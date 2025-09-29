Солнце ушло, иммунитет упал: какие витамины спасут осенью, а какие — пустая трата денег

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:28
Здоровье

Осень — время, когда наш организм сталкивается с нехваткой солнца, холодом, стрессом и ростом простудных заболеваний. В аптеках появляется море добавок, обещающих "поднять иммунитет", но врачи напоминают: универсальной таблетки не существует. Разберём, какие витамины действительно полезны в этот сезон и стоит ли их принимать дополнительно.

Девушка пьет витамины
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка пьет витамины

Сравнение популярных витаминов

Витамин/минерал Роль Осенью особенно важен Где взять
Витамин D Поддержка костей, иммунитета, настроения Да, дефицит у большинства жителей России Солнце (недостаточно), жирная рыба, добавки
Витамин C Борьба со стрессом, поддержка иммунитета Условно, если рацион беден овощами и фруктами Цитрусовые, киви, шиповник, квашеная капуста
Магний Сон, нервная система, мышцы Полезен при стрессах, усталости, дефиците сна Орехи, бобовые, зелёные овощи, крупы

Советы шаг за шагом

  • Начните с анализа питания: если в рационе мало овощей, фруктов и рыбы, подумайте о добавках.
  • Сдайте анализ на витамин D: осенью и зимой его уровень падает у большинства жителей средней полосы. По результатам врач подберёт дозировку.
  • Не ждите чудес от витамина C: он немного снижает тяжесть простуды, но не защищает от неё полностью. Достаточно включить в меню свежие продукты.
  • Обратите внимание на магний: если есть бессонница, судороги или раздражительность, возможно, стоит добавить продукты с магнием или комплекс с ним.
  • Не превышайте дозировки: "больше" не значит "лучше". Избыток витаминов тоже вреден.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пить витамины "на всякий случай".
    Последствие: риск передозировки и лишняя нагрузка на печень и почки.
    Альтернатива: проверка анализами и консультация врача.

  • Ошибка: полагаться только на добавки.
    Последствие: иллюзия защиты при нездоровом образе жизни.
    Альтернатива: полноценный сон, прогулки, сезонные овощи и рыба.

  • Ошибка: пить витамин D круглый год без контроля.
    Последствие: кальциноз сосудов и почек.
    Альтернатива: курс с октября по апрель под контролем анализов.

А что если вы много времени проводите на улице

Даже при регулярных прогулках осенью и зимой организм в России получает слишком мало ультрафиолета для синтеза витамина D. Поэтому в этот период пища и добавки остаются единственным надёжным источником.

Плюсы и минусы добавок

Плюсы Минусы
Удобно восполнить дефицит Риск передозировки при бесконтрольном приёме
Поддержка в стрессовый сезон Не заменяют полноценного питания
Особенно важны для пожилых и жителей северных регионов Могут взаимодействовать с лекарствами

FAQ

Нужны ли витамины детям осенью

Да, особенно витамин D. Детям до 3 лет он почти всегда назначается врачами в профилактических дозах.

Сколько витамина C нужно в день

Взрослым — около 90 мг. Это пара апельсинов или горсть квашеной капусты.

Магний лучше получать из еды или из таблеток

При полноценном питании достаточно продуктов. Добавки нужны при выраженных симптомах дефицита.

Мифы и правда

  • Миф: витамин C предотвращает простуду.
    Правда: он лишь немного сокращает длительность симптомов.

  • Миф: витамин D нужен только детям.
    Правда: у взрослых его дефицит связан с остеопорозом, болезнями сердца и депрессией.

  • Миф: магний — "волшебное успокоительное".
    Правда: он помогает при дефиците, но не заменяет психотерапию и отдых.

3 интересных факта

  • В России до 80% населения имеют дефицит витамина D зимой.
  • Киви содержит больше витамина C, чем апельсин.
  • Недостаток магния может усиливаться из-за кофе и алкоголя — они выводят минерал из организма.

Итак, главная стратегия осени — не гнаться за модными баночками, а трезво оценивать свой рацион, сдавать анализы и принимать только те витамины, в которых действительно есть потребность.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
