Чёрное золото в чашке: почему женщины, пьющие утренний кофе, выглядят ярче и моложе

4:25
Здоровье

Для миллионов женщин утренняя чашка кофе — это не просто способ проснуться, а целый ритуал, дающий заряд бодрости и минутку спокойствия перед началом дня. Но что, если этот приятный обычай может быть еще и инвестицией в долгосрочное здоровье? Современные исследования показывают, что умеренное потребление кофе связано с рядом существенных преимуществ, в частности, для женского организма, способствуя здоровому старению и повышая качество жизни.

Счастливое утро
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Счастливое утро

Польза кофе выходит далеко за рамки действия кофеина. Этот ароматный напиток является богатым источником антиоксидантов, магния и калия — элементов, играющих ключевую роль в работе сердечно-сосудистой системы.

Как объясняют эксперты по питанию, биологически активные соединения в кофе помогают защитить клетки от окислительного стресса, уменьшают воспаление и поддерживают естественную защиту организма. Это комплексное воздействие и обуславливает его положительный эффект при регулярном умеренном употреблении, пишет kiskegyed.hu.

Поддержка здорового старения: данные масштабного исследования

Одним из самых убедительных аргументов в пользу кофе являются результаты многолетнего исследования, в котором приняли участие около 50 000 женщин. Наблюдения показали, что женщины среднего возраста, которые выпивали в среднем полторы чашки кофе в день (что эквивалентно примерно 315 мг кофеина), с большей вероятностью достигали преклонного возраста (70 лет и старше) без серьезных хронических заболеваний, с сохраненной ясностью ума и физической активностью. Это состояние ученые называют "здоровым старением".

Полученные данные позволяют говорить о том, что кофе может быть частью сбалансированного подхода к поддержанию здоровья в долгосрочной перспективе.

Преимущества для повседневного самочувствия

Помимо отложенной выгоды, кофе оказывает и немедленное положительное влияние на самочувствие женщины.

  • Улучшение настроения. Кофеин способствует повышению уровня нейромедиаторов, таких как серотонин и дофамин, которые отвечают за чувство удовлетворения, мотивацию и энергию. Это может быть особенно ценно в периоды повышенного стресса или напряженной работы.

  • Источник антиоксидантов. Для многих людей кофе является одним из главных источников антиоксидантов в рационе, помогая бороться с действием свободных радикалов.

Как извлечь максимальную пользу: практические рекомендации

Чтобы кофе приносил только пользу, важно следовать нескольким простым правилам.

  1. Соблюдайте умеренность. Оптимальной дозой для большинства женщин считается 2-3 чашки в день. Превышение этой нормы может привести к нервозности, бессоннице и другим побочным эффектам.

  2. Пейте воду. Чтобы компенсировать легкий мочегонный эффект кофе, рекомендуется выпивать стакан воды до или после чашки кофе. Это помогает поддерживать оптимальный водный баланс.

  3. Выбирайте качественный напиток. Пользу приносит именно чистый кофе без избытка сахара, сиропов и искусственных сливок. Растворимые смеси с добавками могут свести положительный эффект на нет.

  4. Прислушивайтесь к себе. Важно помнить, что кофе подходит не всем. При наличии повышенной чувствительности, проблем с сердцем, давлением или желудком следует проконсультироваться с врачом.

Важное предупреждение

Стоит различать источники кофеина. Полезные свойства, выявленные исследованиями, связаны именно с употреблением кофе и, в некоторой степени, чая. Энергетические напитки, сладкая газировка и другие продукты с кофеином не обладают тем же оздоровительным потенциалом из-за высокого содержания сахара и других добавок.

Таким образом, ваша ежедневная чашка кофе, если подходить к ее употреблению осознанно, может быть не просто удовольствием, но и вкладом в ваше здоровье и активное долголетие. Главное — знать меру и выбирать качественный продукт.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
