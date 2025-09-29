Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Незаметное пятно превращается в смертельный сигнал: радиатор сдаётся первым, за ним весь двигатель
Нефть рушит планы: почему индексы падают, а золото внезапно выстреливает вверх
Слои, что тают во рту: мусака из кабачков заменит лазанью и станет любимым ужином
Кухонная мойка засияет чистотой: эксперты раскрыли секрет идеального стыка — плесени больше не будет
Капли геля, жемчуг и острый миндаль: драматичный маникюр нового сезона
Дибров не так прост: психолог увидела в громком разводе телеведущего хитрую стратегию
Генетический код под контролем: как ошибки в яйцеклетках влияют на здоровье будущего ребёнка
Косолапые бесчинствуют на Камчатке? Ситуация накаляется — что рекомендуется туристам и жителям
Простое упражнение выдаст возраст: если сможете продержаться так 30 секунд после 45, вы отличной форме

Кофе утром крадёт силы: лишь в определённый час напиток превращается в топливо для организма

4:58
Здоровье

Многие уверены, что утро без кофе — это не утро. Но врачи и специалисты по сну всё чаще напоминают: бодрость зависит не только от количества кофеина, но и от того, в какое время вы его пьёте.

Работа в уютной кофейне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Работа в уютной кофейне

Почему не стоит пить кофе сразу после пробуждения

Сразу после сна в организме резко повышается уровень кортизола — гормона, который и так отвечает за бодрость и концентрацию. Если в этот момент добавить кофеин, эффекта вы не почувствуете: наоборот, может возникнуть усталость и привыкание к кофе. Со временем напиток перестаёт "работать" и превращается в бесполезную привычку.

Оптимальное время для кофе

  • Первая чашка — через 1-1,5 часа после пробуждения: организм использует собственные гормоны для старта дня, а кофе помогает поддержать энергию, когда они снижаются.
  • Лучший промежуток — с 9:30 до 11:30: в это время кофеин максимально эффективно блокирует аденозин (вещество, вызывающее сонливость).
  • Не позже 15:00: после этого кофеин мешает уснуть, даже если вы чувствуете усталость.

Сравнение содержания кофеина в напитках

Напиток Кофеин Объём
Эспрессо ~250 мг 100 мл
Капучино ~200 мг 230 мл
Латте ~95 мг 230 мл
Растворимый кофе ~150 мг 230 мл
Чёрный чай ~90 мг 230 мл
Зелёный чай ~45 мг 230 мл
Энергетик ~100 мг 300 мл

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пить кофе натощак.
    Последствие: раздражение желудка.
    Альтернатива: завтрак + кофе или орехи/фрукты перед чашкой.

  • Ошибка: пить кофе вечером.
    Последствие: бессонница, сбой биоритмов.
    Альтернатива: травяной чай или "золотое молоко".

  • Ошибка: заменять кофе литрами энергетиков.
    Последствие: скачки давления, стресс для сердца.
    Альтернатива: матча или белый чай.

Чем заменить кофе утром

  • Апельсиновый сок: дает заряд витамина C, но лучше не чаще 2 раз в неделю — кислота вредит зубам.
  • Белый чай: минимум кофеина и антиоксиданты.
  • Матча: устойчивая энергия без резкого упадка сил.
  • "Золотое молоко": куркума + молоко укрепляют иммунитет и улучшают состояние кожи.
  • Сок из пырея: источник витаминов и минералов, помогает насытить кровь кислородом.

А что если без кофе не получается

Можно постепенно снижать количество чашек, заменяя вторую половину дня чаем или напитками без кофеина. Так сон улучшится, а первая чашка снова будет приносить заметный эффект.

FAQ

Можно ли пить кофе сразу после завтрака

Лучше подождать 30-60 минут: в это время уровень кортизола начинает снижаться, и кофе работает эффективнее.

Сколько чашек кофе в день безопасно

В среднем 2-3 чашки (до 400 мг кофеина) считаются безопасными для здорового взрослого. Но чувствительность у всех разная.

Правда ли, что кофе обезвоживает организм

Нет, это миф. Кофеин обладает лёгким мочегонным эффектом, но он не приводит к обезвоживанию.

Что лучше: кофе или матча

Матча даёт более мягкий и длительный эффект бодрости за счёт сочетания кофеина и L-теанина. Кофе действует быстрее, но его эффект может заканчиваться резким спадом энергии.

Мифы и правда

  • Миф: кофе вреден для сердца.
    Правда: умеренное потребление даже полезно: снижает риск инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.

  • Миф: чем крепче кофе, тем больше в нём кофеина.
    Правда: в эспрессо концентрация выше, но в большой чашке американо или латте кофеина может быть даже больше.

  • Миф: декаф-кофе полностью без кофеина.
    Правда: в нём остаётся до 5-10 мг кофеина на чашку.

  • Миф: кофе мешает усвоению кальция.
    Правда: при нормальном питании этот эффект минимален и легко компенсируется молочными продуктами.

  • Миф: если устал, выпей больше кофе.
    Правда: избыток кофеина вызывает тревожность, сердцебиение и ещё большую усталость.

Итак, секрет бодрости не в количестве кофе, а в правильном времени: одна-две чашки в нужный момент подарят энергию на весь день без вреда для сна и здоровья.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Домашние животные
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Авто
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Домашние животные
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Популярное
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих

Узнайте, как правильно вести себя при встрече с агрессивной собакой: простые шаги, поведение, что делать при нападении и почему спокойствие важнее силы.

Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Санду подготовила план: оппозицию ждет судьба украинских политиков. Кто выживет Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Зеркальное тело и фонари в брюхе: странный обитатель бездны, которого никто не успевает увидеть
Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма
Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма
Последние материалы
Простое упражнение выдаст возраст: если сможете продержаться так 30 секунд после 45, вы отличной форме
Лазер вместо скальпеля: что реально умеют современные процедуры
Симптомы не равны заразности: что на самом деле значит насморк и кашель после ОРВИ
Термометры врут, но не все: какие приборы спасают от ошибки, а какие годятся лишь для игры
Картофельная катастрофа отменяется: секрет деревенских погребов останавливает гниль и ростки
Кофе утром крадёт силы: лишь в определённый час напиток превращается в топливо для организма
Союз без границ: цифровая спайка стран ЕАЭС может взорвать рынок
4 эффективных упражнения стоя против старения: почувствуйте себя на 20 лет моложе после 40
Свечи ещё живы, а бензобак пустеет: ложная экономия обходится в тысячи
От серого офисного дня до блестящей вечеринки: бьюти-ритуал, который спасает за полчаса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.