самолечение без диагностики → упущенные сердечные патологии → консультация у терапевта и профильных специалистов.

FAQ

Как выбрать средство от изжоги?
Для разового случая подойдут антациды. Если проблема повторяется, только врач подберёт оптимальное лечение.

Сколько стоит лечение изжоги?
Стоимость варьируется: простые антациды стоят недорого, а курс препаратов по назначению гастроэнтеролога может обойтись дороже.

Что лучше: таблетки или суспензия?
Суспензия быстрее облегчает жжение, таблетки удобнее в дороге. Выбор зависит от образа жизни и частоты симптомов.

Мифы и правда

  • Миф: изжога бывает только у тех, кто переедает.

  • Правда: она может сигнализировать о сердечных болезнях или гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

  • Миф: сода безопасна против изжоги.

  • Правда: частое использование может повредить слизистую желудка.

  • Миф: если помогает антацид, значит, ничего серьёзного нет.

  • Правда: облегчение симптомов не исключает опасные болезни.

Три интересных факта

  1. У людей с лишним весом изжога встречается почти в два раза чаще.
  2. У курильщиков риск хронического рефлюкса выше на 70%.
  3. Регулярное употребление кофе усиливает кислотность желудочного сока.

Изжога — это не всегда безобидное последствие переедания. Если жжение появляется при нагрузке или сопровождается давлением за грудиной, важно не откладывать визит к врачу, так как симптом может указывать на серьёзные проблемы с сердцем или пищеварительной системой.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
