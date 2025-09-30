Чувствуете себя здоровым? Именно таким людям диспансеризация нужна в первую очередь

Здоровье — то, что невозможно купить, но можно сохранить. В России это становится проще благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь". Диспансеризация и профилактические осмотры сегодня доступны каждому: они бесплатны, понятны по маршруту и реально помогают выявлять заболевания на ранних стадиях.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина на приеме

Зачем нужна диспансеризация

"Диспансеризация остаётся одним из ключевых инструментов раннего выявления заболеваний… Благодаря регулярным обследованиям снижается смертность от сердечно-сосудистых и онкологических патологий", — пояснила руководитель отдела профилактических технологий НМИЦ ТПМ Минздрава РФ Любовь Дроздова.

Ежегодные или регулярные обследования помогают обнаружить так называемых "немых убийц": гипертонию, диабет, рак на ранних стадиях, хронические болезни лёгких. Именно они чаще всего становятся причиной преждевременной смертности.

Сравнение частоты прохождения

Возраст Частота диспансеризации Особенности 18-39 1 раз в 3 года Профосмотр ежегодно 40-64 ежегодно Добавляются онкоскрининги 65+ ежегодно Больше акцент на хронические болезни

Что входит в программу

На первом этапе — анкетирование, измерение давления, холестерина и сахара, оценка веса. Обязательны флюорография, ЭКГ (с 35 лет ежегодно), проверка внутриглазного давления (с 40 лет).

Для женщин: гинекологический осмотр, цитология, маммография (раз в 2 года).

Для мужчин: анализ ПСА (в 45-64 года).

Для всех: анализ кала на скрытую кровь, скрининг на гепатит С (начиная с 25 лет), общий анализ крови.

Советы шаг за шагом

Запишитесь через "Госуслуги" или регистратуру поликлиники. Возьмите с собой паспорт и полис ОМС. Выделите день — работающим предоставляется выходной. Пройдите первый этап, при необходимости — второй. Получите рекомендации у терапевта по результатам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что диспансеризация нужна только пожилым.

→ Последствие: поздняя диагностика.

→ Альтернатива: начинать профилактику с 18 лет.

Ошибка: игнорировать "незначительные" симптомы.

→ Последствие: переход болезней в хроническую форму.

→ Альтернатива: рассказывать врачу обо всех жалобах.

Ошибка: откладывать поход к врачу из-за занятости.

→ Последствие: дорогостоящее и сложное лечение в будущем.

→ Альтернатива: использовать выделенный день от работы.

А что если…

А что если нет времени на обследования? Запишитесь на утренние часы или используйте выходной от работодателя.

А что если боитесь плохих новостей? Помните: раннее выявление почти всегда означает успешное лечение.

А что если чувствуете себя здоровым? Многие болезни протекают скрыто и проявляются только на скрининге.

Плюсы и минусы диспансеризации

Плюсы Минусы Бесплатно и доступно Требует времени Раннее выявление болезней Возможен стресс от результатов Индивидуальные рекомендации Иногда нужны дообследования

FAQ

С какого возраста нужно проходить диспансеризацию?

С 18 лет — раз в три года, после 40 лет — ежегодно.

Сколько времени занимает обследование?

Обычно 1 день на первый этап, второй — по назначению врача.

Можно ли пройти диспансеризацию без прикрепления к поликлинике?

Нет, нужно быть прикреплённым к медучреждению по месту жительства или работы.

Мифы и правда

Миф : диспансеризация бесполезна.

Правда : 80% обследованных получают выявленные диагнозы или факторы риска.

Миф : всё это очень дорого.

Правда : обследования бесплатны по полису ОМС.

Миф: здоровым людям ходить незачем.

Правда: профилактика нужна именно тем, кто чувствует себя здоровым.

Сон и психология

Регулярные осмотры помогают снизить тревожность: человек получает чёткую картину своего состояния. Это психологически поддерживает, а также мотивирует к здоровым привычкам.

3 интересных факта

Первые массовые диспансеризации в СССР начались ещё в 1970-е годы. С 2025 года в программу добавлен обязательный скрининг на гепатит С. Россия — одна из немногих стран, где диспансеризация полностью бесплатна для всех граждан.

Исторический контекст

В начале XX века профилактические осмотры были редкостью, доступной лишь элите.

В СССР диспансеризация стала частью госпрограммы охраны здоровья.

Сегодня проект "Продолжительная и активная жизнь" делает профилактику привычкой для миллионов россиян.

Регулярная диспансеризация — это не формальность, а возможность сохранить здоровье и качество жизни на десятилетия. Каждое обследование — инвестиция в будущее, которое зависит только от нас.