Маленькая язва, большой риск: тихий сигнал, который предвещает беду — игнорирование стоит жизни

Каждый человек хотя бы раз сталкивался с болями или тяжестью после еды. Многие списывают это на переедание или стресс, но иногда организм подаёт тревожные сигналы, которые нельзя игнорировать. Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов предупреждает: язва может развиваться незаметно, а её перерождение — запускать злокачественный процесс.
Часто всё начинается с незначительных симптомов: лёгкая тошнота, изжога, ощущение комка в желудке. Но бывают и более выраженные проявления.
"Проявляется резкой 'кинжальной' болью, тошнотой, болями через 30-60 минут после еды", — пояснил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.
В основе язвообразования лежит разрушение защитного барьера желудка. Соляная кислота, которая в норме помогает расщеплять пищу, начинает разъедать собственные ткани. Так формируется дефект, проникающий глубже — вплоть до мышечного слоя.
Специалист подчёркивает: речь идёт не только о нарушении пищеварения. Игнорирование симптомов может стоить жизни.
|Симптом
|Язва желудка
|Рак желудка
|Боль
|Через 30-60 минут после еды, "кинжальная", натощак
|Постоянная, не связана напрямую с приёмом пищи
|Сопутствующие проявления
|Изжога, тяжесть, тошнота
|Потеря веса, отвращение к еде, анемия
|Перспектива
|Поддаётся лечению при своевременной диагностике
|Требует сложного и длительного лечения
Современные препараты позволяют не только убрать симптомы, но и предотвратить осложнения.
Что будет, если совсем не лечить язву? На ранних стадиях дефект слизистой может зажить, но при регулярных нагрузках и стрессах язва углубляется. Кровотечения, прободение стенки желудка, перерождение в рак — всё это реальные сценарии. Своевременное обращение к врачу способно полностью изменить исход, сообщает "Царьград".
Как выбрать врача при подозрении на язву?
Лучше обратиться к гастроэнтерологу с опытом эндоскопии, чтобы получить диагностику и терапию в одном месте.
Сколько стоит лечение язвы?
Курс препаратов может варьироваться от 5 до 20 тысяч рублей в зависимости от схемы. Диагностика (ФГДС) стоит в среднем 3-8 тысяч.
Что лучше: таблетки или диета?
Таблетки устраняют причину, а диета снижает нагрузку. Лучший результат достигается в комплексе.
Миф: язва возникает только у любителей острой пищи.
Правда: основной фактор — бактерия Helicobacter pylori и стресс.
Миф: если боли прошли, значит, всё зажило.
Правда: симптомы могут исчезнуть, а дефект останется.
Миф: рак желудка всегда наследственный.
Правда: наследственность играет роль, но чаще рак развивается из нелеченой язвы.
Язва желудка сама по себе излечима, но игнорирование первых признаков — от боли натощак до потери веса и отвращения к еде — может привести к трагическим последствиям. Своевременная диагностика и современная терапия позволяют полностью восстановить здоровье и предупредить развитие рака.
Алиса Фрейндлих, 90-летняя легенда театра, сняла спектакль. Как на это отреагировали Ирина Розанова и Олег Басилашвили? Узнайте детали печальной новости.