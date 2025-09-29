Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Купишь машину до ноября — сэкономишь миллионы: тайминг, который нельзя упустить
Дом дышит полной грудью: натуральные хитрости, которые побеждают запахи без химии
От меди к железу: неожиданная роль древних мастеров в рождении новой эры
Программа долголетия от эксперта по пилатесу: турецкие подъёмы и ещё три упражнения для силы и устойчивости
Необычный сырный суп от Марии Погребняк: блогер провела кулинарный эксперимент с подписчицей
Покров, Петушки, Владимир: куда свернуть, чтобы не пропустить главное
Синдром чая с бутербродом разрушает здоровье: как вовремя заметить первые признаки
Сыр, лук и немного магии: превращаем вчерашнее картофельное пюре в золотистые блинчики за полчаса
Экономический аппетит стран-должников растёт: какие факторы влияют

Сезонная депрессия кажется неизбежной: но есть способы вернуть энергию и интерес к жизни

Здоровье

Сезонное аффективное расстройство (САР) — это не просто хандра из-за пасмурной погоды. Оно проявляется циклично, чаще всего поздней осенью и зимой, и по сути является формой депрессии. Симптомы знакомы многим: потеря энергии, нарушения сна, тоска, раздражительность, отсутствие интереса к привычным делам. По оценкам специалистов, с САР сталкивается каждый шестой житель России.

семья
Фото: Mos.ru by Фото: Евгений Самарин, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
семья

Что провоцирует "осенний блюз"

Учёные пока не нашли единственную причину, но выделяют несколько факторов: сокращение светового дня и сбой биологических часов, падение уровня серотонина и мелатонина, климатические особенности. Люди, живущие дальше от экватора, страдают чаще, а женщины и молодёжь — более уязвимы.

Как распознать САР

Главный признак — сезонность. Летом и весной человек чувствует себя лучше, а в холодное и тёмное время года настроение падает. Сопровождается это апатией, бессонницей, колебаниями веса, раздражительностью и чувством безысходности.

Когда пора к врачу

"К психиатру тоже можно и нужно обращаться, если вас что-то беспокоит: плохой сон, пропал аппетит, всё раздражает и не радует", — пояснила врач-психотерапевт Оксана Собина.

Если симптомы держатся месяц и дольше, важно не откладывать визит. Первую консультацию можно пройти у терапевта, который при необходимости направит к профильному специалисту.

Сравнение методов лечения

Метод Эффективность Особенности
Светотерапия Высокая при лёгких формах Требует спецоборудования, редко доступна
Антидепрессанты Высокая при тяжёлых формах Только по рецепту, с побочными эффектами
Прогулки, спорт, ЗОЖ Поддерживающий эффект Работают в комплексе с терапией

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте день с прогулки на свежем воздухе при свете.

  2. Старайтесь расположить рабочее место у окна.

  3. Включайте в рацион овощи, фрукты и продукты с витамином D.

  4. Добавляйте физическую активность днём, а не поздно вечером.

  5. При первых признаках депрессии запишитесь к врачу, а не занимайтесь самолечением.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: лечить САР только прогулками.
    → Последствие: симптомы не уходят.
    → Альтернатива: совмещать ЗОЖ с профессиональной терапией.

  • Ошибка: резкая отмена антидепрессантов.
    → Последствие: синдром отмены.
    → Альтернатива: снижать дозировку под контролем врача.

  • Ошибка: игнорировать длительную апатию.
    → Последствие: ухудшение состояния.
    → Альтернатива: обратиться к специалисту после 3-4 недель симптомов.

А что если…

А что если нет возможности пройти светотерапию в клинике? Можно купить лампу-симулятор дневного света для дома.
А что если работа лишает дневного света? Планируйте короткие прогулки в обед.
А что если депрессия совпадает с экзаменами или важными проектами? Тем более нужна помощь врача — нагрузка только усилит симптомы.

Плюсы и минусы подходов

Подход Плюсы Минусы
Светотерапия Безлекарственный метод Дорого, мало доступно
Антидепрессанты Наиболее эффективны Побочные эффекты, нужен контроль
Образ жизни Улучшает общее состояние Не заменяет терапию

FAQ

Как отличить САР от обычной грусти?
Главный критерий — повторяющаяся сезонность симптомов.

Сколько стоит домашняя лампа для светотерапии?
Цены варьируются от 5 до 20 тысяч рублей в зависимости от производителя.

Можно ли вылечить САР без лекарств?
Лёгкие формы иногда корректируются светотерапией и ЗОЖ, но решение принимает врач.

Мифы и правда

  • Миф: сезонная депрессия пройдёт сама.
    Правда: без терапии симптомы могут усугубляться.

  • Миф: антидепрессанты вызывают зависимость.
    Правда: современные препараты при правильном применении безопасны.

  • Миф: САР встречается только у женщин.
    Правда: мужчины тоже подвержены, просто реже обращаются за помощью.

Сон и психология

Дефицит солнечного света напрямую влияет на мелатонин, отвечающий за качество сна. Отсюда бессонница и трудности с концентрацией. Нормализация сна — важная часть восстановления.

3 интересных факта

  1. Термин "сезонное аффективное расстройство" появился только в 1980-х годах.

  2. В Скандинавии популярны специальные кафе с лампами дневного света.

  3. В России САР официально включено в перечень диагнозов депрессии.

Исторический контекст

  • В древних культурах связывали осеннюю тоску с "ослаблением жизненной силы солнца".

  • В XIX веке врачи называли это "зимней меланхолией".

  • Сегодня САР официально признано медицинским диагнозом, поддающимся лечению.

Сезонное аффективное расстройство — не каприз и не обычная грусть. Это состояние требует внимания и часто медицинской помощи. Чем раньше оно диагностировано, тем выше шансы вернуться к полноценной жизни даже в самые тёмные месяцы года.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
2519 домов одним махом: успехи ВС РФ в Кировске
Военные новости
2519 домов одним махом: успехи ВС РФ в Кировске
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Садоводство, цветоводство
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Домашние животные
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Популярное
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца

Почему даже белая акула, мощный океанский хищник, избегает столкновений с косатками, кашалотами и морскими крокодилами? Узнайте об этих законах природы.

Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Последние материалы
Сыр, лук и немного магии: превращаем вчерашнее картофельное пюре в золотистые блинчики за полчаса
Экономический аппетит стран-должников растёт: какие факторы влияют
Живые датчики в лесу: тайна ящериц может спасти пожарных — природа предупреждает раньше приборов
Машина заводится мягко, но кошелёк плачет: когда сцепление становится главной жертвой
Сезонная депрессия кажется неизбежной: но есть способы вернуть энергию и интерес к жизни
Ешьте и дышите свободно: учёные раскрыли шокирующую пользу фруктов от загрязнённого воздуха
У вас нет врача? Как экипаж самолёта оказывает помощь в чрезвычайных ситуациях
Эти 5 преимуществ получат женщины для тела, если начнут поднимать тяжести после 50 лет
Cадоводы снова полюбили шиповник: крупные ягоды, минимум забот и максимум пользы
Агрессивный маркетинг: Самбурская распродаёт свои вещи прямо на улице — что побудило на это звезду
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.