Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кровь закипает — волосы оживают: этот рацион ломает схему выпадения и возвращает густоту
Изменение климата переписывает законы природы: градины становятся смертельной угрозой для городов
Неаполь как гастрономический рай: что нужно знать туристу о лучшей пицце мира
Что мешает школьникам учиться: путь к новым знаниям через сотрудничество взрослых
Садальский вспомнил слова из знаменитой песни Высоцкого и провёл неожиданную параллель с Пугачёвой
Онлайн-тренировки меняют спорт: вот почему залы пустеют, а люди выбирают экран ноутбука
Обычный картофель превращается в сырное облако: блюдо, что влюбляет с первой ложки
Храп соседа — повод для иска: застройщики будут отвечать рублём за плохую шумоизоляцию
Анемон с Дэй-Льюисом: почему возвращение актёра после долгого перерыва разделило критиков

Целиакия спит, пока не случается сбой в диете: всего одна ошибка — и вот что произойдет

4:48
Здоровье

Короткий и прямой ответ на главный вопрос — нет, целиакию нельзя вылечить. Это хроническое аутоиммунное заболевание, которое остается с человеком на всю жизнь. Однако существует абсолютно эффективный способ управления им, который позволяет вести здоровую, активную и полноценную жизнь. Этим "лекарством" является строгая и пожизненная безглютеновая диета.

Хлеб из ржаной муки с семенами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Хлеб из ржаной муки с семенами

Целиакия — это не аллергия и не пищевая непереносимость в обычном понимании. Это генетически обусловленное состояние, при котором употребление белка глютена (содержится в пшенице, ржи, ячмене) запускает аномальную иммунную реакцию.

Эта реакция направлена против собственных тканей организма, а именно против ворсинок тонкого кишечника — микроскопических выступов, отвечающих за всасывание питательных веществ. Как поясняют гастроэнтерологи, при контакте с глютеном иммунная система атакует и разрушает эти ворсинки, что приводит к их уплощению и нарушению функции кишечника, пишет my-personaltrainer.it.

Почему диета — единственное решение?

На сегодняшний день ученые и врачи во всем мире единодушны: не существует таблеток, уколов или процедур, которые могли бы устранить генетическую предрасположенность к целиакии. Все усилия медицины направлены на контроль состояния, и ключевой инструмент здесь — полное исключение глютена.

Строгое соблюдение безглютеновой диеты дает поразительные результаты:

  • Восстановление кишечника: Ворсинки полностью восстанавливаются, и кишечник снова начинает нормально выполнять свою функцию.

  • Исчезновение симптомов: Проходят боли в животе, вздутие, диарея и другие неприятные проявления.

  • Профилактика осложнений: Это самый важный аспект. Диета предотвращает развитие серьезных последствий нелеченой целиакии.

Что будет, если случайно съесть глютен?

Даже микроскопическое количество глютена (например, крошка от обычного хлеба на разделочной доске) достаточно, чтобы спровоцировать иммунный ответ и повредить кишечник. Реакция при этом очень индивидуальна:

  • Острые симптомы: У некоторых людей через несколько часов возникают сильные желудочно-кишечные расстройства (боль, диарея), головная боль, слабость.

  • Бессимптомное течение: У других видимых симптомов может не быть, но повреждение слизистой кишечника все равно происходит. Это особенно коварно, так как человек не чувствует проблемы и может расслабиться в соблюдении диеты.

Важно понимать, что каждое такое "нарушение" — это шаг к долгосрочным осложнениям. Систематическое употребление глютена при целиакии повышает риски развития остеопороза, анемии, проблем с фертильностью и даже некоторых видов онкологических заболеваний кишечника.

Продолжительность жизни: обнадеживающие данные

Один из самых частых страхов пациентов — сократится ли их жизнь из-за этого диагноза. Современные исследования дают однозначный и оптимистичный ответ: при строгом соблюдении безглютеновой диеты продолжительность жизни человека с целиакией не отличается от продолжительности жизни здорового человека.

Риски для здоровья и жизни возникают только в двух случаях:

  1. Поздняя диагностика, когда болезнь успела нанести серьезный ущерб организму.

  2. Систематическое несоблюдение диеты, которое приводит к прогрессирующим осложнениям.

Главные выводы и образ жизни

Таким образом, хотя целиакия и неизлечима, ее можно и нужно успешно контролировать. Вот ключевые принципы жизни с этим диагнозом:

  1. Принятие и осознанность. Важно принять тот факт, что диета — это не временная мера, а новый образ жизни, гарантирующий здоровье.

  2. Бдительность. Необходимо тщательно изучать этикетки продуктов, быть осторожным в ресторанах, на семейных застольях и следить за предотвращением перекрестного загрязнения на собственной кухне.

  3. Медицинское сопровождение. Регулярное наблюдение у гастроэнтеролога и диетолога поможет контролировать состояние и корректировать питание.

Целиакию сегодня не стоит рассматривать как приговор. Благодаря широкому ассортименту безопасных продуктов и растущей информированности общества, люди с этим диагнозом могут позволить себе разнообразное питание, путешествовать и наслаждаться всеми радостями жизни, просто делая более осознанный выбор.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Домашние животные
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Домашние животные
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Авто
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Популярное
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов

Можно ли сладкое оставить в рационе при похудении? Разбираем пастилу, зефир и другие десерты, которые не навредят фигуре.

Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Санду подготовила план: оппозицию ждет судьба украинских политиков. Кто выживет Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Последние материалы
Старый малинник превратится в источник нового урожая: советы опытных садоводов
Единственный в своём роде: как завод на Камчатке превращает икринки чавычи в будущих рыб
Грим стирается, а морщины остаются: чистая правда о неправильном уходе за лицом
Ваш организм подает тревожный сигнал: почему вес меняется без причины
Киркоров спалился в соцсетях Вероники Степановой: что он действительно думает о Пугачёвой
Небо на грани: Европа заявляет о нарушениях, Кремль отвечает коротко
Кабачки вместо томатов: рецепт кетчупа, который перевернёт представление о соусах
Выбор ДиКаприо: какие киноленты Спилберга, Нолана и Кубрика он считает гениальными
Белорусский ответ китайцам: новый седан Belgee S50 уже у дилеров и обещает быть дешевле Geely Emgrand
Учёные были в тупике десятилетиями: вот как кошки находят дорогу домой за сотни километров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.