Кофе утром крадёт силы: лишь в определённый час напиток превращается в топливо для организма

Многие уверены, что утро без кофе — это не утро. Но врачи и специалисты по сну всё чаще напоминают: бодрость зависит не только от количества кофеина, но и от того, в какое время вы его пьёте.
Сразу после сна в организме резко повышается уровень кортизола — гормона, который и так отвечает за бодрость и концентрацию. Если в этот момент добавить кофеин, эффекта вы не почувствуете: наоборот, может возникнуть усталость и привыкание к кофе. Со временем напиток перестаёт "работать" и превращается в бесполезную привычку.
|Напиток
|Кофеин
|Объём
|Эспрессо
|~250 мг
|100 мл
|Капучино
|~200 мг
|230 мл
|Латте
|~95 мг
|230 мл
|Растворимый кофе
|~150 мг
|230 мл
|Чёрный чай
|~90 мг
|230 мл
|Зелёный чай
|~45 мг
|230 мл
|Энергетик
|~100 мг
|300 мл
Ошибка: пить кофе натощак.
Последствие: раздражение желудка.
Альтернатива: завтрак + кофе или орехи/фрукты перед чашкой.
Ошибка: пить кофе вечером.
Последствие: бессонница, сбой биоритмов.
Альтернатива: травяной чай или "золотое молоко".
Ошибка: заменять кофе литрами энергетиков.
Последствие: скачки давления, стресс для сердца.
Альтернатива: матча или белый чай.
Можно постепенно снижать количество чашек, заменяя вторую половину дня чаем или напитками без кофеина. Так сон улучшится, а первая чашка снова будет приносить заметный эффект.
Лучше подождать 30-60 минут: в это время уровень кортизола начинает снижаться, и кофе работает эффективнее.
В среднем 2-3 чашки (до 400 мг кофеина) считаются безопасными для здорового взрослого. Но чувствительность у всех разная.
Нет, это миф. Кофеин обладает лёгким мочегонным эффектом, но он не приводит к обезвоживанию.
Матча даёт более мягкий и длительный эффект бодрости за счёт сочетания кофеина и L-теанина. Кофе действует быстрее, но его эффект может заканчиваться резким спадом энергии.
Миф: кофе вреден для сердца.
Правда: умеренное потребление даже полезно: снижает риск инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.
Миф: чем крепче кофе, тем больше в нём кофеина.
Правда: в эспрессо концентрация выше, но в большой чашке американо или латте кофеина может быть даже больше.
Миф: декаф-кофе полностью без кофеина.
Правда: в нём остаётся до 5-10 мг кофеина на чашку.
Миф: кофе мешает усвоению кальция.
Правда: при нормальном питании этот эффект минимален и легко компенсируется молочными продуктами.
Миф: если устал, выпей больше кофе.
Правда: избыток кофеина вызывает тревожность, сердцебиение и ещё большую усталость.
Итак, секрет бодрости не в количестве кофе, а в правильном времени: одна-две чашки в нужный момент подарят энергию на весь день без вреда для сна и здоровья.
