Секрет короткой болезни — питание работает лучше таблеток: еда против вирусов прямо в тарелке

5:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Грипп и простуда — самые распространённые сезонные болезни, которые подстерегают нас в холодное время года. Все знают о важности отдыха и обильного питья, но питание в этот период играет не меньшую роль. От того, какие продукты мы выбираем, зависит скорость выздоровления и общее самочувствие.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Тяжёлая еда

По словам Екатерины Кашух, состояние кишечника напрямую связано с иммунитетом. Именно в кишечнике формируется до 80% клеток, отвечающих за защиту от вирусов и бактерий. Поэтому важно не только лечиться лекарствами, но и правильно организовать рацион, избегая пищи, которая мешает работе пищеварительной системы и замедляет восстановление организма.

"Для хорошего иммунитета крайне важно поддерживать здоровье кишечника: питаться разнообразно, включать в рацион клетчатку, витамины, минералы, белки. В то же время лучше ограничить употребление продуктов, которые содержат трансжиры, искусственные добавки и консерванты", — сказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух .

Что лучше исключить при простуде и гриппе

Некоторые продукты не только не приносят пользы, но и способны ухудшить состояние больного. Кашух подчёркивает, что еда с большим количеством химических добавок перегружает желудок, провоцирует раздражение слизистой и мешает усвоению витаминов.

К наиболее нежелательным продуктам во время болезни относятся:

Жареные блюда с обилием масла. Фастфуд и полуфабрикаты. Газированные напитки и сладости с красителями. Копчёности и продукты с избыточным количеством соли. Еда с трансжирами и консервантами.

Такие продукты увеличивают нагрузку на печень и почки, что усиливает интоксикацию организма. В итоге болезнь может протекать тяжелее и дольше.

Что включить в рацион

Лучше отдавать предпочтение простым и легкоусвояемым блюдам. Особенно полезны:

отварное мясо курицы или индейки;

рыба, приготовленная на пару;

овощи — морковь, брокколи, капуста;

каши на воде или молоке;

кисломолочные продукты — кефир, йогурт без сахара;

ферментированные продукты — квашеная капуста, овощные закуски.

Отдельно врач рекомендует куриный бульон: он не только поддерживает водный баланс, но и содержит необходимые для организма микроэлементы.

Сравнение: что вредит и что помогает

Категория продуктов Лучше избегать Рекомендуется при болезни Жиры Трансжиры, жареное Нежирное мясо, рыба Углеводы Сладости, газировка Каши, овощи Консервация Копчёности, солёности Ферментированные продукты Напитки Алкоголь, энергетики Травяные чаи, морсы Советы Начните утро с лёгкой каши или йогурта без добавок. На обед приготовьте овощной суп или куриный бульон. На ужин выбирайте отварное мясо или рыбу с овощами. В течение дня пейте тёплый чай с мёдом и лимоном, морсы из ягод. Избегайте переедания: маленькие порции усваиваются легче. Ошибка → Последствие → Альтернатива Ошибка: употребление жирных колбас.

→ Последствие: усиление воспаления слизистых.

→ Альтернатива: отварная куриная грудка.

Ошибка: запивать лекарства газировкой.

→ Последствие: раздражение желудка, плохое усвоение.

→ Альтернатива: тёплая вода или травяной чай.

Ошибка: злоупотребление сладким.

→ Последствие: рост бактерий и дрожжей в кишечнике.

→ Альтернатива: мёд в умеренных количествах. Помощь организму Если полностью исключить вредные продукты, организм быстрее восстановит силы. А при регулярном употреблении кисломолочных продуктов можно поддерживать микрофлору кишечника в норме даже после выздоровления. FAQ Как выбрать продукты при простуде?

Выбирайте свежие овощи, нежирное мясо и молочные продукты без добавок. Сколько стоит диета при болезни?

Обычно рацион обходится дешевле, чем готовые полуфабрикаты: каши, овощи и курица стоят доступно. Что лучше: витамины в таблетках или продукты?

Врачи рекомендуют получать витамины из натуральных источников, а добавки использовать только при дефиците. Мифы и правда Миф: алкоголь помогает "прогнать простуду".

Правда: спиртное ослабляет иммунитет и усиливает обезвоживание.

Миф: острые блюда ускоряют выздоровление.

Правда: они раздражают слизистую и могут вызвать осложнения.

Миф: шоколад улучшает самочувствие при болезни.

Правда: избыток сахара снижает активность иммунных клеток. 3 интересных факта Тёплый куриный бульон изучался в клинических исследованиях и действительно показал лёгкий противовоспалительный эффект. Молочнокислые бактерии из йогурта помогают снижать риск кишечных инфекций. Витамин С лучше усваивается из свежих фруктов, чем из аптечных добавок. Во время простуды и гриппа питание играет не меньшую роль, чем лекарства. Отказ от тяжёлой и вредной пищи в пользу лёгких и питательных блюд с витаминами и белками помогает быстрее справиться с инфекцией и поддерживает иммунитет.