Сладкое лекарство с двойным дном: эликсир против простуды спасает сосуды, но рушит желудок

Мёд остаётся одним из самых удивительных даров природы. Его ценили ещё в Древнем Египте и Китае, использовали не только как сладость, но и как лекарство. Сегодня исследователи подтверждают: мёд действительно обладает рядом полезных свойств. Но вместе с этим учёные подчёркивают — он остаётся калорийным продуктом, а потому важна мера.
Мёд — это натуральный концентрированный раствор сахаров, который пчёлы получают из нектара растений. В нём содержится около 200 соединений: углеводы, белки, витамины, минералы, ферменты, аминокислоты, полифенолы и ароматические вещества. Такой богатый состав и объясняет его уникальные свойства.
Фенольные и флавоноидные соединения помогают снижать уровень окислительного стресса, при котором клетки повреждаются свободными радикалами. Это значит, что мёд поддерживает защиту организма от преждевременного старения и ряда заболеваний.
Мёд веками использовали для обработки ран. Высокое содержание сахаров обезвоживает бактерии, низкий pH создаёт неблагоприятную среду для микробов, а при контакте с влагой образуется перекись водорода — натуральный антисептик. Поэтому мёд ускоряет заживление ран и ожогов.
Некоторые исследования показывают: замена сахара мёдом может улучшить липидный профиль крови. Так, у людей, регулярно употреблявших мёд, снижался уровень "плохого" холестерина и триглицеридов, а "хороший" холестерин рос. Также мёд повышает толерантность к глюкозе по сравнению с обычным сахаром.
Мёд давно считается эффективным домашним средством при простудных заболеваниях. Он смягчает горло, облегчает кашель и в целом помогает быстрее справляться с неприятными симптомами инфекций дыхательных путей.
|Плюсы
|Минусы
|Содержит витамины, минералы, антиоксиданты
|Высокая калорийность
|Обладает антимикробным эффектом
|Потеря свойств при нагреве
|Поддерживает здоровье сердца
|Возможные проблемы при сочетании с молочными продуктами
|Помогает при простуде
|Усиливает обезвоживание в сочетании с алкоголем
Детям до года мёд противопоказан из-за риска ботулизма. Старшим детям — можно, но в небольших количествах.
Мёд содержит биологически активные вещества и усваивается мягче, чем рафинированный сахар, но он всё равно остаётся сладким продуктом.
Натуральный мёд густеет со временем, имеет выраженный аромат и не пенится. Жидкий прозрачный мёд в межсезонье часто оказывается подделкой.
Миф: мёд можно есть в неограниченном количестве.
Правда: это калорийный продукт, и при переедании он вредит фигуре и поджелудочной железе.
Миф: нагретый мёд превращается в яд.
Правда: при нагревании он теряет часть пользы, но не становится токсичным.
Миф: тёмные сорта всегда полезнее.
Правда: разные сорта отличаются составом, но польза есть и у светлых, и у тёмных.
