Ошибка на сковородке лишает пользы: как правильно готовить кабачки, чтобы не потерять витамины

Кабачки кажутся скромным и даже неприметным овощем: стоят недорого, растут на каждой даче и круглый год встречаются на рынке. Но за этой простотой скрывается серьёзная ценность для здоровья. Низкая калорийность, лёгкость усвоения и богатый набор витаминов делают кабачок идеальным продуктом для рациона любого возраста.
Кабачок почти полностью состоит из воды и пищевых волокон — около 95%. Благодаря этому он помогает мягко очищать кишечник, предотвращает вздутие и улучшает пищеварение. В 100 граммах содержится всего 24-27 ккал, что делает его незаменимым для контроля веса.
Отдельное внимание заслуживает минеральный состав. Калия в кабачке до 12% суточной нормы, и именно этот элемент отвечает за нормализацию давления и здоровье сердца. Кроме того, в составе присутствуют витамины группы B, витамин C, а также антиоксиданты лютеин и зеаксантин, которые защищают зрение. Важно помнить, что они усваиваются лучше в сочетании с полезными жирами, например, с оливковым маслом.
"Кабачки — это доступный и универсальный продукт, богатый калием и антиоксидантами, которые поддерживают здоровье сердца и глаз", — сказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, доктор медицинских наук Ольга Ткачева.
|Способ приготовления
|Влияние на пользу
|Особенность
|Приготовление на пару
|Максимальное сохранение витаминов
|Нейтральный вкус
|Тушение на слабом огне
|Сохраняет клетчатку и калий
|Подходит для рагу
|Запекание до 120°C
|Хороший баланс пользы и вкуса
|Лёгкая сладость
|Жарка во фритюре
|Потеря пользы, высокие калории
|Хруст, но вреднее
Выбирайте молодые кабачки с тонкой кожицей — они вкуснее и богаче витаминами.
Перед приготовлением мойте и слегка обсушивайте овощ, не счищая кожицу — там больше всего клетчатки.
Готовьте при умеренных температурах: тушите или запекайте.
Добавляйте немного полезных жиров (оливковое масло, орехи) — они усиливают усвоение антиоксидантов.
Комбинируйте кабачки с белковыми продуктами: рыба, курица, творог или бобовые сделают блюдо более питательным.
Ошибка: жарить кабачки в большом количестве масла.
→ Последствие: блюдо становится жирным и тяжёлым.
→ Альтернатива: используйте антипригарную сковороду и немного оливкового масла.
Ошибка: слишком долго держать кабачки в духовке.
→ Последствие: теряются витамины и вкус.
→ Альтернатива: запекайте при 110-120°C не более 20 минут.
Ошибка: чистить кожицу у молодых плодов.
→ Последствие: потеря клетчатки и части витаминов.
→ Альтернатива: готовьте с кожицей, если она нежная.
А что если использовать кабачки в десерте? Кабачковый хлеб или маффины получаются влажными и менее калорийными.
А что если заменить ими часть картофеля в рагу? Блюдо станет легче, но не менее сытным.
А что если употреблять кабачки сырыми? В салатах они сохраняют максимум витаминов и придают свежесть.
|Плюсы
|Минусы
|Низкая калорийность
|Быстро теряют форму при жарке
|Богат клетчаткой и калием
|Требуют свежести — долго не хранятся
|Хорошо сочетаются с белком и жирами
|Вкус сам по себе нейтральный
|Подходят для детского и диетического питания
|Нужна фантазия в приготовлении
Как выбрать свежие кабачки на рынке?
Ориентируйтесь на тонкую кожицу и небольшие размеры — такие плоды вкуснее и нежнее.
Сколько стоят кабачки в сезон?
В августе-сентябре цена обычно держится в пределах 30-50 рублей за килограмм.
Что лучше: кабачок или цукини?
Цукини имеют более плотную текстуру и насыщенный вкус, но по составу полезных веществ сильно не отличаются.
Миф: кабачки — бесполезный овощ "для объёма".
Правда: они содержат калий, антиоксиданты и витамины.
Миф: кабачки нельзя есть сырыми.
Правда: молодые плоды отлично подходят для салатов.
Миф: кабачки помогают похудеть сами по себе.
Правда: они низкокалорийны, но эффект достигается только при сбалансированном рационе.
Блюда из кабачков не перегружают пищеварение, поэтому их часто советуют включать в ужин. Лёгкость и мягкий вкус способствуют спокойному сну, а нейтральность вкуса снижает риск переедания.
В Европе кабачки называют "courgette" или "zucchini" — по-итальянски это уменьшительное от слова "тыква".
Кабачки появились в России только в XIX веке, а до этого их знали лишь как декоративное растение.
В США существует Национальный день кабачка, который отмечают в августе.
Родина кабачка — Центральная Америка, где его выращивали индейцы задолго до Колумба.
В Европу овощ завезли в XVI веке, но сначала выращивали как декоративное растение.
В XIX веке кабачки прочно вошли в российскую кухню: из них готовили рагу, оладьи и даже икру.
Такая универсальность кабачка объясняет его популярность. Он одинаково хорош в супах, закусках и даже десертах. А если готовить правильно, польза сохраняется почти полностью. Кабачки могут стать основой рациона, который помогает держать вес, улучшать работу сердца и дарить лёгкость после еды.
