Когда лечение превращается в риск: сколько таблеток можно пить сразу без угрозы для здоровья

4:36
Здоровье

Вопрос "сколько таблеток можно пить одновременно" волнует многих, особенно тех, кто сталкивается с несколькими хроническими заболеваниями. Врачи подчеркивают: универсальной "нормы" не существует. Всё зависит от диагноза, состояния организма и того, как препараты сочетаются между собой.

Зависимость от отпускаемых по рецепту лекарств
Фото: Pixabay by commons.wikimedia.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зависимость от отпускаемых по рецепту лекарств

Что такое полипрагмазия

Медики используют термин "полипрагмазия" (или полифармация), когда пациент принимает пять и более лекарств одновременно. Именно с этого количества вероятность побочных эффектов резко возрастает: от головных болей и проблем с пищеварением до серьёзных осложнений вроде повреждений печени, почек и сердца.

Почему это опасно

Лекарства могут ослаблять действие друг друга или, наоборот, усиливать побочные эффекты. Самые рискованные сочетания:

  • НПВС (ибупрофен, диклофенак) + антикоагулянты → кровотечения.
  • НПВС + препараты от давления + диуретики → повреждение почек.
  • СИОЗС (антидепрессанты) + НПВС → риск желудочно-кишечных кровотечений.
  • Варфарин + антибиотики → кровотечения.
  • Нитраты + препараты для потенции → резкое падение давления.
  • Психоактивные препараты (опиоиды + бензодиазепины) → угнетение дыхания.

Когда много лекарств действительно нужно

При сочетании тяжёлых болезней (например, сердечная недостаточность + гипертония + аритмия) несколько препаратов жизненно необходимы. В таких случаях врачи тщательно подбирают дозировки и время приёма, чтобы минимизировать риски.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: принимать лекарства "по совету знакомых".
    Последствие: опасные взаимодействия.
    Альтернатива: обсуждать любое средство только с врачом.

  • Ошибка: запивать таблетки алкоголем или соком грейпфрута.
    Последствие: токсическое действие на печень, нарушение работы препаратов.
    Альтернатива: запивать чистой водой.

  • Ошибка: не сообщать врачу обо всех принимаемых лекарствах.
    Последствие: скрытые взаимодействия и побочки.
    Альтернатива: вести список всех препаратов и показывать его на приёме.

А что если появились новые симптомы

Слабость, головокружение, боли в животе, отёки, бессонница или ухудшение памяти после начала приёма лекарств — повод срочно обратиться к врачу. Возможно, потребуется снизить дозу или заменить препарат.

Плюсы и минусы приёма нескольких препаратов

Плюсы Минусы
Возможность лечить несколько болезней сразу Повышенный риск побочных эффектов
Точечное воздействие на разные механизмы Сложность в контроле схемы приёма
Иногда единственный шанс сохранить качество жизни Опасные лекарственные взаимодействия

FAQ

Есть ли безопасное количество таблеток

Нет. Даже три препарата могут быть слишком тяжёлыми для одного пациента, а другому назначают десять — и это оправдано.

Что делать, если врач назначил много лекарств

Строго соблюдать схему приёма и сразу сообщать о любых новых симптомах.

Можно ли самостоятельно отменить лишние таблетки

Нет. Отмена должна быть плановой и контролируемой врачом (процесс называют депрескрайбингом).

Мифы и правда

  • Миф: пять лекарств — абсолютный запрет.
    Правда: порог в пять препаратов условный, многое зависит от конкретной ситуации.

  • Миф: травы всегда безопасны.
    Правда: некоторые растения несовместимы с препаратами (например, зверобой снижает эффективность противозачаточных и антидепрессантов).

  • Миф: побочки бывают только у сильных лекарств.
    Правда: даже безрецептурные таблетки и добавки могут давать серьёзные реакции.

3 интересных факта

  • В пожилом возрасте пациенты принимают в среднем 6-8 лекарств одновременно.
  • Более половины случаев госпитализаций из-за побочек связаны именно с взаимодействием препаратов.
  • В некоторых странах действует практика "лекарственного аудита" — регулярной проверки списка медикаментов для исключения лишних.

Главное — доверять подбор лекарств врачу и помнить: безопасность терапии зависит не от количества таблеток, а от грамотного контроля и осознанного приёма.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
