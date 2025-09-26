Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кошка в доме — прямой путь к шизофрении: страшная правда, которую игнорировали годами
Рука на рычаге убивает коробку передач: когда ремонт обойдётся в тысячи
Сульфаты и волосы: союз, который держится на пене и разрушает красоту
Нацпроект нанесёт три удара по старой системе: школы, вузы и профессии ждёт перезапуск
Не кладите чемодан на кровать: где его оставить в отеле, чтобы избежать неожиданных "пассажиров"
Секрет вечной молодости раскрыт: вот что нужно делать женщинам после 30 — тело скажет спасибо
Национальная гордость на крыльях: Индия простилась с легендарным МиГ-21
Прощай, Тигран: Милявская, Канделаки, Петросян рассказали свои личные истории о Кеосаяне
Ваша кошка может стать гипоаллергенной: найдено решение, которое ждали миллионы

Маленькая язва, большой риск: тихий сигнал, который предвещает беду — игнорирование стоит жизни

4:28
Здоровье

Каждый человек хотя бы раз сталкивался с болями или тяжестью после еды. Многие списывают это на переедание или стресс, но иногда организм подаёт тревожные сигналы, которые нельзя игнорировать. Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов предупреждает: язва может развиваться незаметно, а её перерождение — запускать злокачественный процесс.

Боль внизу живота у девушки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Боль внизу живота у девушки

Первые тревожные признаки

Часто всё начинается с незначительных симптомов: лёгкая тошнота, изжога, ощущение комка в желудке. Но бывают и более выраженные проявления.

"Проявляется резкой 'кинжальной' болью, тошнотой, болями через 30-60 минут после еды", — пояснил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

В основе язвообразования лежит разрушение защитного барьера желудка. Соляная кислота, которая в норме помогает расщеплять пищу, начинает разъедать собственные ткани. Так формируется дефект, проникающий глубже — вплоть до мышечного слоя.

Специалист подчёркивает: речь идёт не только о нарушении пищеварения. Игнорирование симптомов может стоить жизни.

Сравнение состояний

Симптом Язва желудка Рак желудка
Боль Через 30-60 минут после еды, "кинжальная", натощак Постоянная, не связана напрямую с приёмом пищи
Сопутствующие проявления Изжога, тяжесть, тошнота Потеря веса, отвращение к еде, анемия
Перспектива Поддаётся лечению при своевременной диагностике Требует сложного и длительного лечения

Советы

  1. Обратите внимание на боли, возникающие регулярно после еды или натощак.
  2. При сочетании боли с изжогой и тошнотой как можно скорее запишитесь к гастроэнтерологу.
  3. Пройдите гастроскопию — это золотой стандарт диагностики язвы и раннего рака.
  4. Не занимайтесь самолечением антацидами, они лишь маскируют проблему.
  5. Следуйте назначенной терапии: антибиотики, ингибиторы протонной помпы, диета.

Современные препараты позволяют не только убрать симптомы, но и предотвратить осложнения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать боли натощак → прогресс язвы → визит к гастроэнтерологу и гастроскопия.
  • Отказываться от жиров полностью → застой желчи, рост холестерина → включить яйца и немного сливочного масла (82,5%).
  • Лечиться "народными средствами" → риск кровотечения → официальные схемы терапии, назначенные врачом.

Игнорирование ситуации

Что будет, если совсем не лечить язву? На ранних стадиях дефект слизистой может зажить, но при регулярных нагрузках и стрессах язва углубляется. Кровотечения, прободение стенки желудка, перерождение в рак — всё это реальные сценарии. Своевременное обращение к врачу способно полностью изменить исход, сообщает "Царьград".

FAQ

Как выбрать врача при подозрении на язву?
Лучше обратиться к гастроэнтерологу с опытом эндоскопии, чтобы получить диагностику и терапию в одном месте.

Сколько стоит лечение язвы?
Курс препаратов может варьироваться от 5 до 20 тысяч рублей в зависимости от схемы. Диагностика (ФГДС) стоит в среднем 3-8 тысяч.

Что лучше: таблетки или диета?
Таблетки устраняют причину, а диета снижает нагрузку. Лучший результат достигается в комплексе.

Мифы и правда

  • Миф: язва возникает только у любителей острой пищи.
    Правда: основной фактор — бактерия Helicobacter pylori и стресс.

  • Миф: если боли прошли, значит, всё зажило.
    Правда: симптомы могут исчезнуть, а дефект останется.

  • Миф: рак желудка всегда наследственный.
    Правда: наследственность играет роль, но чаще рак развивается из нелеченой язвы.

Язва желудка сама по себе излечима, но игнорирование первых признаков — от боли натощак до потери веса и отвращения к еде — может привести к трагическим последствиям. Своевременная диагностика и современная терапия позволяют полностью восстановить здоровье и предупредить развитие рака.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Прощай, Тигран: Милявская, Канделаки, Петросян рассказали свои личные истории о Кеосаяне
Шоу-бизнес
Прощай, Тигран: Милявская, Канделаки, Петросян рассказали свои личные истории о Кеосаяне
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Домашние животные
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Ажурные блины — не магия: простой приём, который знают только хозяйки со стажем
Еда и рецепты
Ажурные блины — не магия: простой приём, который знают только хозяйки со стажем
Популярное
Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина

Алиса Фрейндлих, 90-летняя легенда театра, сняла спектакль. Как на это отреагировали Ирина Розанова и Олег Басилашвили? Узнайте детали печальной новости.

Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети
Зеленского поймали за руку: вот куда на самом деле уходит западное оружие с Украины
Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев ГАЗ и Сайбер: был шанс, но он ускользнул — вот почему Сергей Милешкин Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Алиев взорвал ООН: Минская группа ОБСЕ признана бесполезной
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Теракт века: известно, кто взорвал "Северные потоки" и зачем Европе дорогой газ из США
Теракт века: известно, кто взорвал "Северные потоки" и зачем Европе дорогой газ из США
Последние материалы
Кардио для мозга: как интервальные тренировки влияют на память и внимание
Враг у ворот — луковая муха: и только один неожиданный сосед способен остановить её натиск
Может ли одна инъекция в неделю изменить судьбу пациентов с ожирением
Запеканка с ветчиной и сыром: рецепт, который экономит время и силы
Волшебный блонд: 3 оттенка, стирающие признаки возраста с вашего лица
Kia сожгла мосты: бензиновый двигатель уходит, на его месте — электрический наследник
Маленькая язва, большой риск: тихий сигнал, который предвещает беду — игнорирование стоит жизни
Отдых мечты стал ближе: как безвизовый режим изменил планы россиян на Китай
Финансовая драма в Иматре: закрытие границы с Россией поставило на колени финский спа-комплекс
30 часов пути и потеря багажа: американский певец добрался в Россию — что пошло не так?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.