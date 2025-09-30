Осень без романтики: болезни собирают жатву, но есть способы пройти сезон без потерь

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:34
Здоровье

Осень редко проходит бесследно для организма. Сокращение светового дня, перепады давления, холод и сырость делают нас уязвимее, а возвращение к рабочему ритму усиливает стресс. Всё это отражается на здоровье: именно в этот период врачи фиксируют рост числа обращений пациентов с обострениями хронических заболеваний.

Девушка больна
Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка больна

Какие болезни обостряются чаще всего

"Холод и сырость ослабляют организм и делают его более восприимчивым к вирусам", — отметила врач Ольга Уланкина.

На первом месте — заболевания дыхательных путей: ОРВИ, грипп, бронхиты. За ними следуют аллергические реакции: осенью активизируются плесневые грибки в листве и пылевые клещи в домах.

Нередко обостряются болезни желудочно-кишечного тракта: стресс, более калорийный рацион и депрессивные состояния напрямую влияют на работу желудка и кишечника.

Частые жалобы и на суставы: артриты и артрозы дают о себе знать из-за высокой влажности и похолодания. Дополняет картину сезонная апатия — нехватка солнечного света снижает уровень серотонина и мелатонина, провоцируя слабость и падение иммунитета.

Сравнение обострений по системам организма

Система Причины осенью Частые проявления
Дыхательная Холод, вирусы, сырость Простуды, грипп, кашель
ЖКТ Калорийная пища, стресс Боли, расстройства пищеварения
Опорно-двигательная Влажность, холод Артриты, артрозы
Нервная Нехватка солнца Апатия, усталость

Советы шаг за шагом

  1. Оденьтесь по погоде, избегайте переохлаждения.

  2. Укрепляйте иммунитет витаминами и полноценным сном.

  3. Старайтесь больше двигаться — умеренные тренировки снижают риск обострений суставов.

  4. Контролируйте питание: добавляйте овощи и фрукты, снижайте жирное и тяжёлое.

  5. Не игнорируйте симптомы депрессии, при необходимости обращайтесь к врачу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: лечить вирусные инфекции "на ногах".
    → Последствие: осложнения и затяжное течение болезни.
    → Альтернатива: дать организму отдых и при необходимости проконсультироваться с врачом.

  • Ошибка: полностью переходить на тяжёлую калорийную еду.
    → Последствие: проблемы с ЖКТ.
    → Альтернатива: сохранять баланс лёгких и питательных блюд.

  • Ошибка: не обращать внимания на боли в суставах.
    → Последствие: обострение артритов.
    → Альтернатива: тёплые ванночки, умеренные нагрузки и контроль у специалиста.

А что если…

А что если иммунитет слабый и простуды повторяются? Можно обсудить с врачом вакцинацию и курсы витаминов.
А что если работа не даёт времени на спорт? Достаточно коротких разминок и прогулок днём.
А что если осенняя апатия мешает работать? Светотерапия и регулярный сон помогают стабилизировать настроение.

Плюсы и минусы осени для здоровья

Плюсы Минусы
Много сезонных овощей и фруктов Рост вирусных инфекций
Возможность укрепить иммунитет Обострение хронических болезней
Комфортная погода для прогулок Сезонная апатия и упадок сил

FAQ

Почему осенью чаще болеют?
Из-за холодов, сырости, снижения иммунитета и дефицита солнечного света.

Как защититься от осенних простуд?
Регулярные прогулки, витамины, вакцинация от гриппа и полноценный сон помогают снизить риск.

Что делать при обострении хронической болезни?
Не откладывать визит к врачу, корректировать лечение и соблюдать режим.

Мифы и правда

  • Миф: осенью болеют только дети.
    Правда: взрослые тоже подвержены вирусам и обострениям хронических болезней.

  • Миф: витамины можно не принимать.
    Правда: осенью организму часто не хватает микроэлементов, особенно витамина D.

  • Миф: апатия и упадок сил пройдут сами.
    Правда: сезонная депрессия требует внимания и иногда терапии.

Сон и психология

Осенняя апатия напрямую связана с нехваткой света. Недостаток серотонина и мелатонина отражается на сне: он становится поверхностным, снижается работоспособность. Поддержка психики в этот период важна не меньше, чем профилактика простуд.

3 интересных факта

  1. В плесневых грибках, активно растущих в опавших листьях, содержатся сильные аллергены.

  2. Осенью чаще фиксируются переломы из-за снижения плотности костей при нехватке витамина D.

  3. В некоторых странах осень считается сезоном вакцинации: именно в этот период делают прививки от гриппа.

Исторический контекст

  • Ещё в XIX веке врачи отмечали рост простуд и суставных болезней осенью.

  • В Советском Союзе в сентябре начинали профилактические кампании против гриппа.

  • Сегодня осень считается "высоким сезоном" у терапевтов и аллергологов.

Осень — время обострений, но не приговор. Правильный режим, профилактика и внимание к сигналам организма помогают пройти этот сезон без серьёзных проблем.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
