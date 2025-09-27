Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скандал вокруг новорождённого ребёнка Тодоренко — почему россияне обвиняют пару в лицемерии
Коммуналка подорожает: россиянам озвучили новые тарифы на 2026-2028 годы
Подкормки за тысячи рублей уходят в никуда: три удобрения, которым противопоказана зима
Редкие кадры: как Евгений Петросян проводит выходные с пятилетним сыном
Хотите прожить дольше? Добавьте всего одну книгу в день
Коммунальная бомба замедленного действия: почему долги родителей могут догнать вас даже после переезда
Один орех, тысяча удовольствий: фисташковый тирамису, пахлава и даже горячий шоколад
Свобода на двух колёсах или билет к инспектору? Что нужно знать каждому мопедисту
Ногти становятся холстом: мрамор, джинса и цветы выходят из под кисти мастеров

Сладкое лекарство с двойным дном: эликсир против простуды спасает сосуды, но рушит желудок

5:04
Здоровье

Мёд остаётся одним из самых удивительных даров природы. Его ценили ещё в Древнем Египте и Китае, использовали не только как сладость, но и как лекарство. Сегодня исследователи подтверждают: мёд действительно обладает рядом полезных свойств. Но вместе с этим учёные подчёркивают — он остаётся калорийным продуктом, а потому важна мера.

Разные виды мёда
Фото: Adobe Stock by photosaint, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Разные виды мёда

Из чего состоит мёд

Мёд — это натуральный концентрированный раствор сахаров, который пчёлы получают из нектара растений. В нём содержится около 200 соединений: углеводы, белки, витамины, минералы, ферменты, аминокислоты, полифенолы и ароматические вещества. Такой богатый состав и объясняет его уникальные свойства.

Четыре главные пользы мёда

Антиоксидантное действие

Фенольные и флавоноидные соединения помогают снижать уровень окислительного стресса, при котором клетки повреждаются свободными радикалами. Это значит, что мёд поддерживает защиту организма от преждевременного старения и ряда заболеваний.

Антимикробные и заживляющие свойства

Мёд веками использовали для обработки ран. Высокое содержание сахаров обезвоживает бактерии, низкий pH создаёт неблагоприятную среду для микробов, а при контакте с влагой образуется перекись водорода — натуральный антисептик. Поэтому мёд ускоряет заживление ран и ожогов.

Поддержка сердца и сосудов

Некоторые исследования показывают: замена сахара мёдом может улучшить липидный профиль крови. Так, у людей, регулярно употреблявших мёд, снижался уровень "плохого" холестерина и триглицеридов, а "хороший" холестерин рос. Также мёд повышает толерантность к глюкозе по сравнению с обычным сахаром.

Помощь при простуде

Мёд давно считается эффективным домашним средством при простудных заболеваниях. Он смягчает горло, облегчает кашель и в целом помогает быстрее справляться с неприятными симптомами инфекций дыхательных путей.

Когда мёд теряет пользу

  • Горячие напитки: при нагревании выше 50 °C снижается активность ферментов и антиоксидантов, а часть соединений разрушается. Поэтому чай лучше слегка остудить перед добавлением мёда.
  • Молочные продукты: у некоторых людей сочетание мёда с молоком или йогуртом может вызывать вздутие и дискомфорт.
  • Алкоголь: из-за высокого содержания фруктозы мёд может усиливать обезвоживание и симптомы похмелья.

Плюсы и минусы мёда

Плюсы Минусы
Содержит витамины, минералы, антиоксиданты Высокая калорийность
Обладает антимикробным эффектом Потеря свойств при нагреве
Поддерживает здоровье сердца Возможные проблемы при сочетании с молочными продуктами
Помогает при простуде Усиливает обезвоживание в сочетании с алкоголем

Советы шаг за шагом

  • Выбирайте натуральный мёд, избегая подделок и чрезмерно обработанных сортов.
  • Храните мёд в стеклянной банке при комнатной температуре.
  • Добавляйте его в слегка остывшие напитки.
  • Используйте мёд наружно для обработки мелких ссадин и ожогов.
  • Ограничивайте количество: взрослым достаточно 1-2 столовых ложек в день.

FAQ

Можно ли давать мёд детям

Детям до года мёд противопоказан из-за риска ботулизма. Старшим детям — можно, но в небольших количествах.

Что полезнее: мёд или сахар

Мёд содержит биологически активные вещества и усваивается мягче, чем рафинированный сахар, но он всё равно остаётся сладким продуктом.

Как выбрать качественный мёд

Натуральный мёд густеет со временем, имеет выраженный аромат и не пенится. Жидкий прозрачный мёд в межсезонье часто оказывается подделкой.

Мифы и правда

  • Миф: мёд можно есть в неограниченном количестве.
    Правда: это калорийный продукт, и при переедании он вредит фигуре и поджелудочной железе.

  • Миф: нагретый мёд превращается в яд.
    Правда: при нагревании он теряет часть пользы, но не становится токсичным.

  • Миф: тёмные сорта всегда полезнее.
    Правда: разные сорта отличаются составом, но польза есть и у светлых, и у тёмных.

Три интересных факта

  • Археологи находили запечатанные горшки с мёдом в египетских гробницах — и он оставался съедобным спустя тысячи лет.
  • Мёд никогда не портится: благодаря высокой концентрации сахаров он не даёт размножаться бактериям.
  • В Древней Греции мёд считался пищей богов и использовался в обрядах.

Итак, мёд — это природный продукт с богатой историей и доказанной пользой, но по-настоящему он работает только тогда, когда употребляется разумно и в меру.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Домашние животные
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Садоводство, цветоводство
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Два рекорда одним махом: экстремальный трюк бразильского скейтбордиста удивил мир спорта
Новости спорта
Два рекорда одним махом: экстремальный трюк бразильского скейтбордиста удивил мир спорта
Популярное
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река

Волга — "матушка-река" России. Но если верить гидрологии, её величие основано на подмене. Кто же на самом деле главная река?

Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Два рекорда одним махом: экстремальный трюк бразильского скейтбордиста удивил мир спорта
Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети
Осень работает на весну: какие цветы стоит доверить октябрю, чтобы не возиться в апреле
Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина
Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина
Последние материалы
Скандал вокруг новорождённого ребёнка Тодоренко — почему россияне обвиняют пару в лицемерии
Коммуналка подорожает: россиянам озвучили новые тарифы на 2026-2028 годы
Подкормки за тысячи рублей уходят в никуда: три удобрения, которым противопоказана зима
Редкие кадры: как Евгений Петросян проводит выходные с пятилетним сыном
Хотите прожить дольше? Добавьте всего одну книгу в день
Коммунальная бомба замедленного действия: почему долги родителей могут догнать вас даже после переезда
Один орех, тысяча удовольствий: фисташковый тирамису, пахлава и даже горячий шоколад
Свобода на двух колёсах или билет к инспектору? Что нужно знать каждому мопедисту
Ногти становятся холстом: мрамор, джинса и цветы выходят из под кисти мастеров
Артемий Лебедев о конфликте с таксистом: почему водитель отказался везти дизайнера
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.