Спаситель детей и пожилых таит чёрный сценарий: шаг в сторону дозировки — и лекарь становится ядом

Витамин D называют "солнечным", и это не случайно: он синтезируется в коже под воздействием ультрафиолета и играет ключевую роль для здоровья костей, мышц и иммунитета. Но вокруг него до сих пор много вопросов: когда его принимать, в какой дозировке, какие формы лучше усваиваются и может ли он быть опасен.
Этот витамин регулирует обмен кальция и фосфатов. При его недостатке у детей развивается рахит, а у взрослых — остеомаляция, сопровождающаяся размягчением костей и болями. Он также поддерживает работу мышц и снижает риск падений у пожилых.
Учёные исследуют связь витамина D с раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом 2-го типа и депрессией. Наблюдательные исследования действительно показывают ассоциацию низкого уровня витамина с этими проблемами, но крупные клинические испытания не доказали, что его приём способен снижать риск или облегчать течение таких болезней.
Единого времени суток для приёма нет. Главное — регулярность. Поскольку витамин жирорастворимый, он лучше усваивается во время еды, особенно если в рационе есть жиры.
В одном исследовании пожилые люди принимали витамин D с обезжиренной пищей и с блюдами, где 30% калорий приходилось на жиры. Вторая группа показала на 32% более высокий уровень витамина в крови.
Что касается времени суток: у одних вечерний приём может немного ухудшать сон, у других наоборот улучшать. Поэтому стоит подстраивать приём под свой режим.
Витамин D выпускают в виде лекарств и БАДов, на жировой или водной основе. Врачи рекомендуют лекарственные формы — в них контроль дозировки и качества строже.
Чаще назначают капли и капсулы на масляной основе, но у здоровых людей витамин одинаково хорошо усваивается и из порошковых форм. Главное — не форма, а регулярный приём.
По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS):
Рутинно проверять уровень витамина D в крови не нужно. Анализ оправдан только при подозрении на остеопороз, переломы, нарушения обмена кальция и фосфора или болезни, мешающие усвоению витамина.
Если у здорового человека случайно выявлен низкий уровень, это ещё не значит, что нужно срочно лечиться: важно рассматривать состояние в комплексе.
Слишком высокие дозы приводят к гиперкальциемии — избытку кальция в крови. Это опасно для почек, сердца и костей: появляются камни, аритмия, слабость и повышенная хрупкость скелета.
Солнечный свет безопасен: организм сам регулирует выработку витамина, а вот приём слишком больших доз добавок и лекарств — реальная опасность.
|Плюсы
|Минусы
|Поддерживает здоровье костей и мышц
|Передозировка вредна для почек и сердца
|Может снижать риск падений у пожилых
|Не доказано влияние на рак и другие болезни
|Легко принимать в виде капель или капсул
|Требует контроля дозировки
|Поддерживает иммунитет
|У некоторых влияет на сон
Если вы много времени проводите на солнце, дефицит маловероятен. Но жителям северных регионов часто требуется приём круглый год.
Существенной разницы нет, витамин усваивается и так, и так. Важнее регулярность.
Да, если превышать безопасные дозировки. Солнце передозировки не вызывает, но добавки в больших дозах опасны.
Миф: витамин D защищает от всех болезней.
Правда: доказана только его роль для костей и мышц.
Миф: чем больше дозировка, тем лучше.
Правда: избыток приводит к опасной гиперкальциемии.
Миф: витамин D лучше пить строго вечером или утром.
Правда: время не имеет принципиального значения, важна регулярность.
Главное — относиться к витамину D как к важному, но требующему разумной дозировки помощнику здоровья, а не к универсальному средству "от всех болезней".
