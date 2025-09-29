Седина в 20 лет стала нормой: почему этот признак старения больше не зависит от возраста

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Седые волосы у многих ассоциируются исключительно с возрастом, однако это далеко не единственная причина их появления. Иногда первые серебристые пряди могут показаться даже у молодых людей, что вызывает удивление и тревогу. На самом деле седина связана не только с естественным старением организма, но и с образом жизни, стрессами, состоянием здоровья и даже питанием.

Женщина с седыми волосами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина с седыми волосами

Почему волосы начинают седеть

С возрастом в фолликулах постепенно прекращается выработка меланина — пигмента, отвечающего за цвет волос. Но этот процесс может запускаться раньше времени под воздействием разных факторов.

  • Частые стрессы. Сильные эмоциональные переживания способны повлиять на работу нервной системы и гормональный фон, что в итоге отражается и на волосах.
  • Дефицит витаминов и минералов. Недостаток меди, цинка, железа, витаминов группы В и аминокислот приводит к нарушению питания фолликулов.
  • Заболевания. Седина может быть сигналом о проблемах с эндокринной системой, щитовидкой или обменом веществ.
  • Наследственность. Если родители или близкие родственники рано начали седеть, вероятность повторения сценария велика.

Таким образом, седые волосы не всегда повод говорить о старости — иногда это отражение внутренних сбоев организма.

Можно ли вырывать седые волосы

Распространённый миф гласит: если выдернуть седой волос, на его месте появится несколько новых. На самом деле это неправда, но врачи предупреждают, что подобная привычка всё же опасна.

При вырывании повреждается волосяная фолликула, и на её месте может не вырасти новый волос. В результате образуются залысины и истончение шевелюры. Кроме того, процедура болезненная и способна вызвать воспаление кожи головы. Поэтому дерматологи и трихологи настоятельно советуют отказаться от такого способа борьбы с сединой.

Что делать с первыми седыми волосами

Если серебристых прядей совсем немного, не стоит паниковать. Существует несколько безопасных методов, которые помогут замаскировать их или сделать менее заметными.

  1. Осторожное подстригание. Небольшие одиночные волоски лучше аккуратно срезать маникюрными ножницами, а не выдёргивать.

  2. Короткие стрижки. Чем короче причёска, тем менее заметны единичные седые волосы. Особенно если пробор не бросается в глаза.

  3. Окрашивание. Это самый популярный способ справиться с сединой. Современные краски позволяют полностью закрасить волосы или придать им естественный оттенок.

К тому же индустрия красоты предлагает щадящие безаммиачные средства, которые не разрушают структуру волоса.

Можно ли остановить процесс

Полностью вернуть цвет седым волосам уже невозможно, так как меланин в них больше не вырабатывается. Но замедлить процесс и снизить риск раннего появления седины вполне реально.

  • Включайте в рацион продукты, богатые витаминами и минералами: орехи, морепродукты, зелень, печень.
  • Следите за уровнем железа и меди в организме.
  • Старайтесь уменьшить количество стрессов или научитесь правильно на них реагировать.
  • Заботьтесь о здоровье эндокринной системы и своевременно проходите обследования.

Здоровый образ жизни в сочетании с правильным уходом за волосами помогает сохранить естественный цвет дольше.

Седина — это не только естественный спутник возраста, но и индикатор состояния организма. Раннее поседение может сигнализировать о нехватке витаминов, нарушениях в работе внутренних органов или хроническом стрессе. Выдёргивать седые волосы не стоит — это чревато проблемами с ростом и здоровьем шевелюры. Гораздо безопаснее прибегнуть к аккуратной стрижке или окрашиванию.

В конечном счёте, седина не делает человека менее привлекательным. Для одних она становится поводом сменить стиль и обновить образ, для других — естественной особенностью, которая подчёркивает индивидуальность. Главное — относиться к этому процессу спокойно и бережно заботиться о собственном здоровье.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
