Спаситель детей и пожилых таит чёрный сценарий: шаг в сторону дозировки — и лекарь становится ядом

Здоровье

Витамин D называют "солнечным", и это не случайно: он синтезируется в коже под воздействием ультрафиолета и играет ключевую роль для здоровья костей, мышц и иммунитета. Но вокруг него до сих пор много вопросов: когда его принимать, в какой дозировке, какие формы лучше усваиваются и может ли он быть опасен.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зачем нужен витамин D

Этот витамин регулирует обмен кальция и фосфатов. При его недостатке у детей развивается рахит, а у взрослых — остеомаляция, сопровождающаяся размягчением костей и болями. Он также поддерживает работу мышц и снижает риск падений у пожилых.

Учёные исследуют связь витамина D с раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом 2-го типа и депрессией. Наблюдательные исследования действительно показывают ассоциацию низкого уровня витамина с этими проблемами, но крупные клинические испытания не доказали, что его приём способен снижать риск или облегчать течение таких болезней.

Кому особенно важно следить за уровнем

  • пожилым людям, у которых кожа хуже синтезирует витамин;
  • беременным женщинам — для нормального развития костей плода;
  • детям и подросткам — для профилактики рахита и поддержки роста;
  • жителям северных регионов и тем, кто мало бывает на солнце.

Когда лучше принимать

Единого времени суток для приёма нет. Главное — регулярность. Поскольку витамин жирорастворимый, он лучше усваивается во время еды, особенно если в рационе есть жиры.

В одном исследовании пожилые люди принимали витамин D с обезжиренной пищей и с блюдами, где 30% калорий приходилось на жиры. Вторая группа показала на 32% более высокий уровень витамина в крови.

Что касается времени суток: у одних вечерний приём может немного ухудшать сон, у других наоборот улучшать. Поэтому стоит подстраивать приём под свой режим.

В какой форме принимать

Витамин D выпускают в виде лекарств и БАДов, на жировой или водной основе. Врачи рекомендуют лекарственные формы — в них контроль дозировки и качества строже.

Чаще назначают капли и капсулы на масляной основе, но у здоровых людей витамин одинаково хорошо усваивается и из порошковых форм. Главное — не форма, а регулярный приём.

Сколько нужно

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS):

  • взрослым и детям старше года: 10 мкг (400 МЕ) в день;
  • младенцам до года: 8,5-10 мкг (340-400 МЕ);
  • беременным и кормящим: те же дозы.

Нужно ли сдавать анализы

Рутинно проверять уровень витамина D в крови не нужно. Анализ оправдан только при подозрении на остеопороз, переломы, нарушения обмена кальция и фосфора или болезни, мешающие усвоению витамина.

Если у здорового человека случайно выявлен низкий уровень, это ещё не значит, что нужно срочно лечиться: важно рассматривать состояние в комплексе.

Риск передозировки

Слишком высокие дозы приводят к гиперкальциемии — избытку кальция в крови. Это опасно для почек, сердца и костей: появляются камни, аритмия, слабость и повышенная хрупкость скелета.

По данным NHS:

  • взрослым нельзя превышать 100 мкг (4000 МЕ) в день;
  • детям 1-10 лет: не более 50 мкг (2000 МЕ);
  • младенцам: до 25 мкг (1000 МЕ).

Солнечный свет безопасен: организм сам регулирует выработку витамина, а вот приём слишком больших доз добавок и лекарств — реальная опасность.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Поддерживает здоровье костей и мышц Передозировка вредна для почек и сердца
Может снижать риск падений у пожилых Не доказано влияние на рак и другие болезни
Легко принимать в виде капель или капсул Требует контроля дозировки
Поддерживает иммунитет У некоторых влияет на сон

FAQ

Нужно ли принимать витамин D летом

Если вы много времени проводите на солнце, дефицит маловероятен. Но жителям северных регионов часто требуется приём круглый год.

Что лучше: водная или масляная форма

Существенной разницы нет, витамин усваивается и так, и так. Важнее регулярность.

Можно ли отравиться витамином D

Да, если превышать безопасные дозировки. Солнце передозировки не вызывает, но добавки в больших дозах опасны.

Мифы и правда

  • Миф: витамин D защищает от всех болезней.
    Правда: доказана только его роль для костей и мышц.

  • Миф: чем больше дозировка, тем лучше.
    Правда: избыток приводит к опасной гиперкальциемии.

  • Миф: витамин D лучше пить строго вечером или утром.
    Правда: время не имеет принципиального значения, важна регулярность.

Главное — относиться к витамину D как к важному, но требующему разумной дозировки помощнику здоровья, а не к универсальному средству "от всех болезней".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
