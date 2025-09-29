Ошибка на сковородке лишает пользы: как правильно готовить кабачки, чтобы не потерять витамины

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Кабачки кажутся скромным и даже неприметным овощем: стоят недорого, растут на каждой даче и круглый год встречаются на рынке. Но за этой простотой скрывается серьёзная ценность для здоровья. Низкая калорийность, лёгкость усвоения и богатый набор витаминов делают кабачок идеальным продуктом для рациона любого возраста.

Кабачки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кабачки

Почему кабачки так полезны

Кабачок почти полностью состоит из воды и пищевых волокон — около 95%. Благодаря этому он помогает мягко очищать кишечник, предотвращает вздутие и улучшает пищеварение. В 100 граммах содержится всего 24-27 ккал, что делает его незаменимым для контроля веса.

Отдельное внимание заслуживает минеральный состав. Калия в кабачке до 12% суточной нормы, и именно этот элемент отвечает за нормализацию давления и здоровье сердца. Кроме того, в составе присутствуют витамины группы B, витамин C, а также антиоксиданты лютеин и зеаксантин, которые защищают зрение. Важно помнить, что они усваиваются лучше в сочетании с полезными жирами, например, с оливковым маслом.

"Кабачки — это доступный и универсальный продукт, богатый калием и антиоксидантами, которые поддерживают здоровье сердца и глаз", — сказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, доктор медицинских наук Ольга Ткачева.

Сравнение способов приготовления

Способ приготовления Влияние на пользу Особенность
Приготовление на пару Максимальное сохранение витаминов Нейтральный вкус
Тушение на слабом огне Сохраняет клетчатку и калий Подходит для рагу
Запекание до 120°C Хороший баланс пользы и вкуса Лёгкая сладость
Жарка во фритюре Потеря пользы, высокие калории Хруст, но вреднее

Советы шаг за шагом

  1. Выбирайте молодые кабачки с тонкой кожицей — они вкуснее и богаче витаминами.

  2. Перед приготовлением мойте и слегка обсушивайте овощ, не счищая кожицу — там больше всего клетчатки.

  3. Готовьте при умеренных температурах: тушите или запекайте.

  4. Добавляйте немного полезных жиров (оливковое масло, орехи) — они усиливают усвоение антиоксидантов.

  5. Комбинируйте кабачки с белковыми продуктами: рыба, курица, творог или бобовые сделают блюдо более питательным.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: жарить кабачки в большом количестве масла.
    → Последствие: блюдо становится жирным и тяжёлым.
    → Альтернатива: используйте антипригарную сковороду и немного оливкового масла.

  • Ошибка: слишком долго держать кабачки в духовке.
    → Последствие: теряются витамины и вкус.
    → Альтернатива: запекайте при 110-120°C не более 20 минут.

  • Ошибка: чистить кожицу у молодых плодов.
    → Последствие: потеря клетчатки и части витаминов.
    → Альтернатива: готовьте с кожицей, если она нежная.

А что если…

А что если использовать кабачки в десерте? Кабачковый хлеб или маффины получаются влажными и менее калорийными.
А что если заменить ими часть картофеля в рагу? Блюдо станет легче, но не менее сытным.
А что если употреблять кабачки сырыми? В салатах они сохраняют максимум витаминов и придают свежесть.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Низкая калорийность Быстро теряют форму при жарке
Богат клетчаткой и калием Требуют свежести — долго не хранятся
Хорошо сочетаются с белком и жирами Вкус сам по себе нейтральный
Подходят для детского и диетического питания Нужна фантазия в приготовлении

FAQ

Как выбрать свежие кабачки на рынке?
Ориентируйтесь на тонкую кожицу и небольшие размеры — такие плоды вкуснее и нежнее.

Сколько стоят кабачки в сезон?
В августе-сентябре цена обычно держится в пределах 30-50 рублей за килограмм.

Что лучше: кабачок или цукини?
Цукини имеют более плотную текстуру и насыщенный вкус, но по составу полезных веществ сильно не отличаются.

Мифы и правда

  • Миф: кабачки — бесполезный овощ "для объёма".
    Правда: они содержат калий, антиоксиданты и витамины.

  • Миф: кабачки нельзя есть сырыми.
    Правда: молодые плоды отлично подходят для салатов.

  • Миф: кабачки помогают похудеть сами по себе.
    Правда: они низкокалорийны, но эффект достигается только при сбалансированном рационе.

Сон и психология

Блюда из кабачков не перегружают пищеварение, поэтому их часто советуют включать в ужин. Лёгкость и мягкий вкус способствуют спокойному сну, а нейтральность вкуса снижает риск переедания.

3 интересных факта

  1. В Европе кабачки называют "courgette" или "zucchini" — по-итальянски это уменьшительное от слова "тыква".

  2. Кабачки появились в России только в XIX веке, а до этого их знали лишь как декоративное растение.

  3. В США существует Национальный день кабачка, который отмечают в августе.

Исторический контекст

  • Родина кабачка — Центральная Америка, где его выращивали индейцы задолго до Колумба.

  • В Европу овощ завезли в XVI веке, но сначала выращивали как декоративное растение.

  • В XIX веке кабачки прочно вошли в российскую кухню: из них готовили рагу, оладьи и даже икру.

Такая универсальность кабачка объясняет его популярность. Он одинаково хорош в супах, закусках и даже десертах. А если готовить правильно, польза сохраняется почти полностью. Кабачки могут стать основой рациона, который помогает держать вес, улучшать работу сердца и дарить лёгкость после еды.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
