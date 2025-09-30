Сутки без сна кажутся пустяком: что происходит с телом и психикой на третий день бодрствования

Большинство людей знают, что значит провести без сна одни сутки: усталость, раздражительность и путаные мысли. Но что произойдёт, если лишить себя отдыха на 2-3 дня или дольше? Депривация сна — это не просто недосып, а состояние, опасное для психики и тела.
"7-9 часов сна требуется взрослому человеку в сутки. Это связано с циклами сна по 90 минут, которых за ночь нужно пройти 4-6", — пояснил психиатр Антон Шестаков.
Подросткам нужно 8-10 часов сна, пожилым людям хватает 7-8. Недосып менее 6 часов для большинства уже опасен. По данным опросов, почти половина россиян регулярно жертвует сном ради работы или развлечений.
Американец Рэнди Гарднер в 1963 году провёл без сна 11 суток (264 часа) под наблюдением учёных. Он сталкивался с провалами памяти, галлюцинациями и паранойей. Сегодня такие эксперименты запрещены: даже Книга рекордов Гиннесса отказалась фиксировать подобные достижения.
По словам терапевта Ирины Никулиной, обычный человек выдержит 4-5 суток без сна, но это грозит психозом и физическим истощением.
"После 72 часов без сна человек теряет способность адекватно оценивать реальность. Это уже острое психотическое состояние", — отметил Антон Шестаков.
|Время без сна
|Что происходит
|24 часа
|Усталость, раздражительность, снижение концентрации, микросон
|48 часов
|Сбои памяти, дезориентация, падение иммунитета
|72 часа
|Галлюцинации, паранойя, бессвязная речь, психоз
|>96 часов
|Срыв работы организма, риск инсульта и инфаркта
Когнитивные нарушения: падение внимания, памяти, скорости реакции, проблемы с принятием решений.
Физические сбои: тремор, координационные нарушения, ослабленный иммунитет, скачки давления и сахара.
Эмоции и психика: раздражительность, тревожность, склонность к депрессии, галлюцинации.
Долгосрочные риски: ожирение, диабет, инсульт, болезни Альцгеймера и Паркинсона.
"После длительной депривации сна нельзя наверстать всё за одну ночь. Понадобятся недели регулярного отдыха", — подчеркнула врач Зарема Тен.
После одной бессонной ночи достаточно 7-9 часов сна, но после 3-4 дней недосыпа организм "отсыпается" по 10-12 часов и дольше, постепенно возвращая баланс.
Очищает мозг от токсинов (глимфатическая система).
Консолидирует память и закрепляет навыки.
Восстанавливает ткани и мышцы (гормон роста).
Регулирует аппетит и метаболизм.
Поддерживает иммунитет.
Уравновешивает эмоции и снижает стресс.
Ложитесь и вставайте в одно время каждый день.
За час до сна — только спокойные занятия: ванна, книга, медитация.
Уберите гаджеты минимум за 1-1,5 часа до сна.
Поддерживайте прохладу и тишину в спальне (18-21°C).
Избегайте кофеина, никотина и алкоголя вечером.
Двигайтесь днём, но не тренируйтесь поздно вечером.
Если не можете уснуть — встаньте и займитесь спокойным делом при приглушённом свете.
Ошибка: работать или учиться "до упора", жертвуя сном.
→ Последствие: падение продуктивности и когнитивный провал.
→ Альтернатива: планировать дела днём, оставляя время на отдых.
Ошибка: лечить бессонницу алкоголем.
→ Последствие: фрагментарный, неглубокий сон.
→ Альтернатива: использовать расслабляющие ритуалы (ванна, чай, дыхание).
Ошибка: пытаться "отоспаться" одним длинным сном.
→ Последствие: сонливость и сбой ритмов.
→ Альтернатива: несколько дней регулярного сна 7-9 часов.
А что если бессонница длится больше 3 недель? Нужно обратиться к сомнологу.
А что если работа связана с ночными сменами? Важно выработать стабильный график сна днём.
А что если тревога мешает уснуть? Подойдут дыхательные практики и техники релаксации.
|Плюсы
|Минусы при дефиците
|Восстановление организма
|Истощение нервной системы
|Поддержка иммунитета
|Ослабление защиты от инфекций
|Контроль веса и сахара
|Риск ожирения и диабета
|Баланс эмоций
|Депрессия, тревожность
Сколько можно не спать без серьёзного риска?
Максимум 3-4 суток, но уже на вторые сутки начинаются опасные сбои.
Можно ли наверстать недосып за выходные?
Частично — да, но полноценное восстановление требует нескольких ночей.
Почему во сне так важен режим?
Циркадные ритмы настраиваются на стабильный график, и тогда сон становится глубже и качественнее.
Миф: сон можно заменить кофе и энергетиками.
Правда: они лишь маскируют усталость, но не восстанавливают организм.
Миф: чем старше человек, тем меньше сон ему нужен.
Правда: пожилым требуется не меньше 7-8 часов для здоровья.
Миф: можно натренировать себя обходиться 4-5 часами сна.
Правда: хронический недосып рано или поздно приведёт к болезням.
Хронический недосып связан с тревожностью, депрессией и раздражительностью. Сон помогает мозгу перерабатывать эмоции и поддерживать устойчивость психики.
Каждый третий россиянин страдает от хронического недосыпа.
Во время сна мозг "сортирует" воспоминания и избавляется от лишнего.
Даже короткий дневной сон (20 минут) повышает концентрацию и снижает усталость.
В XIX веке недосып у студентов называли "академической болезнью".
В 1960-х исследования сна сделали самостоятельной медицинской областью.
Сегодня сомнология — признанная часть клинической медицины.
Сон — не роскошь и не слабость, а ключевой биологический процесс. Игнорировать его — значит сознательно ставить под удар здоровье, психику и даже жизнь.
