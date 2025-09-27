Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Меньше логотипов, больше деталей: маленький аксессуар с ремнём превратился в манифест сезона
Ноябрьский рай у Стамбула: где купаться в море, когда в Европе уже осень
Моторная магия на износ: вариаторы держат удар там, где автоматы сдаются первыми
Экстравагантный Николас Кейдж: как сексуальная жизнь свиней повлияла на его рацион
Масло свежее, а мотор умирает: промывка нужна не всегда, а только в этих случаях
Дарим скисшему молоку вторую жизнь: он мог бы стать основой для царского ужина
Любовь вопреки: как неожиданное знакомство с Маргаритой Симоньян перевернуло жизнь Тиграна Кеосаяна
Графитовый ключ к чистоте: как биоуголь разрушает загрязнители без химии
Мода снова взяла в руки ножницы: укороченная классика захватила подиумы и улицы

Простая инфекция превращается в убийцу: сердце ребёнка встало за часы — врачи боролись сутками

4:52
Здоровье

Обычная вирусная инфекция может обернуться настоящей угрозой для жизни, особенно когда осложнения развиваются стремительно. История 13-летней школьницы из Оренбурга показала, насколько важно своевременное вмешательство врачей и насколько большую роль играют современные медицинские технологии.

скорая помощь
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
скорая помощь

Девочка поступила в больницу в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали фульминантный миокардит и полиорганную недостаточность: сердце перестало полноценно перекачивать кровь, печень и почки практически отказали. Счёт шёл на часы.

Борьба за жизнь

Команда Областной детской клинической больницы Оренбурга действовала без промедления. Использовали все доступные методы поддержки организма: проводили переливания крови, контролировали работу сердца, подключили аппараты заместительной терапии для почек. Девочка провела более 100 часов на искусственной вентиляции лёгких, пока медики дежурили у её постели круглые сутки.

Особое значение имели телемедицинские консультации. Врачи смогли подключить федеральных специалистов, чтобы выработать тактику лечения. Решения принимались совместно и максимально оперативно.

Несмотря на усилия, сердце продолжало ослабевать. Тогда было принято единственно возможное решение — срочная транспортировка в Федеральный центр имени Шумакова в Москве. Там девочке установили искусственный желудочек сердца, что позволило стабилизировать состояние и выиграть время для восстановления.

Сегодня школьница готовится к выписке. Эта история стала примером того, как согласованные действия разных команд, новейшие медицинские технологии и настойчивость специалистов способны спасти жизнь.

Методы лечения при миокардите

Метод Применение Ограничения
Медикаментозная терапия Снижение воспаления, поддержка сердца Эффективна только при лёгких формах
Аппаратная вентиляция лёгких Поддержка дыхания при тяжёлой недостаточности Не лечит причину, только поддержка
Искусственная почка (гемодиализ) Замещает работу почек Временная мера, требует оборудования
Искусственный желудочек сердца Сохраняет кровоток при отказе сердца Доступен только в специализированных центрах
Трансплантация сердца Радикальное решение при необратимых изменениях Ограничено донорскими ресурсами

Как действовать при тяжёлых инфекциях

  1. При первых признаках осложнений (затруднённое дыхание, резкая слабость, боли в груди) срочно обращаться в больницу.
  2. Не пытаться лечить такие состояния дома или народными средствами — время критично.
  3. Использовать возможности телемедицины — при сложных случаях врачи могут консультироваться с федеральными центрами.
  4. Внимательно выполнять все рекомендации медиков и не отказываться от переводов в специализированные учреждения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать первые тревожные симптомы → риск развития полиорганной недостаточности → своевременное обращение в стационар.
  • Откладывать госпитализацию → потеря времени, угроза жизни → немедленный вызов скорой помощи.
  • Отказываться от современных методов (ИВЛ, искусственные органы) → ухудшение состояния → использование аппаратной поддержки и телемедицины.

Мифы и правда

  • Миф: тяжёлые осложнения у детей случаются редко, поэтому бояться нечего.

  • Правда: миокардит и полиорганная недостаточность могут развиться внезапно даже у подростков, и действовать нужно сразу.

  • Миф: телемедицина — это просто "видеозвонок".

  • Правда: это полноценная система обмена данными, где врачи могут видеть анализы, изображения и подключаться к обсуждению тактики лечения.

3 интересных факта

  1. Аппарат искусственного желудочка сердца может работать месяцами и даже годами, ожидая пересадки.
  2. В России ежегодно фиксируют десятки случаев фульминантного миокардита у детей, и выживаемость напрямую зависит от скорости госпитализации.
  3. Современные методы реанимации позволяют спасать даже тех пациентов, которые ещё 20 лет назад считались безнадёжными.

История Оренбургской школьницы показала, что даже самые тяжёлые осложнения инфекций можно преодолеть, если вовремя обратиться за помощью и использовать весь арсенал современной медицины. Слаженная работа региональных и федеральных врачей, поддержка телемедицинских технологий и применение высокотехнологичных методов лечения доказали: шансы на спасение есть даже в критических ситуациях.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Домашние животные
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Авто
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Наука и техника
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Популярное
Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина

Алиса Фрейндлих, 90-летняя легенда театра, сняла спектакль. Как на это отреагировали Ирина Розанова и Олег Басилашвили? Узнайте детали печальной новости.

Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев ГАЗ и Сайбер: был шанс, но он ускользнул — вот почему Сергей Милешкин Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Зеленского поймали за руку: вот куда на самом деле уходит западное оружие с Украины
Алиев взорвал ООН: Минская группа ОБСЕ признана бесполезной
Алиев взорвал ООН: Минская группа ОБСЕ признана бесполезной
Последние материалы
Ноябрьский рай у Стамбула: где купаться в море, когда в Европе уже осень
Моторная магия на износ: вариаторы держат удар там, где автоматы сдаются первыми
Экстравагантный Николас Кейдж: как сексуальная жизнь свиней повлияла на его рацион
Масло свежее, а мотор умирает: промывка нужна не всегда, а только в этих случаях
Дарим скисшему молоку вторую жизнь: он мог бы стать основой для царского ужина
Любовь вопреки: как неожиданное знакомство с Маргаритой Симоньян перевернуло жизнь Тиграна Кеосаяна
Графитовый ключ к чистоте: как биоуголь разрушает загрязнители без химии
Мода снова взяла в руки ножницы: укороченная классика захватила подиумы и улицы
Ручная лейка и никакой занавески: почему европейский душ заставит вас экономить
Четвероногий ангел-хранитель: что чувствует собака за минуты до эпилептического припадка у хозяина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.