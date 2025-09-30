Чувствуете себя здоровым? Именно таким людям диспансеризация нужна в первую очередь

Здоровье — то, что невозможно купить, но можно сохранить. В России это становится проще благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь". Диспансеризация и профилактические осмотры сегодня доступны каждому: они бесплатны, понятны по маршруту и реально помогают выявлять заболевания на ранних стадиях.
"Диспансеризация остаётся одним из ключевых инструментов раннего выявления заболеваний… Благодаря регулярным обследованиям снижается смертность от сердечно-сосудистых и онкологических патологий", — пояснила руководитель отдела профилактических технологий НМИЦ ТПМ Минздрава РФ Любовь Дроздова.
Ежегодные или регулярные обследования помогают обнаружить так называемых "немых убийц": гипертонию, диабет, рак на ранних стадиях, хронические болезни лёгких. Именно они чаще всего становятся причиной преждевременной смертности.
|Возраст
|Частота диспансеризации
|Особенности
|18-39
|1 раз в 3 года
|Профосмотр ежегодно
|40-64
|ежегодно
|Добавляются онкоскрининги
|65+
|ежегодно
|Больше акцент на хронические болезни
На первом этапе — анкетирование, измерение давления, холестерина и сахара, оценка веса. Обязательны флюорография, ЭКГ (с 35 лет ежегодно), проверка внутриглазного давления (с 40 лет).
Для женщин: гинекологический осмотр, цитология, маммография (раз в 2 года).
Для мужчин: анализ ПСА (в 45-64 года).
Для всех: анализ кала на скрытую кровь, скрининг на гепатит С (начиная с 25 лет), общий анализ крови.
Запишитесь через "Госуслуги" или регистратуру поликлиники.
Возьмите с собой паспорт и полис ОМС.
Выделите день — работающим предоставляется выходной.
Пройдите первый этап, при необходимости — второй.
Получите рекомендации у терапевта по результатам.
Ошибка: считать, что диспансеризация нужна только пожилым.
→ Последствие: поздняя диагностика.
→ Альтернатива: начинать профилактику с 18 лет.
Ошибка: игнорировать "незначительные" симптомы.
→ Последствие: переход болезней в хроническую форму.
→ Альтернатива: рассказывать врачу обо всех жалобах.
Ошибка: откладывать поход к врачу из-за занятости.
→ Последствие: дорогостоящее и сложное лечение в будущем.
→ Альтернатива: использовать выделенный день от работы.
А что если нет времени на обследования? Запишитесь на утренние часы или используйте выходной от работодателя.
А что если боитесь плохих новостей? Помните: раннее выявление почти всегда означает успешное лечение.
А что если чувствуете себя здоровым? Многие болезни протекают скрыто и проявляются только на скрининге.
|Плюсы
|Минусы
|Бесплатно и доступно
|Требует времени
|Раннее выявление болезней
|Возможен стресс от результатов
|Индивидуальные рекомендации
|Иногда нужны дообследования
С какого возраста нужно проходить диспансеризацию?
С 18 лет — раз в три года, после 40 лет — ежегодно.
Сколько времени занимает обследование?
Обычно 1 день на первый этап, второй — по назначению врача.
Можно ли пройти диспансеризацию без прикрепления к поликлинике?
Нет, нужно быть прикреплённым к медучреждению по месту жительства или работы.
Миф: диспансеризация бесполезна.
Правда: 80% обследованных получают выявленные диагнозы или факторы риска.
Миф: всё это очень дорого.
Правда: обследования бесплатны по полису ОМС.
Миф: здоровым людям ходить незачем.
Правда: профилактика нужна именно тем, кто чувствует себя здоровым.
Регулярные осмотры помогают снизить тревожность: человек получает чёткую картину своего состояния. Это психологически поддерживает, а также мотивирует к здоровым привычкам.
Первые массовые диспансеризации в СССР начались ещё в 1970-е годы.
С 2025 года в программу добавлен обязательный скрининг на гепатит С.
Россия — одна из немногих стран, где диспансеризация полностью бесплатна для всех граждан.
В начале XX века профилактические осмотры были редкостью, доступной лишь элите.
В СССР диспансеризация стала частью госпрограммы охраны здоровья.
Сегодня проект "Продолжительная и активная жизнь" делает профилактику привычкой для миллионов россиян.
Регулярная диспансеризация — это не формальность, а возможность сохранить здоровье и качество жизни на десятилетия. Каждое обследование — инвестиция в будущее, которое зависит только от нас.
