Потерпите — слово, которое калечит: как врачи списывают болезни на критические дни и губят здоровье

Женское здоровье остаётся одной из самых чувствительных и важных тем, и именно поэтому визит к гинекологу играет ключевую роль в своевременной диагностике и профилактике болезней. Однако многие женщины до сих пор сталкиваются с недооценкой их жалоб, особенно если речь идёт о боли во время цикла. Врач-гинеколог Пав Нанаяккара подчёркивает, что такие ощущения не стоит считать нормой.
"Это одна из самых распространенных историй: ко мне приходят женщины, которые постоянно живут с болью. Они обращаются к врачам, но те списывают симптомы на менструальную боль или тревожность", — рассказала гинеколог Пав Нанаяккара.
По её словам, если специалист рекомендует просто терпеть и не предпринимает шагов для диагностики, нужно обязательно обратиться к другому врачу. Женщина имеет право на качественную помощь и в частной, и в государственной клинике.
Нормальный цикл может сопровождаться лёгким дискомфортом, но постоянная или сильная боль — это сигнал о возможных проблемах. Она может указывать на эндометриоз, воспалительные процессы или гормональные нарушения. Игнорировать такие признаки опасно: при отсутствии лечения состояние может ухудшаться годами.
|Состояние
|Проявления
|Действия
|Лёгкий дискомфорт
|Слабая тянущая боль, не мешающая повседневной активности
|Допустимая норма
|Умеренная боль
|Требуются обезболивающие, но сохраняется работоспособность
|Консультация у гинеколога
|Сильная боль
|Потеря трудоспособности, головокружения, тошнота
|Срочная диагностика, исключение патологий
Если игнорировать хроническую боль, она может перерасти в постоянный фон, мешающий работе, отдыху и личной жизни. Но если вовремя найти причину, лечение может полностью изменить качество жизни.
|Вариант
|Плюсы
|Минусы
|Частная клиника
|Быстрая запись, современное оборудование, индивидуальный подход
|Высокая стоимость
|Государственная поликлиника
|Бесплатное лечение, широкий спектр обследований
|Очереди, ограниченное время приёма
|Узкоспециализированные центры
|Глубокая диагностика, опытные врачи
|Дорого и не всегда близко к дому
Ответ зависит от диагноза. Таблетки снимают симптомы, но физиотерапия может воздействовать на причину.
В среднем от 10 до 30 тысяч рублей, включая УЗИ и лабораторные анализы.
Обращайте внимание на опыт, отзывы и готовность врача назначать обследования, а не ограничиваться обезболивающими.
Миф: боль при месячных — это нормально.
Правда: постоянная боль требует диагностики.
Миф: если в семье у всех женщин были боли, то это наследственное.
Правда: даже при семейной предрасположенности есть методы лечения.
Миф: достаточно пить обезболивающее.
Правда: это только маскирует симптомы, но не решает проблему.
Забота о своём теле и внимательное отношение к сигналам организма — это не прихоть, а ключ к полноценной и здоровой жизни.
