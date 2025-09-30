Главный злодей снимает маску — как холестерин помогает телу выживать и работать без сбоев

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:41
Здоровье

Доктор Джонатан Шёфф, специалист в области медицины долголетия, бросает вызов устоявшимся догмам, заявляя, что холестерин — не однозначный враг, а жизненно важное вещество.

Кровеносный сосуд
Фото: scientificanimations.com by https://www.scientificanimations.com, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кровеносный сосуд

Он утверждает, что демонизация холестерина привела к опасным перекосам в лечении, и что чрезмерно агрессивное его снижение может подорвать фундаментальные процессы в организме. По его мнению, ключевое значение имеют не общие показатели, а контекст — подтипы холестерина и индивидуальное состояние здоровья пациента. Этот многогранный взгляд находит все больше подтверждений в современных научных работах.

Три жизненно важные роли холестерина в организме

Доктор Шёфф акцентирует внимание на трех фундаментальных функциях холестерина, которые часто игнорируются в погоне за низкими цифрами в анализах, пишет actualno.com.

1. Строитель мозга и опора когнитивного здоровья

Мозг человека почти на 60% состоит из жира, и холестерин является краеугольным камнем его структуры.

  • Функция. Он — ключевой компонент мембран нейронов, синапсов и миелиновых оболочек, обеспечивающих скорость нервных импульсов.

  • Риск дефицита. Слишком низкий уровень холестерина может нарушить нейропластичность — способность мозга к обучению и восстановлению.

  • Научный контекст. Исследования, включая публикацию в EMBO Reports, подтверждают, что нарушение метаболизма холестерина в мозге связано с развитием таких заболеваний, как Альцгеймер и Паркинсон. Крупное китайское исследование и вовсе показало, что умеренно высокий уровень холестерина в долгосрочной перспективе был связан с более медленным когнитивным снижением, особенно у женщин.

2. Предшественник гормонов

Практически все стероидные гормоны в организме синтезируются из холестерина.

  • Что производится. Из него создаются тестостерон, эстроген, прогестерон, кортизол (гормон стресса) и альдостерон (регулятор давления).

  • Последствия снижения. Агрессивное подавление уровня холестерина может негативно сказаться на энергии, либидо, устойчивости к стрессу и общем гормональном фоне.

  • Мнение эксперта. Доктор Шёфф предупреждает, что терапия, направленная на радикальное снижение холестерина, должна быть сбалансированной и не должна стремиться к его полному устранению.

3. Команда ремонта и восстановления

Одно из самых провокационных утверждений доктора Шёффа заключается в том, что повышенный холестерин часто является не причиной болезни, а следствием восстановительных процессов.

  • Воспалительный ответ. Холестерин активно участвует в "починке" поврежденных тканей и клеточных мембран, особенно в условиях системного воспаления или окислительного стресса.

  • Смена фокуса. Таким образом, высокие цифры в анализах должны не просто сигнализировать о необходимости приема статинов, а направлять врача на поиск первопричины — скрытого воспаления, метаболического синдрома или инсулинорезистентности.

Ключевой нюанс: почему "плохой" холестерин не всегда плох

Доктор Шёфф настаивает: "ЛПНП не универсален". Проблема не в самом липопротеине низкой плотности (ЛПНП), а в его качестве и модификациях.

Опасны не все частицы ЛПНП, а только:

  • Мелкие и плотные частицы, которые легко проникают под стенки сосудов и образуют атеросклеротические бляшки.

  • Окисленные ЛПНП, которые иммунная система воспринимает как чужеродные, запуская разрушительную воспалительную реакцию.

Именно эти модифицированные формы, а не общий уровень ЛПНП, являются главными виновниками сердечно-сосудистых катастроф. Новые данные, включая исследование в BMJ Open (2024), показывают, что самый низкий уровень общей смертности наблюдается у людей с уровнем ЛПНП в диапазоне 100-189 мг/дл, что значительно выше общепринятых сегодня целевых значений.

Подход доктора Шёффа призывает к отказу от черно-белого взгляда на холестерин. Вместо бездумного снижения его уровня необходим комплексный анализ, учитывающий подтипы частиц, маркеры воспаления и индивидуальные риски пациента. Это позволяет не навредить, сохранив жизненно важные функции холестерина, и при этом эффективно защитить сосуды.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
