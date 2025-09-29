Секрет короткой болезни — питание работает лучше таблеток: еда против вирусов прямо в тарелке

Грипп и простуда — самые распространённые сезонные болезни, которые подстерегают нас в холодное время года. Все знают о важности отдыха и обильного питья, но питание в этот период играет не меньшую роль. От того, какие продукты мы выбираем, зависит скорость выздоровления и общее самочувствие.
По словам Екатерины Кашух, состояние кишечника напрямую связано с иммунитетом. Именно в кишечнике формируется до 80% клеток, отвечающих за защиту от вирусов и бактерий. Поэтому важно не только лечиться лекарствами, но и правильно организовать рацион, избегая пищи, которая мешает работе пищеварительной системы и замедляет восстановление организма.
"Для хорошего иммунитета крайне важно поддерживать здоровье кишечника: питаться разнообразно, включать в рацион клетчатку, витамины, минералы, белки. В то же время лучше ограничить употребление продуктов, которые содержат трансжиры, искусственные добавки и консерванты", — сказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух .
Некоторые продукты не только не приносят пользы, но и способны ухудшить состояние больного. Кашух подчёркивает, что еда с большим количеством химических добавок перегружает желудок, провоцирует раздражение слизистой и мешает усвоению витаминов.
К наиболее нежелательным продуктам во время болезни относятся:
Такие продукты увеличивают нагрузку на печень и почки, что усиливает интоксикацию организма. В итоге болезнь может протекать тяжелее и дольше.
Лучше отдавать предпочтение простым и легкоусвояемым блюдам. Особенно полезны:
Отдельно врач рекомендует куриный бульон: он не только поддерживает водный баланс, но и содержит необходимые для организма микроэлементы.
|Категория продуктов
|Лучше избегать
|Рекомендуется при болезни
|Жиры
|Трансжиры, жареное
|Нежирное мясо, рыба
|Углеводы
|Сладости, газировка
|Каши, овощи
|Консервация
|Копчёности, солёности
|Ферментированные продукты
|Напитки
|Алкоголь, энергетики
|Травяные чаи, морсы
Ошибка: употребление жирных колбас.
→ Последствие: усиление воспаления слизистых.
→ Альтернатива: отварная куриная грудка.
Ошибка: запивать лекарства газировкой.
→ Последствие: раздражение желудка, плохое усвоение.
→ Альтернатива: тёплая вода или травяной чай.
Ошибка: злоупотребление сладким.
→ Последствие: рост бактерий и дрожжей в кишечнике.
→ Альтернатива: мёд в умеренных количествах.
Если полностью исключить вредные продукты, организм быстрее восстановит силы. А при регулярном употреблении кисломолочных продуктов можно поддерживать микрофлору кишечника в норме даже после выздоровления.
Как выбрать продукты при простуде?
Выбирайте свежие овощи, нежирное мясо и молочные продукты без добавок.
Сколько стоит диета при болезни?
Обычно рацион обходится дешевле, чем готовые полуфабрикаты: каши, овощи и курица стоят доступно.
Что лучше: витамины в таблетках или продукты?
Врачи рекомендуют получать витамины из натуральных источников, а добавки использовать только при дефиците.
Миф: алкоголь помогает "прогнать простуду".
Правда: спиртное ослабляет иммунитет и усиливает обезвоживание.
Миф: острые блюда ускоряют выздоровление.
Правда: они раздражают слизистую и могут вызвать осложнения.
Миф: шоколад улучшает самочувствие при болезни.
Правда: избыток сахара снижает активность иммунных клеток.
Во время простуды и гриппа питание играет не меньшую роль, чем лекарства. Отказ от тяжёлой и вредной пищи в пользу лёгких и питательных блюд с витаминами и белками помогает быстрее справиться с инфекцией и поддерживает иммунитет.
