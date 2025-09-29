Безобидная прогулка обернулась борьбой за жизнь: как крошечный паразит превратил детство в испытание

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:06
Здоровье

Прогулка на природе, которая обычно ассоциируется с радостью и здоровьем, обернулась для одной девочки тяжёлым заболеванием. Историю юной Милли описала The Guardian: после укуса клеща её организм оказался поражён опасной инфекцией, и путь к выздоровлению растянулся на годы.

скорая помощь
Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
скорая помощь

Первые тревожные сигналы появились ещё в 2021 году. Вместо привычных игр в футбол Милли чувствовала сильную усталость и боль в мышцах. Её тренер заметил, что ребёнок едва держится на поле. С каждым днём симптомы нарастали: тёмные круги под глазами, потеря концентрации, ощущение "тумана" в голове. Родители и врачи долго не могли понять истинную причину.

Лишь в 2024 году диагноз стал очевидным: болезнь Лайма. Содержание боррелий в организме ребёнка достигло рекордных 430,50 единиц — один из самых высоких показателей, когда-либо зафиксированных медиками. Только дорогостоящая и комплексная терапия позволила снизить этот уровень до 6, при том что нормой считается 0,5.

Болезнь Лайма и её последствия

Инфекция, переносимая клещами, поражает суставы, нервную систему и может вызывать хроническую усталость. Одним из коварных моментов болезни является то, что первые признаки часто путают с простудой или переутомлением. В итоге диагноз ставят слишком поздно.

"Содержание боррелий в организме Милли достигло критической отметки в 430,50", — отметили врачи.

Врачи подчёркивают: при раннем выявлении болезнь лечится быстрее и эффективнее. Но если терапия начата с задержкой, восстановление занимает годы.

Защита

  1. Используйте репелленты с диэтилтолуамидом (DEET) или икаридином.
  2. Надевайте одежду с длинными рукавами и брюки, заправляйте их в носки.
  3. После прогулки внимательно осматривайте кожу и волосы.
  4. При обнаружении клеща удалите его специальным крючком или пинцетом и обработайте ранку антисептиком.
  5. Обратитесь к врачу даже при отсутствии симптомов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: проигнорировать укус.

  • Последствие: риск хронической болезни Лайма.

  • Альтернатива: пройти анализ на боррелиоз и при необходимости начать курс антибиотиков.

  • Ошибка: использовать "народные методы" для удаления клеща (масло, спички).

  • Последствие: насекомое выделит больше слюны и токсинов.

  • Альтернатива: применять аптечные средства — крючок "Tick Twister" или пинцет.

Игнорирование болезни

Что будет, если ребёнку не оказать своевременную помощь? Болезнь может перейти в хроническую форму: постоянные боли в суставах, неврологические осложнения, ухудшение когнитивных функций. Такие пациенты годами живут с ограничениями и вынуждены принимать сильные лекарства.

Профилактика

Метод Плюсы Минусы
Репелленты Эффективная защита Нужно обновлять каждые 3-4 часа
Вакцина от клещевого энцефалита Защита от смертельно опасного вируса Не действует против боррелий
Осмотр после прогулки Простота, доступность Не всегда заметно сразу

FAQ

Как выбрать лучший репеллент?
Обратите внимание на концентрацию действующего вещества. Для взрослых подойдут средства с содержанием DEET 30-40%, для детей — до 10-15%.

Сколько стоит лечение болезни Лайма?
Стоимость зависит от стадии. На ранних этапах курс антибиотиков обходится в несколько тысяч рублей, хроническая форма требует дорогостоящей терапии и может достигать сотен тысяч.

Что лучше: вакцина или репеллент?
Вакцина защищает от энцефалита, но не от боррелиоза. Поэтому оптимально использовать оба метода одновременно.

Мифы и правда

  • Миф: клещи прыгают с деревьев.

  • Правда: они поджидают жертву на траве и кустарниках.

  • Миф: если клещ не присосался, заражения быть не может.

  • Правда: бактерии могут передаться сразу при укусе.

  • Миф: болезнь Лайма встречается только в Европе.

  • Правда: случаи фиксируются и в России, и в Северной Америке.

Даже обычная прогулка может быть связана с серьёзными рисками для здоровья, если не учитывать опасность укусов клещей и кровососок. Болезнь Лайма часто выявляется слишком поздно, что делает лечение долгим и дорогостоящим. Своевременная профилактика — использование репеллентов, внимательный осмотр после выхода на природу и обращение к врачу при малейших подозрениях — помогает избежать тяжёлых последствий и сохранить здоровье.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
