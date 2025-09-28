Потерпите — слово, которое калечит: как врачи списывают болезни на критические дни и губят здоровье

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Женское здоровье остаётся одной из самых чувствительных и важных тем, и именно поэтому визит к гинекологу играет ключевую роль в своевременной диагностике и профилактике болезней. Однако многие женщины до сих пор сталкиваются с недооценкой их жалоб, особенно если речь идёт о боли во время цикла. Врач-гинеколог Пав Нанаяккара подчёркивает, что такие ощущения не стоит считать нормой.

Боль внизу живота у девушки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Боль внизу живота у девушки

"Это одна из самых распространенных историй: ко мне приходят женщины, которые постоянно живут с болью. Они обращаются к врачам, но те списывают симптомы на менструальную боль или тревожность", — рассказала гинеколог Пав Нанаяккара.

По её словам, если специалист рекомендует просто терпеть и не предпринимает шагов для диагностики, нужно обязательно обратиться к другому врачу. Женщина имеет право на качественную помощь и в частной, и в государственной клинике.

Боль при месячных: когда стоит насторожиться

Нормальный цикл может сопровождаться лёгким дискомфортом, но постоянная или сильная боль — это сигнал о возможных проблемах. Она может указывать на эндометриоз, воспалительные процессы или гормональные нарушения. Игнорировать такие признаки опасно: при отсутствии лечения состояние может ухудшаться годами.

Сравнение: норма и патология

Состояние Проявления Действия
Лёгкий дискомфорт Слабая тянущая боль, не мешающая повседневной активности Допустимая норма
Умеренная боль Требуются обезболивающие, но сохраняется работоспособность Консультация у гинеколога
Сильная боль Потеря трудоспособности, головокружения, тошнота Срочная диагностика, исключение патологий

Советы шаг за шагом

  • Вести дневник цикла и фиксировать любые боли или необычные симптомы.
  • Обращаться к врачу при регулярных сильных болях, не откладывая визит.
  • Запрашивать дополнительное обследование: УЗИ, анализы на гормоны, мазки.
  • Не соглашаться на формулировку "у всех так" — искать врача, готового разобраться в причине.
  • Поддерживать общее здоровье: витамины группы B, омега-3, сбалансированное питание.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что сильная боль — норма.
  • Последствие: риск хронизации заболеваний и бесплодия.
  • Альтернатива: пройти обследование у нескольких специалистов и подобрать лечение.
  • Ошибка: ограничиться только обезболивающими.
  • Последствие: временное облегчение, но без устранения причины.
  • Альтернатива: физиотерапия, гормональная коррекция, витаминотерапия.

Если игнорировать хроническую боль, она может перерасти в постоянный фон, мешающий работе, отдыху и личной жизни. Но если вовремя найти причину, лечение может полностью изменить качество жизни.

Плюсы и минусы обращения к разным специалистам

Вариант Плюсы Минусы
Частная клиника Быстрая запись, современное оборудование, индивидуальный подход Высокая стоимость
Государственная поликлиника Бесплатное лечение, широкий спектр обследований Очереди, ограниченное время приёма
Узкоспециализированные центры Глубокая диагностика, опытные врачи Дорого и не всегда близко к дому

FAQ

Что лучше: таблетки или физиотерапия при болях

Ответ зависит от диагноза. Таблетки снимают симптомы, но физиотерапия может воздействовать на причину.

Сколько стоит полное обследование в частной клинике

В среднем от 10 до 30 тысяч рублей, включая УЗИ и лабораторные анализы.

Как выбрать хорошего гинеколога

Обращайте внимание на опыт, отзывы и готовность врача назначать обследования, а не ограничиваться обезболивающими.

Мифы и правда

  • Миф: боль при месячных — это нормально.
    Правда: постоянная боль требует диагностики.

  • Миф: если в семье у всех женщин были боли, то это наследственное.
    Правда: даже при семейной предрасположенности есть методы лечения.

  • Миф: достаточно пить обезболивающее.
    Правда: это только маскирует симптомы, но не решает проблему.

3 интересных факта

  • По данным ВОЗ, каждая десятая женщина страдает от эндометриоза, но диагноз ставят далеко не всем.
  • В Японии школьницам разрешают брать выходные в "критические дни" — это закреплено в трудовом законодательстве.
  • В Древнем Египте боли при месячных лечили настоями из трав, включая кориандр и тмин.

Исторический контекст

  • XIX век: женские боли при месячных называли "истерией" и часто лечили седативными средствами.
  • XX век: появление гормональной терапии дало новые возможности для облегчения состояния.
  • XXI век: развитие лапароскопии и точных методов диагностики позволило выявлять эндометриоз и другие патологии на ранних стадиях.

Забота о своём теле и внимательное отношение к сигналам организма — это не прихоть, а ключ к полноценной и здоровой жизни.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
