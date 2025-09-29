Бекон убивает, яйца выручают: в чём ошибка тех, кто полностью отказался от желтков

Яйца остаются одним из самых противоречивых продуктов в рационе. С одной стороны, они богаты холестерином, с другой — содержат ценные белки, витамины группы B, холин и антиоксиданты. Долгие годы врачи спорили, вредно ли есть яйца каждый день. Новое исследование Гарвардской школы общественного здравоохранения и метаанализ почти двух миллионов человек дают более ясную картину: при умеренном потреблении риск для сердца минимален.
Учёные наблюдали за 215 тысячами участников в течение 34 лет. Большинство из них ели от одного до пяти яиц в неделю, и у этих людей не было повышенного риска инфаркта, инсульта или ишемической болезни сердца. Дополнительно метаанализ 28 международных исследований (1,7 млн человек) подтвердил: одно яйцо в день безопасно для сердца.
"Можно есть два яйца на завтрак, но только два или три раза в неделю. Таким образом, среднее потребление фактически оказывается меньше одного яйца в день", — пояснил соавтор исследования, профессор Фрэнк Ху.
|Регион
|Вывод исследования
|Особенности рациона
|Европа и США
|Яйца безопасны в умеренных количествах
|Чаще едят отдельно, с мясом и хлебом
|Азия
|Наблюдается даже снижение риска
|Яйца входят в состав сложных блюд
Безопасно съедать до 1 яйца в день.
Два яйца на завтрак — допустимо, но не чаще 2-3 раз в неделю.
Сочетайте яйца с овощами или цельнозерновым хлебом, а не с колбасой.
Людям с диабетом 2 типа стоит обсудить количество яиц с врачом.
Учитывайте общее количество холестерина и насыщенных жиров в рационе.
Ошибка: полностью исключать яйца из рациона.
→ Последствие: дефицит холина и качественного белка.
→ Альтернатива: есть их умеренно — до 1 в день.
Ошибка: есть яйца только с беконом и белым хлебом.
→ Последствие: повышается нагрузка на сердце.
→ Альтернатива: сочетать с овощами и цельнозерновыми продуктами.
Ошибка: превышать норму ежедневно (3-4 яйца).
→ Последствие: уязвимость для людей с диабетом и высоким холестерином.
→ Альтернатива: чередовать с другими источниками белка — рыбой, бобовыми, творогом.
А что если заменить куриные яйца перепелиными? Они содержат меньше холестерина, но порция из 5-6 штук равна одному куриному яйцу.
А что если вообще отказаться от животных продуктов? Хорошей заменой будут бобовые и тофу.
А что если у человека высокий уровень холестерина? Здесь важно не только количество яиц, но и весь рацион — особенно жирное мясо и трансжиры.
|Плюсы
|Минусы
|Источник белка и витаминов
|Высокое содержание холестерина
|Доступный и недорогой продукт
|Возможность аллергии
|Содержат холин и антиоксиданты
|При переедании риск для диабетиков
Сколько яиц можно есть в неделю?
От 5 до 7 — это безопасный уровень для большинства здоровых людей.
Можно ли есть яйца каждый день?
Да, но не более одного яйца в день.
Что полезнее: варёные или жареные яйца?
Варёные предпочтительнее — меньше калорий и жиров.
Миф: яйца напрямую повышают холестерин в крови.
Правда: влияние меньше, чем у насыщенных жиров и трансжиров.
Миф: только белок полезен, а желток вреден.
Правда: в желтке содержатся витамины, холин и антиоксиданты.
Миф: яйца вызывают сердечно-сосудистые болезни.
Правда: умеренное потребление не увеличивает риск, что подтверждено исследованиями.
Яйца содержат триптофан — аминокислоту, из которой синтезируется серотонин. Поэтому умеренное употребление может положительно влиять на настроение и качество сна.
В одном курином яйце — около 6 г белка и 13 необходимых витаминов и минералов.
Перепелиные яйца почти не вызывают аллергию у детей.
В 2019 году Американская кардиологическая ассоциация подтвердила: одно яйцо в день безопасно.
Ещё в древнем Египте яйца считались символом жизни и плодородия.
В XX веке их активно рекомендовали как "идеальный белок".
В конце века появилась мода на отказ от яиц из-за страха холестерина, но современные исследования пересмотрели эту позицию.
Яйца не стоит демонизировать: главное — мера. Одно яйцо в день вписывается в здоровый рацион, а сочетание с овощами и цельнозерновыми делает блюдо полноценным и безопасным.
Почему даже белая акула, мощный океанский хищник, избегает столкновений с косатками, кашалотами и морскими крокодилами? Узнайте об этих законах природы.