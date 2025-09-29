Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минимум забот, максимум красоты: почему это растение идеальна для ленивого садовода
Энергия исчезает, кости трещат: враг не в возрасте, а в этих пяти недостающих элементах
Мозг против времени: как цель в жизни задерживает деменцию
Секрет успеха ЦСКА: почему их лидерство в РПЛ — это большая проблема для всех остальных
Сюрприз для ребёнка — проблемы с налоговой: за эмоциями скрывался неожиданный капкан
Россия возвращается во Вьетнам с атомным козырем — кто выиграет от этого больше
Песня, стихи и свадебный марш: Вика Цыганова стала частью невероятной истории в госпитале
Сковородки сияют как новые: этот домашний растворитель жира удивит вас своей мощью
Пот в городе, снег внутри: как китайцы и в тропиках с лыжами не расстаются

Секрет короткой болезни — питание работает лучше таблеток: еда против вирусов прямо в тарелке

5:39
Здоровье

Грипп и простуда — самые распространённые сезонные болезни, которые подстерегают нас в холодное время года. Все знают о важности отдыха и обильного питья, но питание в этот период играет не меньшую роль. От того, какие продукты мы выбираем, зависит скорость выздоровления и общее самочувствие.

Тяжёлая еда
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тяжёлая еда

По словам Екатерины Кашух, состояние кишечника напрямую связано с иммунитетом. Именно в кишечнике формируется до 80% клеток, отвечающих за защиту от вирусов и бактерий. Поэтому важно не только лечиться лекарствами, но и правильно организовать рацион, избегая пищи, которая мешает работе пищеварительной системы и замедляет восстановление организма.

"Для хорошего иммунитета крайне важно поддерживать здоровье кишечника: питаться разнообразно, включать в рацион клетчатку, витамины, минералы, белки. В то же время лучше ограничить употребление продуктов, которые содержат трансжиры, искусственные добавки и консерванты", — сказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух .

Что лучше исключить при простуде и гриппе

Некоторые продукты не только не приносят пользы, но и способны ухудшить состояние больного. Кашух подчёркивает, что еда с большим количеством химических добавок перегружает желудок, провоцирует раздражение слизистой и мешает усвоению витаминов.

К наиболее нежелательным продуктам во время болезни относятся:

  1. Жареные блюда с обилием масла.
  2. Фастфуд и полуфабрикаты.
  3. Газированные напитки и сладости с красителями.
  4. Копчёности и продукты с избыточным количеством соли.
  5. Еда с трансжирами и консервантами.

Такие продукты увеличивают нагрузку на печень и почки, что усиливает интоксикацию организма. В итоге болезнь может протекать тяжелее и дольше.

Что включить в рацион

Лучше отдавать предпочтение простым и легкоусвояемым блюдам. Особенно полезны:

  • отварное мясо курицы или индейки;
  • рыба, приготовленная на пару;
  • овощи — морковь, брокколи, капуста;
  • каши на воде или молоке;
  • кисломолочные продукты — кефир, йогурт без сахара;
  • ферментированные продукты — квашеная капуста, овощные закуски.

Отдельно врач рекомендует куриный бульон: он не только поддерживает водный баланс, но и содержит необходимые для организма микроэлементы.

Сравнение: что вредит и что помогает

Категория продуктов Лучше избегать Рекомендуется при болезни
Жиры Трансжиры, жареное Нежирное мясо, рыба
Углеводы Сладости, газировка Каши, овощи
Консервация Копчёности, солёности Ферментированные продукты
Напитки Алкоголь, энергетики Травяные чаи, морсы

Советы

  1. Начните утро с лёгкой каши или йогурта без добавок.
  2. На обед приготовьте овощной суп или куриный бульон.
  3. На ужин выбирайте отварное мясо или рыбу с овощами.
  4. В течение дня пейте тёплый чай с мёдом и лимоном, морсы из ягод.
  5. Избегайте переедания: маленькие порции усваиваются легче.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: употребление жирных колбас.
    → Последствие: усиление воспаления слизистых.
    → Альтернатива: отварная куриная грудка.

  • Ошибка: запивать лекарства газировкой.
    → Последствие: раздражение желудка, плохое усвоение.
    → Альтернатива: тёплая вода или травяной чай.

  • Ошибка: злоупотребление сладким.
    → Последствие: рост бактерий и дрожжей в кишечнике.
    → Альтернатива: мёд в умеренных количествах.

Помощь организму

Если полностью исключить вредные продукты, организм быстрее восстановит силы. А при регулярном употреблении кисломолочных продуктов можно поддерживать микрофлору кишечника в норме даже после выздоровления.

FAQ

Как выбрать продукты при простуде?
Выбирайте свежие овощи, нежирное мясо и молочные продукты без добавок.

Сколько стоит диета при болезни?
Обычно рацион обходится дешевле, чем готовые полуфабрикаты: каши, овощи и курица стоят доступно.

Что лучше: витамины в таблетках или продукты?
Врачи рекомендуют получать витамины из натуральных источников, а добавки использовать только при дефиците.

Мифы и правда

  • Миф: алкоголь помогает "прогнать простуду".
    Правда: спиртное ослабляет иммунитет и усиливает обезвоживание.

  • Миф: острые блюда ускоряют выздоровление.
    Правда: они раздражают слизистую и могут вызвать осложнения.

  • Миф: шоколад улучшает самочувствие при болезни.
    Правда: избыток сахара снижает активность иммунных клеток.

3 интересных факта

  1. Тёплый куриный бульон изучался в клинических исследованиях и действительно показал лёгкий противовоспалительный эффект.
  2. Молочнокислые бактерии из йогурта помогают снижать риск кишечных инфекций.
  3. Витамин С лучше усваивается из свежих фруктов, чем из аптечных добавок.

Во время простуды и гриппа питание играет не меньшую роль, чем лекарства. Отказ от тяжёлой и вредной пищи в пользу лёгких и питательных блюд с витаминами и белками помогает быстрее справиться с инфекцией и поддерживает иммунитет.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Домашние животные
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Шоу-бизнес
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Домашние животные
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Популярное
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца

Почему даже белая акула, мощный океанский хищник, избегает столкновений с косатками, кашалотами и морскими крокодилами? Узнайте об этих законах природы.

Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Судьба Отечества в его руках: Полина Гагарина встречается с влиятельным человеком — кто он?
Судьба Отечества в его руках: Полина Гагарина встречается с влиятельным человеком — кто он?
Последние материалы
Сухой, мокрый или шприцевание: какой способ сделает мясо сочным и дымным
Луковицы ждут своего часа, но садоводы спешат: эти ошибки при посадке растений ломают цветы ещё в земле
Миллионы туристов в Эль-Аламейне: как бывшая опасная территория стала новым Дубаем Египта
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Когда звезда ест комету: ледяные миры за пределами Солнечной системы
Сон вместо конспектов: пять трюков, которые делают мозг острее без лишних часов у учебников
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
10 000 шагов каждый день: действительно ли это нужно вашему здоровью
Tomahawk на правах транзита: почему Киев просит ракеты, а Вашингтон всё ещё молчит
29 сентября: Мюнхенский сговор, Бабий Яр и Лех Валенса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.