Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Японский тигр против империи Adidas: трон на модной арене культовых кроссовок пошатнулся
Забудьте всё, что вы знали о выпечке: это сырное печенье навсегда изменит ваше представление о чаепитии
Рис — это кулинарная лотерея, в которой выигрывают единицы: вот как перестать проигрывать
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Мода снова смеётся над порядком: бьюти-трюки, которые выглядят случайностью, но правят будущим сезоном
Цветы, которые возвращаются весной: вот как подготовить пеларгонию к отдыху
Mercedes готовит доступный внедорожник: ещё недавно это звучало как шутка
Больше, чем вкус: как пиво и вино влияют на ваш организм
Англия без дождей: 5 секретов Корнуолла, которые заставят вас влюбиться в его побережье

Бекон убивает, яйца выручают: в чём ошибка тех, кто полностью отказался от желтков

Здоровье

Яйца остаются одним из самых противоречивых продуктов в рационе. С одной стороны, они богаты холестерином, с другой — содержат ценные белки, витамины группы B, холин и антиоксиданты. Долгие годы врачи спорили, вредно ли есть яйца каждый день. Новое исследование Гарвардской школы общественного здравоохранения и метаанализ почти двух миллионов человек дают более ясную картину: при умеренном потреблении риск для сердца минимален.

Глазунья с помидорами в микроволновке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Глазунья с помидорами в микроволновке

Что показали исследования

Учёные наблюдали за 215 тысячами участников в течение 34 лет. Большинство из них ели от одного до пяти яиц в неделю, и у этих людей не было повышенного риска инфаркта, инсульта или ишемической болезни сердца. Дополнительно метаанализ 28 международных исследований (1,7 млн человек) подтвердил: одно яйцо в день безопасно для сердца.

"Можно есть два яйца на завтрак, но только два или три раза в неделю. Таким образом, среднее потребление фактически оказывается меньше одного яйца в день", — пояснил соавтор исследования, профессор Фрэнк Ху.

Сравнение данных по регионам

Регион Вывод исследования Особенности рациона
Европа и США Яйца безопасны в умеренных количествах Чаще едят отдельно, с мясом и хлебом
Азия Наблюдается даже снижение риска Яйца входят в состав сложных блюд

Советы шаг за шагом

  1. Безопасно съедать до 1 яйца в день.

  2. Два яйца на завтрак — допустимо, но не чаще 2-3 раз в неделю.

  3. Сочетайте яйца с овощами или цельнозерновым хлебом, а не с колбасой.

  4. Людям с диабетом 2 типа стоит обсудить количество яиц с врачом.

  5. Учитывайте общее количество холестерина и насыщенных жиров в рационе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полностью исключать яйца из рациона.
    → Последствие: дефицит холина и качественного белка.
    → Альтернатива: есть их умеренно — до 1 в день.

  • Ошибка: есть яйца только с беконом и белым хлебом.
    → Последствие: повышается нагрузка на сердце.
    → Альтернатива: сочетать с овощами и цельнозерновыми продуктами.

  • Ошибка: превышать норму ежедневно (3-4 яйца).
    → Последствие: уязвимость для людей с диабетом и высоким холестерином.
    → Альтернатива: чередовать с другими источниками белка — рыбой, бобовыми, творогом.

А что если…

А что если заменить куриные яйца перепелиными? Они содержат меньше холестерина, но порция из 5-6 штук равна одному куриному яйцу.
А что если вообще отказаться от животных продуктов? Хорошей заменой будут бобовые и тофу.
А что если у человека высокий уровень холестерина? Здесь важно не только количество яиц, но и весь рацион — особенно жирное мясо и трансжиры.

Плюсы и минусы яиц

Плюсы Минусы
Источник белка и витаминов Высокое содержание холестерина
Доступный и недорогой продукт Возможность аллергии
Содержат холин и антиоксиданты При переедании риск для диабетиков

FAQ

Сколько яиц можно есть в неделю?
От 5 до 7 — это безопасный уровень для большинства здоровых людей.

Можно ли есть яйца каждый день?
Да, но не более одного яйца в день.

Что полезнее: варёные или жареные яйца?
Варёные предпочтительнее — меньше калорий и жиров.

Мифы и правда

  • Миф: яйца напрямую повышают холестерин в крови.
    Правда: влияние меньше, чем у насыщенных жиров и трансжиров.

  • Миф: только белок полезен, а желток вреден.
    Правда: в желтке содержатся витамины, холин и антиоксиданты.

  • Миф: яйца вызывают сердечно-сосудистые болезни.
    Правда: умеренное потребление не увеличивает риск, что подтверждено исследованиями.

Сон и психология

Яйца содержат триптофан — аминокислоту, из которой синтезируется серотонин. Поэтому умеренное употребление может положительно влиять на настроение и качество сна.

3 интересных факта

  1. В одном курином яйце — около 6 г белка и 13 необходимых витаминов и минералов.

  2. Перепелиные яйца почти не вызывают аллергию у детей.

  3. В 2019 году Американская кардиологическая ассоциация подтвердила: одно яйцо в день безопасно.

Исторический контекст

  • Ещё в древнем Египте яйца считались символом жизни и плодородия.

  • В XX веке их активно рекомендовали как "идеальный белок".

  • В конце века появилась мода на отказ от яиц из-за страха холестерина, но современные исследования пересмотрели эту позицию.

Яйца не стоит демонизировать: главное — мера. Одно яйцо в день вписывается в здоровый рацион, а сочетание с овощами и цельнозерновыми делает блюдо полноценным и безопасным.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Домашние животные
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
2519 домов одним махом: успехи ВС РФ в Кировске
Военные новости
2519 домов одним махом: успехи ВС РФ в Кировске
Черноморский флот поставил точку: 28 катеров ВСУ не достигли своей цели
Военные новости
Черноморский флот поставил точку: 28 катеров ВСУ не достигли своей цели
Популярное
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца

Почему даже белая акула, мощный океанский хищник, избегает столкновений с косатками, кашалотами и морскими крокодилами? Узнайте об этих законах природы.

Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Последние материалы
Забудьте всё, что вы знали о выпечке: это сырное печенье навсегда изменит ваше представление о чаепитии
Рис — это кулинарная лотерея, в которой выигрывают единицы: вот как перестать проигрывать
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Мода снова смеётся над порядком: бьюти-трюки, которые выглядят случайностью, но правят будущим сезоном
Цветы, которые возвращаются весной: вот как подготовить пеларгонию к отдыху
Mercedes готовит доступный внедорожник: ещё недавно это звучало как шутка
Больше, чем вкус: как пиво и вино влияют на ваш организм
Англия без дождей: 5 секретов Корнуолла, которые заставят вас влюбиться в его побережье
Юрий Лоза предрёк человечеству скорое вымирание: это убьёт людей, по мнению певца
Секрет сильных рук без гантелей: эти упражнения можно делать где угодно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.